Paty Cantú, Ángela Dávalos y Bruses unidas en el Centro Cultural Roberto Cantoral

Regresaron las Noches de Bohemia

El próximo 13 de mayo se realizará la bohemia 67 con Carlos Lara, Jesús Monárrez y Marcela de la Garza

Isabel Violeta

En el 2012 se creó el ciclo La Bohemia con el propósito de dar a conocer al autor con el público, que ha cantado y ha hecho sus propias sus canciones. De tal manera, que en este concepto, los compositores van contando anécdotas e historias de las propias canciones o de sus realizaciones, momentos en los que la audiencia comparte emociones, dando como resultado un acercamiento al alma del autor.

En esta ocasión, después de una pausa de dos años, se llevó a cabo La Bohemia 66 con, Paty Cantú, Ángela Dávalos y Bruses, quienes interpretaron las canciones que han creado para ellas y para otros artistas, que llevan los temas al éxito.

Al iniciar esta noche y abriendo el escenario para las compositoras antes mencionadas, Sofía Thompson, una joven y talentosa artista interpretó dos de sus canciones, ‘Me duele’ y ‘Arde’, adentrando al público a esta noche llena de romanticismo e historias.

El encargado de conducir esta velada fue René Franco, quien expresó estar muy contento de poder regresar a las noches de Bohemias y fue después de sus palabras cuando por fin presentó a las artistas, que desde que entraron se podía notar su emoción de estar juntas, compartiendo el escenario, ya que Paty y Ángela han trabajado varias veces juntas, creando increíbles temas; mientras que Bruses es una particular joven que admira y se ha inspirado en PatyCantú para lograr sus propios éxitos.

Fue un concierto con un repertorio bastante completo, pues entre las canciones interpretadas estaban ‘Esta noche’ canción con la que inició Cantú, seguida de ‘I Like 2 Be’ por Bruses y ‘Si pruebas una vez’ con Ángela, llegando a un éxito que emocionó a todos los asistentes: ‘Él era perfecto’, canción que compuso Paty Cntú y de la cual comentó “cuando escribo canciones y sé que son para alguien más, normalmente no tengo problema en soltarlas, pero en el momento que escribí esta canción, al principio creí que era para mí, una canción a la que le tengo muchísimo cariño, pero pensé y sabía que solo una persona a la que admiro, quiero muchísimo y en la que confió, podía hacerla un completo éxito, esa persona es María José”.

Continuaron con otro gran tema titulado ‘Cuando un hombre te enamora’ compuesta por Ángela Dávalos para Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, misma que han usado en algunos de sus conciertos y proyecto que permitió a la misma compositora conocer y tratar “con las increíbles personas que son Gloria y Alejandra”, así lo expresó Ángela.

Comenzaron los invitados en este concierto y la primera fue Zemmoa, que a lado de Paty Cantú interpretaron ‘La mexicana’ tema que realizó Cantú con mucho amor ,queriendo expresar su enorme orgullo por ser mexicana; la siguiente invitada fue una de las partes mas emocionantes para los asistentes, se trató de Fela Domínguez, quien nos dejó admirados con su increíble voz y manera de interpretar ‘No me duele’ a lado de Dávalos, incluso, fue tanta la emoción que ovacionando su talento le pidieron que cantara otro tema, el cual fue a capella con Paty Cantú.

Casi llegando al final de esta noche, fue el turno del exitoso tema compuesto por Ángela Dávalos y Paty Cantú “Goma de mascar”, que además inspiró a Bruses pues contó, “cuando quieres empezar a componer lo más difícil es encontrar tu estilo y que se acomode a tu voz, siempre he admirado mucho a Paty, me gusta su música y cuando escuché este tema y ese tono tan diferente que le puso, dije, ‘así es mi voz, puedo hacer pop’”, por su parte, Cantú apuntó que cuando estaban afinando detalles, al grabar esa canción se dieron cuenta que lo que haría la diferencia era el particular tono más agudo que se quedó finalmente.

Las chicas siguieron compartiendo historias y hasta sus temas, pues momentos después Paty Cantú acompañó a Bruses a cantar ‘Amor desechable’, tema de la inspiración de Bruses, tras una mala experiencia en el amor, momentos que seguramente atesorará; siguiendo con el repertorio y como penúltimo tema, Davalos y Paty Cantú interpretaron ‘Prefiero ser su amante’ y para cerrar con broche de oro, las tres grandes compositoras cantaron juntas “Yo no soy tu ex”.

La Bohemia 66 fue una noche de emoción, nostalgia y empoderamiento femenino