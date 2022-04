No hay partido o alianza que detenga a Mara Lezama

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Está 29 puntos arriba de su más cercano contendiente

Como ya se ha explicado en reiteradas ocasiones dentro de este espacio, será el próximo 5 de junio cuando se lleve a cabo la celebración de las elecciones ordinarias en seis estados de la República, a fin de que los ciudadanos ejerzan su derecho de seleccionar a su nuevo gobernador, no obstante, a dos meses de la fecha indicada, el panorama ya se ha pintado de guinda en cinco de las seis las entidades que renovarán gubernatura.

Quintana Roo es uno de los estados donde las campañas de los respectivos candidatos al Ejecutivo estatal han arrancando con mayores polémicas, incluso, en un principio no se escuchaban más que desacreditaciones entre ellos, mientras que las propuestas pasaban a segundo plano; y es que la aplastante ventaja de Mara Lezama sobre sus contendientes, es de no creerse por su pasado de irregularidades durante su administración en Benito Juárez (Cancún).

En fin, hoy la candidata, encabeza las preferencias del voto en la mayoría de los estudios realizados por diferentes casas encuestadoras y ningún esfuerzo ya sea por parte de algún partido en solitario o de las hoy conocidas alianzas pactadas para contrarrestar la fuerza de Morena, ha sido suficiente para mermar la popularidad de Mara en el estado.

Mantiene Lezama primer lugar de las preferencias

Por ejemplo, uno de los estudios más recientes fue realizado por la casa encuestadora “Rubrum, información que da poder”, donde se revela que la intención de voto por alianza o partido con candidato, es encabezada con 47.9% por la alianza “Juntos Haremos Historia”, cuya abanderada es Mara Lezama y que representa a los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Fuerza por México.

En segundo lugar se encuentra, con 18.3%, Laura Fernández, de “Va por Quintana Roo”, que agrupa al Partido de Acción Nacional (PAN), al Partido Revolucionario Institucional (PRD) y a Confianza por Quintana Roo, no obstante, no les alcanza ni para hacerle un poco de sombra a Morena y sus aliados, pues la diferencia entre ambas candidatas a casi un mes de haber iniciado las campañas es de 29 puntos porcentuales y la brecha no se ha cerrado para nada.

Ya muy por debajo, en tercer sitio se encuentra, sin mayor sorpresa desde que arrancaron la campañas, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech, quien apenas logró en esta encuesta 11.1%, pues a pesar de sus propuestas no ha logrado ganar confianza entre los quintanarroenses de cara a las elecciones.

Sin cambio alguno, en el sótano de la encuesta se encuentra con 6%, Leslie Hendricks del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el 2.6%, Nivardo Mena del Movimiento Autentico Social, ambos, en este punto sin posibilidades de quedarse con la gubernatura de la entidad.

Pese a lo anterior, el levantamiento de la casa encuestadora, refiere que también el 14.1% de los ciudadanos consultados en el estudio, manifestaron que aún no deciden por quién van a votar, es decir, que en ese sector podría encontrarse la clave para que al menos Laura Fernández o José Luis Pech puedan, incluso, arrebatarle el triunfo a Mara Lezama.

Morena, con ventaja en 5 estados

Renovarán sus gubernaturas este 2022, además de Quintana Roo, también Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, estados que el próximo 5 de junio convocarán a las urnas a 11.7 millones de ciudadanos para ejercer su voto, y donde en una gran mayoría ya se nota una ventaja de Morena y aliados por encima de sus adversarios.

Aguascalientes, es el único estado donde Morena no encabeza la encuesta de intención de voto por candidata, alianza o partido, pues la ventaja en este caso es para Tere Jiménez, de la alianza PRI-PAN-PRD con el 43.4%; no obstante la distancia entre un partido y otro no es tanta, pues Nora Rubalcava, del partido guinda, tiene 34.7% de las preferencias, es decir que la diferencia es de apenas 8.7 puntos porcentuales entre ambos partidos. En tercer sitio se encuentra Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, con 6.5% de la intención del voto, le sigue Martha Márquez, de la alianza PT-PV con 2.6% y finalmente, Natzielly Rodríguez, de Fuerza México, con apenas 1.2%; mientras que el 11.6% aún no decide por quién va a votar.

En el caso de Durango, un 44.5% de las personas respondieron a la pregunta: “Si el día de hoy fuera la elección a gobernador del estado ¿por cuál candidato votaría usted?” se inclinaron por la coalición Morena-PV-PT, en este caso abanderada por Marina Vitela; que es seguida por Esteban Villegas, del PAN-PRI.PRD, que ostentó 36.5%, también una resultado bastante cerrado. Luego, en tercer sitio está Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, con 5.9% y finalmente, como candidato independiente, Juan González logró 1.4%, mientras que el 11.7% aún no decide su sufragio.

Es decir, que tanto en Aguascalientes como en Durango, la contienda entre Morena y sus más cercanos opositores es muy cerrada, a diferencia del estado de Hidalgo, donde Julio Menchaca, con 49.9% de las preferencias del voto, encabeza las preferencias de forma aplastante para el partido guinda. En segundo sitio está muy por debajo, Carolina Viggiano, del PAN-PRI-PRD, que logró apenas 27%; seguida de Francisco Xavier Berganza, de Movimiento Ciudadano, con 6.1% y finalmente, José Luis Lima, del Partido Verde, con 0.6% de los votantes. Asimismo, el 16.4% que podrían marcar una diferencia, aún no se define.

Los guindas, inalcanzables en Oaxaca

La encuesta, en el caso de la elección a gobernador del estado de Oaxaca, reveló una ventaja prácticamente inalcanzable a favor de la alianza Morena-PV-PT, pues con 50.1% su abanderado Salomón Jara, casi tiene la victoria cantada; y es que, su más cercano rival esta 35.7 puntos porcentuales abajo, se trata de Alejandro Avilés, del PRI, quien tiene 14.4% de la preferencia de los votantes. En tercer lugar está Alejandra Morlan, de Movimiento Ciudadano, que logró apenas el 7.8% de las preferencias y finalmente, con 5.6% se encuentra Natividad Díaz, del PAN; en este caso el 22.1% que también podría hacer una diferencia, no ha decidido por quién sufragar.

Finalmente, en el estado de Tamaulipas, también es Morena quien saca la ventaja con 50.2% de las preferencias de voto por alianza o partido con candidato, en este caso representados por Américo Villarreal, que es seguido por César Verástegui, del PAN, con 26.8%, finalmente en tercer sitio está Arturo Diez, con 4.7 de las preferencias y un 18.3% manifestó que no sabe por quién votar.

Lo anterior es evidencia de que Morena continúa aprovechando la gran popularidad que sembró el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aún con toda una lista de polémicas, mantiene la confianza de muchos ciudadanos, no obstante, la oposición sigue trabajando para revertir la situación e ir quitando de a poco los puestos de poder al partido guinda, aunque en el caso de estas seis gubernaturas en contienda, sólo en Aguascalientes llevan ventaja.

La población muestra para esta encuesta fue de hombres y mujeres habitantes de los diferentes estados, mayores de 18 años, se tiene un margen de error de +/-3.8 y la fecha de levantamiento fue 17 de abril pasado.

Las encuestas fueron levantadas mediante la técnica de “robot “en grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado, realizando mil llamadas en cada estado de forma aleatoria a fin de que sean representativas.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com