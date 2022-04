Fundación Azteca, 25 años transformando vidas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

A Adán Augusto se le cierra el círculo

¿Samuel García quiere su propio delito de “ultrajes a la autoridad”?

Grupo Salinas está de fiesta. Su brazo social, Fundación Azteca, cumple 25 años de transformar vidas mediante una herramienta fundamental: La educación. Su principal compromiso es que México cuente con un mejor futuro a través precisamente de la educación. Para ello, continuará creando oportunidades para que los jóvenes de este país construyan su carácter para crear su propio destino.

La educación en la Fundación se da en base a tres ejes principales: Jóvenes con Talento, donde se brindan las herramientas y habilidades para formar a los líderes del mañana; Medio Ambiente, donde a través de diversos programas se trabaja en la concientización y educación sobre la preservación de todo lo que nos rodea; y, Sociedad, que trabaja mediante programas de emprendimiento e innovación social que tienen como objetivo que las organizaciones de la sociedad civil fortalezcan su sostenibilidad.

Así, a lo largo de estos 25 años, la Fundación ha logrado transformar la vida de más de 132 mil personas; beneficiar y generar alianzas con más de 500 organizaciones de la sociedad civil; crear programas ambientales donde han participado más de 50 millones de mexicanos voluntarios y la restauración de 51 mil hectáreas.

Programas como Esperanza Azteca, Limpiemos Nuestro México, Movimiento Azteca, Vive sin Drogas y Juguetón, entre muchos otros, han logrado generar entornos positivos y oportunidades para la gente.

Sin duda, esto es motivo de un gran reconocimiento a Fundación Azteca, que con su valiosa aportación a la sociedad mexicana, la beneficia.

En otro tema totalmente diferente, el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tuvo ayer un pésimo día al percatarse que fue suficiente la encendida defensa que hizo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por segundo día consecutivo, el responsable de la política interna del país, tuvo que seguir escondiéndose de los reporteros porque no sabía qué decir ante la arrolladora evidencia de que utilizó recursos públicos para andar promocionando por el norte del país la inútil Revocación de Mandato; un ejercicio tan estéril que ya desde ahorita, en plena cuenta regresiva, se puede pronosticar que como señal de impotencia, el inquilino de Palacio Nacional le echará la culpa del rotundo fracaso, ni más ni menos que al Instituto Nacional Electoral, pues no tendrá de qué otra cosa echar mano.

Lo anterior, mientras que el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, anunció que su partido interpondrá las denuncias ante las instancias pertinentes, contra el secretario de Gobernación, por acudir a eventos para promocionar la consulta de Revocación de Mandato en plena veda electoral.

“Haremos las denuncias pertinentes ante la Fiscalía, ante la Secretaría de la Función Pública, ante el propio INE, la Fepade, y cada institución que tenga que conocer las distintas y muchas violaciones que se hicieron el fin de semana. Así como utilizar recursos públicos, porque viajó en un avión del Ejército mexicano de este país para un acto electoral, prohibido por la ley, en nombre de su jefe, el Presidente de la República”, señaló el legislador, al tiempo que calificó al encargado, supuestamente, de velar porque se respete la Constitución, como el primero en violarla, además de que se convirtió en un interlocutor no válido.

“El hombre que se tiene que encargar de administrar las relaciones políticas al interior de la nación, desprecia y lastima a las instituciones. La persona del titular de Gobernación rebasa cualquier límite, yo no veo más a este gobierno, específicamente al secretario de Gobernación, dejó de existir la posibilidad de que él sea un interlocutor válido para cualquier asunto en este país, a menos que vaya y pida disculpas públicas por lo que hizo contra el INE y las instituciones del Estado mexicano”.

Igualmente, los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), que coordina Clemente Castañeda, indicaron que el secretario Adán Augusto López; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, se están comportando como jefes de campaña para la consulta de Revocación de Mandato de López Obrador, en lugar de cumplir con sus tareas, que son la política interior y la seguridad del país.

También denunció al titular de la Segob, el dirigente de lo que queda del PRD, Jesús Zambrano, exactamente por las mismas causas por las que lo hizo el coordinador panista y Clemente Castañeda, quien especificó que: «Hoy el secretario de Gobernación está actuando más como jefe del partido que como el cargo que ostenta, que es el de secretario de Gobernación… No es un asunto menor la presencia titular de la Guardia Nacional.

Por lo visto, a Adán Augusto López ya se le cerró el círculo y de eso depende que el bloque opositor se mantenga unido.

Municiones

*** Otro tema en el que tienen verdadera apuración -por no decir desesperación-, los legisladores morenistas, es en el de la controvertida reforma eléctrica propuesta por López Obrador, que, coinciden los especialistas, nació muerta, pero aventuran que la que presentó la oposición en San Lázaro, también. Por lo pronto, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja, Ignacio Mier, hace esfuerzos denodados y ayer afirmó que sus diputados coinciden totalmente en seis de las doce modificaciones que ha planteado la Reforma presentada por el bloque de “Va por México” y se supone que para mañana, los morenistas darán a conocer cómo se podría conformar una sola propuesta, basada en dichas coincidencias.

*** La flamante jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, convocó a la ciudadanía capitalina a asistir hoy al monumento a la Revolución a un mitin para promover la Revocación de Mandato, así como las supuestas bondades de la controvertida reforma eléctrica. Esto más bien suena a la desesperación que tienen los integrantes de esta errada y llamada Cuarta Transformación porque, -como se anotó en líneas anteriores-, el absurdo ejercicio va que vuela para el fracaso.

*** Quién lo diría, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, imita al mandatario estatal de Veracruz, Cuitláhuac García, y quiere crear su propio delito “ultrajes a la autoridad”, pero en modo, Ponte Nuevo, ponte León. Se trata de que el ex senador de Movimiento Ciudadano retoma aquello que ya está en la Constitución local que penaliza con cárcel por 36 horas a quien le falte el respeto al gobernador neoleonés. De cualquier manera, Samuel García se defiende por las ex benditas redes al señalar: “Soy quien soy y estoy donde estoy gracias a la libertad de expresión así que nunca, en ningún universo, se me ocurría algo como eso”. Vale la pena destacar que dicho artículo que se considera como una multa administrativa, ya estaba en la Constitución local.

