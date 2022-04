José Luis Pech Várguez es un misógino: Villegas Canché

Derecho de réplica

José Luis Montañez

La Coordinadora de la Campaña Política a la Gubernatura de Quintana Roo de la morenista Mara Lezama, responde a los ataques de que ha sido objeto su abanderada, por parte del aspirante al Ejecutivo estatal por el partido Movimiento Ciudadano

“La forma en que te has expresado de una candidata mujer son expresiones misóginas que difaman, son expresiones cobardes. Doctor Pech: te quiero recordar que tu salida de Morena y tu incorporación a MC obedeció a que no se aceptaron tus peticiones. Que quede claro, en Morena no aceptamos chantajes”, aseveró

Apenas han pasado dos días desde que empezaron las respectivas campañas de quienes se han postulado para ocupar el cargo de gobernador de Quintana Roo, no obstante, más allá de las promesas de un mejor futuro para las familias quintanarroenses, se hicieron presentes también los múltiples ataques, principalmente en contra de Mara Lezama, abanderada de la coalición “Juntos Haremos Historia”, quien actualmente figura como la favorita en las encuestas para ganar en las próximas elecciones.

El primero en lanzarse contra la candidata fue su contendiente de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, quien durante su primer discurso ante sus simpatizantes cuestionó “¿Acaso en Benito Juárez (Cancún) ella no robó, no mintió y no traicionó?, ¿Acaso ahí la gente disfruta de servicios públicos eficientes y una imagen urbana acorde con la importancia y los recursos que genera Cancún?”, a lo cual, quienes acudieron al evento político, respondieron reproches contra Lezama.

Asimismo, el ex morenista aseguró: “Afortunadamente las y los quintanarroenses saben quiénes los han traicionado y los cancunenses van a cobrar la palabra no cumplida, la traición que han sufrido. Cancún será naranja porque ahí están los que más desean que Mara no gobierne Quintana Roo. Porque ellos sí la conocen. Ella ahora viene vestida de color guinda, buscando engañarnos con un prestigio que no es suyo, vendiéndose como si fuera de ese pueblo al que tanto desprecia” y aseguró que Mara obedece a los intereses del Partido Verde Ecologista.

Villegas Canché responde a Pech Várguez

No tuvo que pasar mucho tiempo para que hubiera respuesta desde el equipo de campaña de la morenista, pues fue la propia Marybel Villegas, quien publicó un video en redes sociales con un mensaje para José Luis Pech, a quien calificó de misógino. “La forma en que te has expresado de una candidata mujer son expresiones misóginas que difaman, son expresiones cobardes. Doctor Pech: te quiero recordar que tu salida de Morena y tu incorporación a MC obedeció a que no se aceptaron tus peticiones. Que quede claro, en Morena no aceptamos chantajes”, aseveró.

No hay que olvidar que Villegas también contendió por la candidatura de Morena a la gubernatura del estado, no obstante, tras no obtener la venia del partido, se sumó al equipo de Mara Lezama como coordinadora de campaña y reprochó a Pech, que, en su caso, prefirió traicionar a la Cuarta Transformación. “Terminaste como chantajista, pero sobre todo como traidor a López Obrador, al movimiento de la Cuarta Transformación y a la confianza de los quintanarroenses. Los traidores como tú no entienden que ya no son tiempos de acuerdos ilegales; ahora la lucha es por causas e ideales”, concluyó.

“Mara es la niña verde”: Laura Fernández

Mientras tanto, Mara Lezama no ha respondido de manera personal y sólo envió a su coordinadora de campaña a hacer frente a estos ataques, que cabe mencionar no sólo vinieron de parte de Pech Várguez, sino también desde la alianza “Va por México”, encabezada por Laura Fernández. Aquí la pregunta es ¿por qué defenderse de las acusaciones con un argumento de misoginia?, cuando éstas también han venido de parte de una mujer.

Y es que Mara Lezama se enfrenta a una larga serie de polémicas e irregularidades que ocurrieron durante su administración al frente de la presidencia Municipal de Benito Juárez (Cancún), mismas que le han recordado ahora que busca la gubernatura del estado.

Quien pega primero pega dos veces

En su caso, Fernández Piña (PAN-PRD) arremetió diciendo en un video que publicó en sus redes sociales: “Vergüenza debería tener Mara y en lugar de pedir el voto, debería pedir perdón por no haber ayudado a la gente a pesar de haber recibido el apoyo del presidente y del gobernador. Asómate a Cancún, ve como está, nunca había estado tan mal. Hoy Cancún está abandonado, las calles dan pena, los servicios públicos son pésimos y la inseguridad está desatada”.

Dicen que quien pega primero pega dos veces, de modo que Laura Fernández, no se quedó con nada y advirtió a la ciudadanía: “No se confundan, votar por Mara no es votar por Morena, es votar por el Verde. Mara es la “Niña Verde”. No sé si debamos perdonar a Mara, lo que sí sé es que no pudo con Cancún y mucho menos podría con Quintana Roo. No quiero que el futuro de nuestras familias quede en manos del Verde. “Yo sí puedo con el reto, te lo garantizo”.

Al menos hasta el cierre de esta edición no hubo reacción por parte del equipo de Mara Lezama a los señalamientos de Laura Fernández, pues únicamente arremetieron contra José Luis Pech.

Mientras tanto, Fernández Piña, quien desarrolló en Carrillo Puerto su primera jornada formal de campaña; recorrió la zona comercial y del mercado, donde la gente se quejó de la falta de apoyos por parte del gobierno municipal, asimismo, tuvo un encuentro con la estructura panista, en el que estuvo el líder estatal del PAN, Faustino Uicab, quien destacó la trayectoria de Laura Fernández y pidió trabajar junto con ella para lograr el triunfo.

Lo primero es la salud: Laura Fernández

“Es increíble que haya comunidades que todavía no tengan agua potable. Esto es algo que vamos a resolver. Por eso seré una gobernadora municipalista, para ayudar a que en los municipios haya un desarrollo parejo en materia de infraestructura, salud y desarrollo social. Lo primero es la salud y haremos justicia a la zona maya con un nuevo hospital general y con el seguro popular estatal, que estará conformada por una red de clínicas y médicos que ofrecerán servicios gratuitos a la población que lo requiera”, aseveró.

Asimismo, destacó que se propone trabajar un programa específico que reivindique a las comunidades empezando con la infraestructura necesaria para que todas cuenten con electricidad y agua potable. “Resulta inconcebible que Felipe Carrillo Puerto, con la historia que tiene y lo que representa para la entidad, no cuente con infraestructura de salud y que las personas pierden la vida porque no tuvieron acceso a la atención médica necesaria”, señaló.

Aseguró que para lograr la dignificación de la zona maya se va a trabajar un programa social denominado Hambre Cero.

