Fred Huerta presenta “Para ti con amor”

El segundo de su nuevo disco

El videoclip de la canción de grabó en Puerto Vallarta

Fred Huerta es un cantautor y orgulloso exponente de la música norteña y regional mexicana, quien ha destacado en países como Estados Unidos, México y algunos de Centroamérica donde ahora llevará su mas reciente sencillo “Para ti con amor”, que es una canción de la autoría de Aníbal Pastor y cuyo video se grabó en Puerto Vallarta, Jalisco.

El video ya está disponible en YouTube y la canción en todas las plataformas digitales, por lo que Fred nos cuenta en entrevista para DIARIO IMAGEN “cada mes estaré presentando un sencillo y un video para que en el mes de noviembre ya esté el disco completo”.

“‘Para ti con amor’ es una canción maravillosa, siento que la supe cantar bien, me trae buena vibra e hicimos el video con esa intención, de tener buena energía para la gente. Es norteño, bien cuidadito para quienes les gusta el género, hicimos lo mejor que pudimos, para tenerla bien vestida. El video lo han estado apoyando muy bien, hay muy buena reacción y la gente percibe ese trabajo de equipo, les gusta”.

Si bien, el plan es sacar un disco completo en breve, dijo que aun están definiendo el título “vamos a hacer un video por mes o mes y medio máximo, para que tengamos cosas frecuentemente, vamos con el segundo sencillo y ya tenemos el tercero grabado para lanzarlo en abril y empezar a grabar el cuarto. Para tener el séptimo sencillo en septiembre o agosto y con ello lanzar el disco completo. Serán 12 temas en total y aunque aun no tenemos el título, lo definiremos próximamente”.

De los 12 temas refiere, que va a predominar el romanticismo “disfruto mucho cantarlo, así que habrá amor, desamor, pero también canciones alegres y estampas retomando el género de mariachi, que son de rompe venas, llegadoras, para la gente que le gusta recordar un amor. El romanticismo predomina, la gente lo recibe muy bien y nos sugieren cosas”.

Siendo también compositor, reconoce “soy muy abierto a tener canciones de mi autoría o de otros compositores, siempre que me guste el tema, asimismo, hago covers porque me gusta disfrutar la música y si siento un tema lo vivo, me gusta cantarlo. De repente la misma gente te guía, les gustan covers, les gustan las tuyas, te van diciendo qué quieren escuchar cuando vas a sacar osas nuevas, sobre todo ahora en redes sociales; y creo que tenemos una ventaja grande con la tecnología, el camino va a ser difícil o fácil según aprovechemos las plataformas el internet”.

Anuncia que próximamente tendrá shows en Estados Unidos. “También en México y Colombia, con el concepto de mariachi porque allá les gusta mucho”.

Finalmente, de “Si tú supieras”, tema que lanzará en este abril, adelantó “es una canción inédita que obviamente está escrita para los que andan sufriendo de amor, espero podamos lanzarla pronto, es en norteño sax, les va a gustar a la gente porque tiene un ritmo bailable”.

La redes sociales de Fred tanto en Facebook como en Twitter, YouTube e Instagram son @Fred Huerta Oficial.