Ballet Nacional Varna de Bulgaria enamorará con “El Lago de los Cisnes”

En ausencia del Ballet Ruso

Esta impresionante producción se presentará el 23 de abril en el Centro Cultural Mexiquense y el 24 de abril en el Teatro Metropólitan de la CDMX

Arturo Arellano

FR Producciones invita a disfrutar de la destreza y elegancia de una de las compañías de ballet clásico más aclamadas de Europa, El Ballet Nacional Varna de Bulgaria con la legendaria historia de amor y magia que envuelven a Odette y Siegfried con la música de Tchaikovsky “El Lago de los Cisnes”; y es que, estarán visitando México para ofrecer algunas funciones para deleite de las familias.

La fecha que se ha utilizado habitualmente para marcar la fundación de la compañía de ballet profesional de Varna es el 28 de octubre de 1948, cuando la compañía de ballet de la Ópera del Pueblo de Varna presentó su primer espectáculo de ballet independiente que comprendía las actuaciones del Bolero de Maurice Ravel y la Scheherazade de Rimski-Korsakov.

Desde entonces, la compañía Varna Ballet ha mantenido un amplio repertorio que incluye por supuesto el ballet de “El Lago de Los Cisnes”; Emilia Kovac, encargada de traer el espectáculo a México, nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN, los detalles. “Estamos muy emocionados, después de dos años sin poder trabajar, ni presentar nada de cultura, estamos contentos de arrancar ahora con la promoción del ballet, que es algo tan hermoso, en este caso ‘El Lago de los Cisnes’, a cargo del Ballet Nacional Varna de Bulgaria”.

Describe que “la compañía que traemos a México viene por primera vez con esta obra que es muy querida en todo el mundo, una de las mejores del ballet clásico de Europa. La compañía es formada por solistas y bailarines búlgaros a quienes se suman otros talentos internacionales, que sin duda nos llevarán a esta magia de la brillante historia”.

Entre los miembros de la compañía se encuentra en el papel de Zigfried: Pavel Kirchev quien alterna con Marco Di Salvo; asimismo, en el papel de Odetta/Odilie , las extraordinarias Claire Marie Gilard Lestan y Stanislava Karadzhova. Mientras tanto, para dar vida a Rotbart hallamos a Federico Farina; así como en el papel de Benno está Davide Sichetti.

Las Maids Of Honour son Nahia Soto Barcena y Andrea Conforti, mientras que la Reina es

Svetlana Tonsheva y las novias del primer acto con Galina Velcheva, Guja Strada, Marina Mourtzano y Alejandra Delgado.

“Estamos con esta compañía con mucho gusto y orgullo; y aunque originalmente íbamos a traer a otra de Rusia, por los conflictos bélicos, por la guerra, pensamos que no era el tiempo apropiado para que vinieran. No obstante el Ballet Nacional Varna de Bulgaria, lo hace increíble, son profesionales, están a la altura” aseveró.

Recordó que “eran dos compañías las que iban a venir, incluso una de Moscú, pero pienso que es una buena decisión que no traerlos por ahora, creo que podremos traer a la compañía rusa cuando se tranquilice la situación en Ucrania. Esperábamos y queríamos que este asunto terminará pronto, pero parece que va para largo y en Rusia tampoco la situación es buena”.

SON BAILARINES ESPECTACULARES

En este contexto, señala que es buen momento “para ver algo diferente, va a abrir un nuevo horizonte para las compañías de ballet europeas que son de gran talento, aunque sabemos que los rusos son únicos, hay compañías muy buenas de la Unión Europea en general que les gusta salir y también lo merecen, hay que aprovechar y darles la oportunidad como en este caso”.

Asimismo, destacó el trabajo de los solistas del Ballet Nacional Varna de Bulgaria “Claire Marie Gillard Lestán nació en Londres y comenzó sus estudios de ballet en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma y se licenció en la Escuela de Ballet Carmina Ocaña & Pablo Savoye de Madrid. Asistió a masterclasses de destacados maestros y bailarines como Tamara Rojo, Loipa Araujo, Victor Ullate y Yannick Boquin. Comenzó su carrera como solista en el Ballet Joven Impulsa de Madrid dirigido por Pablo Savoye y ahora la tenemos en este ballet que visitará México”.

