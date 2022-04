El Recodo y Julio Preciado, nuevamente en el Auditorio Telmex de Guadalajara

El cantante mazatleco volvió a portar orgulloso el uniforme de El Recodo y, como hace 25 años, ofrecieron un súper concierto lleno de recuerdos, con las canciones que en la década de los 90 fueron todo un éxito en voz de Preciado

Maravilloso, emotivo, nostálgico, histórico e inolvidable, fue el concierto que Banda El Recodo de Cruz Lizárraga ofreció en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el pasado 1 de abril, para celebrar el reencuentro con uno de los grandes vocalistas que ha tenido la agrupación ssinaloense a lo largo de su historia: Julio Preciado.

Así es, el cantante mazatleco volvió a portar orgulloso el uniforme de El Recodo y, como hace 25 años, ofrecieron un súper concierto lleno de recuerdos, con las canciones que en la década de los 90 fueron todo un éxito en voz de Preciado y que ya forman parte del enorme catálogo musical de la llamada ‘Madre de todas las bandas’.

Temas como ‘Me nace del corazón’, ‘Yo sé que te acordarás’, ‘Seis pies abajo’, ‘Como el primer día’, ‘Costumbres’, entre otras más, formaron parte de esta nostálgica velada, que a muchos de los presentes los remontó a las épocas de los grandes bailes masivos que realizaba El Recodo a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Y para hacer más emotivo el momento de este reencuentro, mismo que se fue posponiendo, primero por los problemas de salud de Julio, los músicos volvieron a vestir los coloridos y originales trajes de piel con barbas que la Banda usaba hace 25 años.

Emocionado, Julio dio las gracias a El Recodo por darlo a conocer y pidió que Dios bendijera al Recodo y que por siempre sería “La Madre de Todas las Bandas”. La número 1.“Para muchos de nosotros (portar el traje de El Recodo) es muy importante, porque marcó un cambio muy importante, el cambiar a la gente en su manera de pensar, porque – decían- La Banda El Recodo era una Banda para borrachos, hoy no, porque si no hay música de Banda, no hay fiesta y ya no hay clases sociales. Que Dios bendiga a La Banda El Recodo”, dijo emocionado Julio Preciado, mientras besaba su chamarra de cuero que con tanto orgullo volvió a portar como parte de la agrupación fundada por Cruz Lizárraga.

Luego del exitoso reencuentro y debido a la gran expectación que existe por ver nuevamente juntos a La Banda El Recodo y Julio Preciado, se anunció una nueva fecha en este inmueble, el próximo 19 de mayo.

“Simplemente ¡GRACIAS! Guadalajara nos regaló la mejor de todas las noches. Vivimos un gran reencuentro con el gran Julio Preciado. Una noche llena de recuerdos y emociones. ¡Nos vemos el 19 de mayo!”: Banda El Recodo de Cruz Lizárraga. ¡Iuuu