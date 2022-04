Fortalece reforma eléctrica a la CFE

La nueva reforma eléctrica aprobada ya en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados y que será sometida al Pleno, fortalece la rectoría a la CFE que como integrante del Estado mexicano tendrá prioridad, con 54%, en la generación de energía para abastecer el consumo del país y el sector privado el 46%.

Cancelará contratos y concesiones pero podrá adquirir energía del sector privado siempre y cuando ésta se ajuste a los precios para no afectar las tarifas en detrimento de los usuarios, y podrá renovar o autorizar otros, de acuerdo a la demanda y a los requisitos que deberán cumplirse siempre en función del interés nacional o de los extranjeros.

Los priistas dormirán, o pernoctaron en San Lázaro a efecto de mantener férrea vigilancia en un posible albazo legislativa, aun cuando saben que finalmente la nueva legislación será aprobada sin ningún contratiempo y parte de su traslado a la sede Legislativa es con el objeto de impresionar a los electores diciéndose defensores de los intereses populares.

Se ha establecido que no aprobar la nueva reforma, que incluye al litio como un mineral estratégico, constituye un acto de traición a la Patria, pues se trata de rescatar un servicio fundamental para el interés nacional, no para beneficiar a las trasnacionales que pretenden dominar al mundo mediante el control de los minerales estratégicos de las naciones.

Turbulencias

Juega con fuego Samuel García

El gobernador Samuel García, de Nuevo León, juega con fuego cuando adelanta sus aspiraciones presidenciales sin resolver los problemas regionales de su entidad. Las mujeres realizaron una violenta marcha que terminó con el incendio de una de las históricas puertas del Palacio de Gobierno en Monterrey, donde han despachado históricos personajes de la vida nacional, entre ellos Bernardo Reyes. El joven mandatario considera que con la facilidad con la que conquistó a los regios puede repetir su hazaña a nivel nacional. Ahí está “El Bronco” para que le recuerde sus experiencias… Resulta increíble que el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, haya caído en una trampa de acudir a un bar de Puerto Vallarta donde todo el personal estaba de acuerdo para ponerle una celada. Y todavía más, que el gerente sea amigo del actual gobernador y también aspirante presidencial Enrique Alfaro. Hay más implicados y seguramente se sabe ya de los autores intelectuales, pues sólo se han detenido a los materiales… El gobernador Alejandro Murat -ausente su correligionario Alfredo del Mazo-, del PRI, acudió a la reunión de gobernadores o gobernadoras con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional donde se analizó el nuevo plan de vacunación y el nuevo sistema de salud que será implantado a nivel nacional. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los recibió después en el antiguo Ayuntamiento a la que ya no acudió el mandatario oaxaqueño. No se sabe si por problemas políticos, judiciales o de agenda, no acudió el gobernador Enrique Alfaro…Los dimes y diretes respecto a la consulta de revocación de mandato carecen de sentido: fue un ensayo sobre democracia participativa y el verdadero objetivo son los futuros presidentes y gobernadores, que podrán ser evaluados a la mitad de su periodo gubernamental, lo cual será un éxito en Oaxaca, pues se considera que cualquiera de los dos desprestigiados candidatos más desprestigiados a la gubernatura, podrán ser “cepillados” con esta práctica. Se considera que podrían ser gobernadores de tres años, pues se duda que terminen su periodo. O los echa el pueblo en las urnas o con la insurrección, pero nadie cree, primero, que ganen limpiamente y segundo que terminen su periodo.