Sobre Marco Di Salvo, nacido en Palermo, Italia, nos contó “a los 10 años debutó interpretando ‘Aída’ de Franco Zeffirelli en el Teatro Massimo de Palermo. Estudió en la Academia de Ballet de la Ópera Estatal de Viena, donde se graduó en 2018’, bailó en la Ópera Estatal de Viena en representaciones como ‘Romeo y Julieta’, es espectacular”,

Celebró que “Europa tiene las fronteras abiertas, todo mundo trabaja en otros países, no es raro que la compañía se conforme así. Los recomiendo a todos porque son extraordinarios. Logramos el contrato en un mes porque la compañía como todas, en estos meses tienen su temporada clásica en Bulgaria y otros países europeos, pero en este caso el Ballet Nacional Varna de Bulgaria pausó todo para venir a México, están más que felices”.

Y aseguró que todos son bailarines espectaculares, lo mismo que la escenografía, los vestuarios y todo lo que conlleva esta muestra artística.

LOS RUSOS NO QUIEREN GUERRA

Por otro lado, Emilia Kovac, reconoció que la humanidad está enferma, no solo por la pandemia, sino por los conflictos bélicos que se viven en la actualidad, pero asegura que no hay mejor medicina que el arte. “Pienso que todo el mundo está lastimado, a pesar de que no estamos directo en la boca del lobo en la guerra, sí sufrimos todos, inicialmente por la pandemia tan larga que lleva dos años y no ha terminado; y ahora este conflicto que empezó en Ucrania, son mis vecinos yo vivo en Eslovaquia y a todos nos duele, el mundo está consternado, está dolido, y por supuesto la cultura está afectada, pero no debemos quedarnos así”.

Aseguró en ese sentido que “la gente quiere cultura, quieren relajarse, vivir como vivieron antes de la pandemia y lo que hace falta son es este tipo de muestras. La cultura es para cada quien una gota de vida, sea cine, teatro, ballet, pintura, música, todo nos hace falta en estos momentos, es necesario presenciar estas muestras artísticas porque cultiva la personalidad de cada uno, lo que elijas, va a ser pilar en la recuperación de la sociedad. El ballet es parte importante porque es atractivo, porque es hermoso, te llena el alma y eso necesitamos”.

Finalmente, sin dar muchos detalles, nos cuenta que desde su experiencia y la cercanía con sus amigos dentro del gremio dancístico, el tema de la guerra es algo que reprueban, incluso los de nacionalidad rusa. “Esperábamos que esto terminara pronto, tengo amigos rusos, estoy en contacto cada día con ellos, que están en Moscú y no quiero opinar mucho sobre el conflicto, pero una cosa sí puedo decir con mucha seguridad: en su mayoría el pueblo ruso no está de acuerdo con la guerra, ellos quieren estar en paz, sobre todo los jóvenes. Un amigo de Moscú dice que los jóvenes son una parte muy importante de su sociedad y que ahora no pueden salir, ni vivir como antes, a pesar de que en el territorio ruso no hay hostilidades, viven la consecuencia de lo que pasa en Ucrania. Yo diría que el 85% de los rusos no quieren guerra”.

Finalmente, aseguró que, en representación del Ballet Ruso, que no puede estar a consecuencia de la guerra, “Bulgaria nos va a alimentar el alma, es un país que está al Sur de Europa con playas hermosas, una cultura e historia maravillosas. Tienen mucho para ofrecer”.

El Ballet Nacional Varna de Bulgaria en su gira por México visitará varias ciudades importantes “vamos a estar todo el mes viajando a Oaxaca, Veracruz, Mérida, ciudades hermosas en este país tan hermoso”, Teatro Metropólitan 24 de abril.

La venta de boletos para el sábado 23 de abril, cuando se presentarán con dos funciones en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, a las 12 y a las 5, están disponibles a través de Boletify. Mientras que la venta de boletos para el domingo 24 de abril en Teatro Metropólitan están a través de Ticketmaster o al 55 5325 90000.