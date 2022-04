No más abusos, no más traiciones y no más olvido, claman pueblos indígenas

Como parte de la promoción y desarrollo de las lenguas indígenas, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Adelaida Bautista Martínez, hablante de la lengua tenek (huasteco), hizo un llamado a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

En honor a más de 500 años de lucha y resistencia, llamó a “nunca más un México sin pueblos indígenas’’. No más abusos, no más traiciones, no más olvido”. En su intervención, expresó que “hablar de autonomía es hablar de autogobierno, hablar de autogobierno es hablar de usos y costumbres y hablar de usos y costumbres es hablar de la implementación del sistema normativo propio”.

Lo anterior, dijo, en apego a las leyes internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como del artículo 2º de la Constitución Política.

Cuestionó que si bien es cierto que las leyes internacionales y nacionales los protegen para ejercer la libre determinación como pueblos indígenas, ¿por qué aún existen leyes secundarias que contradicen los derechos de los pueblos indígenas en México?

Ejemplos de ello son la Ley Agraria, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Federal de Consulta Popular y muchas más que violentan, discriminan y propician candados para el ejercicio pleno del disfrute de esos derechos humanos y libertades fundamentales.

“Los pueblos indígenas exigimos que nos reconozcan como sujetos de derecho público y no ser objetos obligados.

Queremos vivir en libertad, que no nos marginen, vivir en paz y con certeza para manifestar, practicar y desarrollarnos en nuestras tierras y territorios, que tradicionalmente hemos poseído, ocupado, utilizado o adquirido”, añadió.

Mencionó que sólo buscan vivir con la garantía plena de ejercer sus derechos. “No lastimamos a nadie, no exigimos lo que no es nuestro, sólo queremos amar y ser amados sin distinción, sin discriminación, sin etiquetas, sin exclusión y sin ninguna excepción, porque soy persona, soy sujeto, soy mujer y soy mexicana; con defectos y virtudes, con derechos y obligaciones, con tierras y territorios de mis hermanos indígenas. Porque la sangre llama, porque en mis venas arde la savia roja que me heredaron mis ancestros de mi cultura tenek”.

“Senderos seguros” en Álvaro Obregón y Cuajimalpa

El Pleno del Congreso capitalino aprobó la propuesta de la diputada del PRI Lourdes González Hernández de instalar seis “senderos seguros” con la finalidad de reducir los altos niveles de inseguridad en que viven miles de mujeres en esta capital.

La legisladora dijo que vecinas y vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa han manifestado la necesidad de tener calles seguras para tranquilidad de todos, pero en especial de mujeres y niñas, en su ruta diaria al trabajo o la escuela.

Para las mujeres, transitar en la vía pública, de noche o de día, es un peligro; viven con la amenaza constante de agresiones sexuales o asaltos, lo que genera tensión, ansiedad y miedo. En su propuesta la legisladora solicitó la instalación de “senderos seguros”.

En la alcaldía Álvaro Obregón:

¬ 1er. y 2° andador de Guadalupe Victoria, en el Predio Huestetitla.

¬ Cerrada de Vasco de Quiroga y Avenida Vasco de Quiroga, en la Colonia Gral. A. Madrazo.

¬ Prolongación Guadalupe Victoria y Calle Principal Cedros, en la Colonia Milla del Cedro.

¬ Calles Melchor Ocampo, 18 de julio, Moctezuma y Avenida Tamaulipas, todas en la Colonia Santa Lucía.

¬ Calles Cedros, Aldama, Vicente Guerrero, Hidalgo hasta San Francisco I. Madero y Calle Monte Alegre, todas en la Colonia San Bartolo, y

¬ Prolongación Acueducto hasta última casa de Centenario Puentesilla, en la colonia Santa Rosa.

En Cuajimalpa:

¬ Avenida Pastores, Colonia Navidad.

¬ En la Avenida México, desde la esquina de Avenida Juárez, hasta la esquina con Jesús del Monte, Colonias Manzanastitla y Amado Nervo.

La propuesta de la legisladora fue aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Coincidencias sobre la reforma eléctrica

El diputado Ignacio Mier, líder del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que de las 12 propuestas que la coalición legislativa Va por México presentó hace tres días en materia de reforma eléctrica, al menos en seis hay coincidencias que se pueden incluir en el dictamen que será sometido al pleno la próxima semana.

