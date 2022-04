Habrá vacunación universal contra Covid-19 para infantes

Anuncia el presidente López Obrador

Sobre la vacunación a niños contra el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al terminar este mes con el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19, se iniciará con la inmunización universal para niños y niñas con dosis aprobadas con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se busca que sean entregadas por el mecanismo Covax.

El titular del Ejecutivo federal detalló que México cuenta con vacunas contra SARS-CoV-2, pero indicó que éstas no se pueden usar para menores, y confió en que estos días el mecanismo Covax informe al gobierno mexicano sobre estas vacunas.

El mandatario federal indicó que el tema se trató el pasado lunes en la reunión con gobernadores en Palacio Nacional.

“También se habló de que tenemos pagado por adelantado un lote de vacunas del mecanismo Covax de la ONU y estamos solicitando que nos manden vacunas para los niños, porque no se pueden usar estas vacunas que tenemos o si no son de algunas marcas autorizadas. Entonces queremos que lo que nos deben, lo que les pagamos por adelantado, que nos les entreguen con vacunas para niños para empezar las vacunas con los niños, con las vacunas adecuadas”.

“Ya en estos días vamos a saber sobre la respuesta de Covax sobre estas vacunas”, dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que esta vacunación será universal para todos los menores.

“Es para todos los niños que deben de vacunarse, que este autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la vacuna correspondiente, sería también universal para todos.

“Sí se está vacunando niños con enfermedades o con capacidades diferentes, eso lo estamos haciendo, pero niños que no tienen ningún tipo de enfermedad también serán vacunados de acuerdo al protocolo de la OMS, pero ya queremos salir con todos los mayores. Ya en abril cerramos y si abrimos campaña va a ser con los niños”, dijo.

En este mes se completarán esquemas

de inmunización en los 32 estados

El Presidente informó que este mes concluirá la campaña nacional de vacunación contra Covid-19 por lo que en los 15 días restantes de abril se acelerará la aplicación de dosis de refuerzo y se completarán esquemas de inmunización a la población de los 32 estados del país.

El mandatario federal indicó que la intención gubernamental es que en la segunda quincena de abril se inmunicen alrededor de 3.5 millones de mexicanos.

“Vamos a aplicar vacunas de refuerzo porque todavía faltan muchos mexicanos que no tienen la vacuna de refuerzo, entonces el gobierno federal, estatales y municipales. Todos vamos a intensificar la campaña de vacunación.

“Ayer logramos de nuevo levantar el número de vacunas aplicadas y la idea es reactivar el plan de vacunación el mes de abril para terminar de vacunar a los adultos, los que pueden recibir cualquier tipo de vacuna”, expuso este miércoles.

AMLO pide a diputados de oposición no

“doblarse” ante cabilderos extranjeros

El presidente López Obrador reiteró su llamado a los legisladores de oposición a rebelarse y que digan a cabilderos extranjeros que “no nos van a doblar con su cochino dinero”, en medio de la discusión, y probable aprobación, de la reforma eléctrica el próximo domingo en la Cámara de Diputados.

“Me voy a rebelar, porque eso es lo quiero que hagan los diputados, que se rebelen, que no les hagan caso. Que les digan: ‘sepan señores, cabilderos, extranjeros, que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y a la nación y que no nos van a doblar ni con su cochino dinero’’’, expresó López Obrador en mañanera en Palacio Nacional.

El Presidente señaló que las empresas extranjeras eran las que mandaban, ya que sus abogados fueron los que hicieron los artículos de la Constitución sobre la reforma energética.

​”Hicieron algo nunca visto en reformas constitucionales en México, son tantos los transitorios para afianzar sus intereses que es más lo que se escribió en esos transitorios de la Constitución que lo que quedó establecido en los artículos 25, 27 y 28 que tienen que ver con el sector energético”, dijo.

Aseguró que de cara a la discusión y debate de su iniciativa de reforma eléctrica “va a ser muy importante lo del domingo, cómo van a votar los representantes populares. Ahí está, esa son las presiones, fuertes presiones y hasta cañonazos como decía Obregón”.

Cuestionado sobre si tiene pruebas de que los cabilderos le están ofreciendo o entregando dinero a los diputados de oposición para votar contra su iniciativa, dijo que no, pero ya lo hicieron con la reforma energética, como lo declaró Emilio Lozoya.

Durante la conferencia se refirió al caso del presunto cabildero de origen italiano, Paolo Salerno, quien fue captado en una curul de San Lázaro, y que los legisladores de Morena acusan de ser socio de la empresa Enel.

Sobre esto, dijo, se trata de “coyotes” de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que está proponiendo.

“Yo creo que es la (empresa) que presentó el amparo para que no se turbinara el Río Grijalva y se siguiera inundando Tabasco”, agregó.

Expuso que este cabildero, “de forma descarada”, se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio.

“No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero, ¿Qué hace sentado junto a una diputada?”, expresó.

El presidente López Obrador anunció también que ya firmó la iniciativa de reforma a la ley minera para que el litio sea propiedad de la nación, la cual presentará el lunes al Congreso, en caso de que no sea aprobada la reforma eléctrica.

El mandatario anunció que ya está lista la iniciativa de reforma con el objetivo de que el litio, mineral estratégico, no sea entregado a empresas privadas.

Se incluye lo del litio en la reforma constitucional, si no hay dos terceras partes el domingo, porque dominan los cabilderos, si hay traición de los legisladores, hoy acabo de firmar la iniciativa de reforma a la ley minera para que el litio quede como propiedad de la nación”, aseguró.

Ningún organismo internacional no pondrá

en el banquillo de los acusados, responde a ONU

Luego de que la ONU advirtiera sobre el alza de las desapariciones en México y recomendara retirar al Ejército de las labores de seguridad pública, el presidente López Obrador aseguró que ya se atiende la problemática, aunque aclaró que ya no se cometen abusos ni represiones por parte de las Fuerzas Armadas como ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón y que ningún organismo internacional va a poner a su gobierno en el banquilo de los acusados.

Al ser cuestionado sobre el informe presentado por la ONU sobre las desapariciones en México, el mandatario comentó que la Secretaría de Gobernación (Segob) atiende recomendaciones sobre estos hechos.

“Ya se está atendiendo lo de la recomendación, lo hace la Segob, incluso dio a conocer un informe. Ellos no tienen toda la información, no están actuando con apego a la verdad, ya no son los tiempos de antes en que se usaba al Ejército para reprimir, o rematar a heridos, como en la época de Calderón, o para desaparecer personas”, dijo.

López Obrador cuestionó a la ONU por presuntamente no atender los abusos que se cometieron en México durante el periodo neoliberal.

Hay que informar a la ONU, porque no vio nada, sobre los abusos y crímenes de estado que se cometían durante el periodo neoliberal, hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad.

“Ningún organismo internacional nos va a poner en el banquillo de los acusados si actuamos con humanidad, humanismo, si no permitimos la corrupción, la impunidad, ¿qué pueden hacer? Nada, inventar, eso sí”, mencionó.