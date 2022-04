“El único falso mexicano es el Presidente”: Ana Villagrán

Luis Muñoz

Ayer, a primera hora, el diputado migrante Raúl Torres, acompañado de los diputados del PAN, Ricardo Rubio y Ana Villagrán, presentó una queja en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) en contra de Morena, por llamarlo “falso mexicano”.

Este calificativo fue externado en la sesión del Congreso local el 24 de marzo, luego de presentar una propuesta para auxiliar a los mexicanos en Ucrania.

El diputado Torres dijo la mañana de ayer que la agresión no sólo fue a él, sino también a los más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que están alrededor del mundo.

Consideró injusto que se les llame falsos mexicanos a quienes viven y trabajan en el extranjero. Hoy estamos presentando nuestra queja ante la Copred. Torres llegó acompañado de sus principales aliados (Rubio y Villagrán) a levantar la voz, como se lo ha pedido la comunidad mexicana en el exterior, porque “la agresión fue a todos los mexicanos que hoy estamos fuera del país y que soñamos con volver un día a México y ayudar a nuestro país no solo con remesas sino poniendo en alto el nombre de esta gran nación”. El diputado Ricardo Rubio dijo que “el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso rechazamos cualquier manifestación de odio, sobre todo de desprecio a quienes se van en busca de oportunidades que no encontraron en su país”. Y agregó: “No debemos olvidar que gran parte de lo que mueve este país es gracias a las remesas, el dinero que mandan las y los mexicanos a esta ciudad (y al país en general) y que sirve para poner pequeños negocios, pagar las colegiaturas de sus hijos y para que las familias tengan una mejor calidad de vida”.

Igual que el diputado Rubio, Ana Villagrán le expresó todo su respaldo a Raúl Torres, de quien dijo que si alguien ha impulsado las relaciones con el extranjero es precisamente él.

Sin pelos en la lengua, como es ella, Villagrán señaló: “Si algo tiene la cuarta transformación es el falso Presidente que tenemos, que lleva tres años presumiendo el producto de las y los mexicanos que han dejado sus familias aquí para poder ganarse el sustento, el sustento que su país no les ha generado y que con las remesas el Presidente sale a levantarse el cuello y a decir que es gracias a la 4T ellos están mandando ese dinero.

Pero el Presidente no solo no los apoyó en la crisis de la Covid-19, en muchos casos los dejó solos con el tema de las vacunas y ahora estamos viendo cómo ellos están presumiendo que están apoyando a los mexicanos en su regreso al país, cuando en realidad no están haciendo nada, ni siquiera por los de casa, por los que viven aquí”.

Finalmente recalcó: “Aquí el único falso mexicano que tenemos es el Presidente”. Días antes, el legislador Torres había dicho que el tema internacional ya le quedo muy grande a la jefa de Gobierno y lamentó que Morena haya insultado a la figura de la Diputación Migrante como falso mexicano; “yo soy mexicano y tengo conocimiento de los problemas extranjeros”.

Y remató: “Morena, el PT y sus aliados deben aprender a respetar a la figura de la Diputación Migrante y aceptar que hay una oposición legislativa fuerte en la Ciudad, encabezada por el coordinador Christian Von Roehrich, quien no dará pasos atrás para defender a los capitalinos aquí y en China”.

Legislar en pro de la mujer: Ana Villagrán

Por cierto, la diputada Ana Villagrán, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, se reunió con más de 50 mujeres de diferentes alcaldías de la capital en el Comité Directivo de la Demarcación Territorial de Cuauhtémoc para analizar las condiciones laborales de las mujeres, los derechos a la igualdad y a la equidad de género, así como temas de emprendimiento y desarrollo económico.

Durante la plática “Entre Mujeres y Política”, donde estuvieron la secretaria de Promoción Política de la Mujer PAN CDMX, Ámbar Reyes, la Secretaria de Promoción Política Mujer en Cuauhtémoc Ana Lilia Villasana, la Presidenta del Comité Directivo de la Demarcación Territorial de Cuauhtémoc, Betty Guevara y la Concejala Rita Sanchez Ochoa, la legisladora se comprometió a legislar para fortalecer a las mujeres de la capital.

Proponen monumento a policías

El diputado del PRI Carlos Fernández Tinoco propuso y el Congreso de la ciudad aprobó, solicitar erigir un monumento a las personas que integran los cuerpos de las instituciones de seguridad pública, de esta capital y del país, que lamentablemente han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

En un Punto de Acuerdo que presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el legislador señaló que en todas partes del mundo ser policía es una profesión peligrosa, pero en México lo es aún más, por lo que se requiere de mucha vocación de servicio. Entre 2018 y 2021, dijo que al menos mil 415 policías fueron asesinados en el país, es decir 1.08 en promedio, cada día.

