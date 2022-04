Daniel Boaventura debutará en el Auditorio Nacional con un lleno total

El crooner brasileño

Estará acompañado por nueve músicos y coristas para interpretar 22 temas de su repertorio de éxitos en inglés de los años 40 y 70 con su particular estilo big band

Daniel Boaventura, el crooner brasileño que se ha convertido en un fenómeno de la música latina, ofrecerá su primer concierto en el Auditorio Nacional este viernes 8 de abril, como parte de su exitosa gira 10 años. El cantante de jazz, bossa nova, pop y música latina registra ya localidades agotadas en el foro y ofrecerá cinco fechas más en cinco ciudades del país.

Durante su debut en el recinto capitalino, Boaventura estará acompañado por nueve músicos y coristas para interpretar 22 temas de su repertorio de éxitos en inglés de los años 40 y 70 con su particular estilo big band, entre ellos, Fly Me To The Moon, New York, New York, Suspicious Minds, Love Is In The Air y Dancing Queen.

Inspirado en artistas como Elvis Presley, Frank Sinatra, Elton John, Donna Summer, Maroon 5 y Roberto Carlos, el barítono cuenta con tres álbumes de estudio y cuatro más en vivo, uno de ellos grabado durante una presentación en el Teatro Metropólitan de la CDMX en 2017 y meses más tarde fue estrenado con un formato en DVD más CD.

También grabó un álbum en italiano que lanzó en 2010 y contiene 11 canciones. Su poderosa voz le valió ser invitado a cantar junto a la Orquesta Filarmónica de Rusia y la Sinfónica de Moscú con las que grabó su cuarto álbum en directo From Russia With Love (2019). Asimismo, ha colaborado con artistas de distintas nacionalidades, como el cantante mexicano Carlos Rivera y la intérprete italiana Filippa Giordano.

Su primer acercamiento al escenario capitalino fue en mayo de 2015, cuando realizó un concierto en el Lunario, foro alterno del Auditorio Nacional, en donde promocionó el lanzamiento de su primer disco grabado en vivo, Your Song Oa Vivo. En la décima octava edición de las Lunas del Auditorio obtuvo una nominación en la categoría Jazz y blues