Reaparece López-Gatell para caer en contradicciones y mentir

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Tv Azteca y Estrella Media, alianza para contenidos de calidad

El funcionario consentido de esta errada y llamada Cuarta Transformación, Hugo López-Gatell, reapareció en el gustadísimo “stand-up” mañanero y lo hizo porque el tema de Covid-19 en el mundo ha pasado a un segundo plano, sin embargo, no puede decirse que esto sea verdad completamente, pues pareciera que estamos frente a un riesgo latente que en cualquier momento puede manifestarse con alguna otra variante.

Y como acostumbra, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud hizo gala de lo que realmente sabe hacer: Caer en contradicciones y mentir. En este sentido y por lo que pudo observarse, la dinámica de esta errada y llamada Cuarta Transformación sigue siendo no hacer caso de los niños y las niñas porque ellos no votan; ahí está la desafortunada muestra con los niños con cáncer que han fallecido.

Total, que el subsecretario López-Gatell aseguró que México no se está cerrando a una sola opción de vacunas para inmunizar a los niños de 5 a 11 años de edad. Esto es falso y para demostrarlo basta recordar que hace ya varios meses, el flamante subsecretario dijo -palabras más, palabras menos-, que vacunar a un menor significaba quitarle la oportunidad a un adulto mayor de inocularse.

La cerrazón de esta administración se hizo evidente y en una muy desafortunada comparecencia en la Cámara de Diputados, el silente secretario de la Salud, Jorge Alcocer, aseguró que él no vacunaría a sus nietos para no afectarles el sistema inmunológico.

Meses después, ahora resulta que siempre sí se va vacunar a los infantes e informó el subsecretario: “Seguimos en ese proceso tanto de tener un panorama amplio de cuáles son las vacunas disponibles, no cerrarnos sólo a una, y también el considerar potencialmente la adquisición”.

En este punto hay varios problemas. Uno de ellos es que López-Gatell no dio una fecha de inicio para la vacunación a ese sector de la población. En segundo lugar, esta errada y llamada Cuarta Transformación está considerando adquirir la vacuna Pfizer, pero también contempla la vacuna cubana Abdala, que de acuerdo a diversos especialistas, no tiene sustento científico alguno que pruebe su eficacia, de tal suerte que estaríamos constatando cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus siempre eficientes funcionarios en materia de salud, utilizan con fines evidentemente políticos un tema tan delicado.

¡Aaah!, y de la tan anunciada vacuna mexicana “Patria” de manufactura de la errada y llamada Cuarta Transformación, vale destacar que el Conacyt, con todo y su flamante titular, nada más no puede; cuando no hay voluntarios, resulta que estos tienen demasiados anticuerpos. Total, un desastre.

Y bueno, todavía el subsecretario se atrevió a decir que la vacuna cubana es una “excelente opción”. Y luego por qué López-Gatell se ha vuelto, junto con el Presidente, en el responsable del pésimo manejo de la pandemia que derivó en miles de muertes que se pudieron haber evitado.

Municiones

*** TV Azteca, gran productora de contenidos audiovisuales. Crear contenidos de alta calidad para que los públicos de México y de Estados Unidos puedan obtenerlos a través de diversas plataformas, es el propósito de la alianza estratégica que acaba de concretar TV Azteca, liderada por Benjamín Salinas, con la reconocida casa productora hispano hablante, Estrella Media, que a la fecha cuenta con una biblioteca de más de 20 mil horas de contenido de video original. Con la atinada visión de futuro que el vicepresidente del consejo de Grupo Salinas, Benjamín Salinas ha demostrado, TV Azteca llega a esta alianza con Estrella Media, uno de los principales distribuidores digitales de programación en español en Estados Unidos. Como producto de esta alianza, TV Azteca y Estrella Media crearán más de 600 horas de programación original para México y Estados Unidos, además de series que serán llevadas a la televisión mexicana y a sistemas de video bajo demanda en ambas naciones. Asimismo, como parte del acuerdo exclusivo de dos años, ambas empresas se han comprometido a coproducir contenido original y programas especiales, con y sin guión para sus cadenas de televisión abierta y canales digitales bajo demanda OTT, AVOD y FAST.

*** “Fast track”, como lo instruyó el Presidente, una vez aprobada sobre las rodillas la reforma a la Ley Minera que nacionaliza el litio, ésta pasó al Senado de la República para de la misma forma, darle luz verde. Y no podía ser de otra forma pues se trata del “premio de consolación” con el que el tabasqueño se quiere curar el tremendo revés que recibió el pasado Domingo de Resurrección cuando el bloque opositor le recordó que su popularidad va a la baja y que no tiene la mayoría calificada en el Congreso, botándole su controvertida reforma eléctrica no a la congeladora, sino al bote de la basura. Por eso en la Cámara alta y como le gusta al Ejecutivo, “sin moverle ni una coma” se aprobó en lo general dicha ley por 87 a favor 20 en contra y 16 abstenciones, éstas últimas corrieron a cargo de priistas y perredistas, mientras que Movimiento Ciudadano y Grupo Plural votaron junto con Morena. Luego vinieron las reservas que presentó la oposición pero evidentemente y como desquite, el partido oficial no iba a dejar pasar. El problema es que con esta aprobación, México se va a llenar de demandas por parte de las empresas privadas que explotan el litio en nuestro país y se registrará una inminente fuga de capitales así como el pago de indemnizaciones a quienes se vean afectados por esta conocida también como la Ley del Litio y esto, quién lo diría, lo alertó el senador morenista Armando Guadiana, sí, al que le reditúan muy buenos dividendos sus minas de carbón.

*** No para en eso de hacer corajes el presidente López Obrador y así como dijo estar “muy contento” con el tema del litio, recibió tremendo revés cuando un Juzgado de Distrito de Yucatán, falló a favor de suspender los trabajos del tren Maya en el tramo 5 sur, recurso interpuesto por un grupo de buzos que calculan que con este “elefante blanco” del Presidente, se dañarán cenotes, amén de todo el destrozo que ha dejado tras de sí esta ocurrencia del tabasqueño quien, engallado, dijo que el Tren Maya va y que todos aquellos que cuestionan su deplorable proyecto, es “con propósitos políticos no ambientalistas” y que se trata de una campaña financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos que están utilizando a pseudoambientalistas. Por cierto, hay que recordar que desde que inició esta magna obra, está instalado en el desacato generando estragos y la maquinaria continúa trabajando, pese a las suspensiones. No quiere entender el de Tepetitán que está afectando seriamente a los pueblos originarios. Entonces, ¿quién usa políticamente aquello del “pueblo bueno y sabio”?

morcora@gmail.com