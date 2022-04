Hay un gobierno de puertas abiertas en Naucalpan: alcaldesa Angélica Moya

Toma de protesta a integrantes de los Copaci

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— Diversos sectores de la población, inclusive partidistas, aplaudieron la labor de la presidenta municipal, Angélica Moya Marín, durante la toma de protesta a cerca de mil 200 delegados, subdelegados e integrantes de Consejos de Participación Ciudadana (Copaci) de 197 comunidades, a los que pidió trabajar de manera coordinada para “levantar rápidamente” al municipio.

Moya Marín afirmó que en la elección de autoridades auxiliares realizada el 20 de marzo sufragaron más de 105 mil personas, la mayor votación de este tipo en la historia de Naucalpan, “ejercicio que por cierto despertó mucho más interés que el proceso que tuvimos el día domingo (revocación de mandato)”, cuando no llegaron a los 43 mil electores.

Indicó que en la elección de autoridades auxiliares participaron cuatro mil 562 ciudadanos como candidatos en 674 fórmulas y planillas registradas, lo que refleja el gran interés de la población.

La alcaldesa reconoció el esfuerzo por parte de todas las personas que hicieron posible estas históricas elecciones, “una vez más nuestros vecinos hicieron valer sus derechos, confirmando que los valores cívicos y la participación ciudadana siguen siendo los motores de un Naucalpan cada vez más democrático y diverso”.

Expresó que la administración municipal tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos, sin excluir a nadie, “pero no vamos a consentir colores, ni sabores, ni sirios y troyanos. El que no quiera trabajar en favor de la comunidad se topará con pared, debemos buscar que la política no le estorbe al bien común y nosotros estaremos atentos para que eso no suceda”.

José Luis Sánchez Velázquez, presidente del Copaci del pueblo Santiago Tepatlaxco, dijo que “vamos a buscar apoyos para los adultos mayores y trabajaremos por mejorar la imagen urbana de nuestro pueblo con alumbrado público y mantenimiento de calles y avenidas. Tenemos confianza en que trabajaremos en coordinación con la presidenta municipal y los funcionarios”.