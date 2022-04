La verdad del INE

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El ejercicio de la consulta de Revocación de Mandato, que hemos sostenido es innecesario porque nadie lo pidió, nos dará el resultado de la verdadera razón por lo cual el presidente Andrés López Obrador insiste en llevarlo a cabo a como dé lugar.

Los indicios han surgido al declarar AMLO que enviará después del 10 de abril, un día después de la consulta de Revocación de Mandato, una iniciativa de reforma electoral, que busca renovar totalmente a los integrantes del Instituto Nacional Electoral. En palabras llanas quiere desmantelar totalmente al INE, para nombrar a los nuevos integrantes a modo, bajo el planteamiento populista más recurrente que a través “del voto del pueblo” se elijan a los nuevos consejeros.

Es pura demagogia, simplemente quiere quitarlos porque sabe que el actual INE, hará valer el voto de los ciudadanos, como lo hizo en junio de 2018, que llevó a AMLO al poder y que históricamente el INE y sus consejeros validaron los resultados y reconocieron sin ningún problema.

Este INE que reconoció su victoria, lo quiere desaparecer ahora, porque es claro que no le va a permitir trampas ya muy arraigadas en su partido. El mensaje de AMLO es claro, lo pinta tal cual es, cuando dice que la iniciativa consiste en que los consejeros y los magistrados sean elegidos con el voto de los ciudadanos “para que se acaben los acuerdos contrarios al interés del pueblo”.

Propone AMLO reforma constitucional para que los ciudadanos decidan por votación nacional a los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral. “Que se elijan de manera directa, con voto directo y secreto. El pueblo va a elegir de manera directa, se acabó lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo”, planteó.

Pero las cosas no son tan fáciles como lo plantea el Presidente, que su opinión es más una ocurrencia que un planteamiento bien organizado. Tal parece que a AMLO sólo le importa quitar a los actuales y poner a “borregos” que acaten su orden. Esto no es válido porque es abrir la puerta a quien sea, pero se requiere de personas preparadas en el tema, preferentemente con experiencia y estudios en el tema, personas preparadas no improvisadas, como existen muchos en el actual gobierno.

Expertos en temas electorales coincidieron en que la propuesta es una burla y además es inviable y la calificaron de una tomadura de pelo, pero aclararon que no será tan fácil, porque es reforma constitucional que requerirá de mayoría calificada la cual no tiene, por lo que le auguró ir a dormir el sueño de los justos. La oposición no votará antes de las elecciones.

A juicio

El Poder Legislativo, específicamente la Cámara de Diputados ha recibido y tiene en su lista a 16 funcionarios de primer nivel, que tienen en expediente para analizar solicitudes de juicio político, entre los que se encuentra el fiscal Alejandro Gertz Manero, los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y los ex gobernadores Jaime Bonilla y Claudia Pavlovich.

La diputada Lizbeth Mata informó que la Subcomisión de Examen Previo de Juicio Político de la Cámara de Diputados ha recibido al menos 16 solicitudes de juicio político en contra de políticos y servidores públicos, que se fundamentan en el Artículo 105 Constitucional. “Nuevos juicios políticos son cerca de 16 presentados y ratificados por ciudadanos, inclusive por legisladores que han presentado juicios políticos”.

Suena interesante este ejercicio, en donde la actual legislación tiene la oportunidad de verdaderamente ser el representante ciudadano para lo que fueron electos o seguir siendo borregos de sus partidos políticos. Ya veremos, sobre todo por los políticos que están en capilla.

La trampa de Morena en Oaxaca

Morena se salió con la suya al imponer a su candidato a gobernador, incluso por encima de autoridades electorales, tanto estatales como federales, que dictaminaron a favor de los quejosos la senadora Susana Harp y el ex alcalde en Álvaro Obregón, Alberto Esteva Salinas, que dieron una lucha ejemplar, interponiendo recursos legales en contra de la imposición de Mario Delgado y que nunca se acataron las resoluciones de la autoridad, electoral y colegial, con lo cual afirma el partido morena su vocación para burlar las leyes.

En las últimas elecciones extraordinarias en 7 municipios de Oaxaca, llevadas a cabo hace unos días Morena perdió seis de ellas y esto es el vivo retrato de lo que va a pasar en las elecciones de junio próximo, porque su candidato Salomón Jara simplemente no lo quieren en el estado, lo que abre y llana el camino a la oposición, en este caso van a participar por separado PRI y PAN se frotan las manos. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

