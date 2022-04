“Ghost”, el primer estreno de un musical en la pandemia dice adiós

Baja el telón el próximo lunes 25 de abril

Carlos Fonseca cuenta a DIARIO IMAGEN los detalles del fin de temporada

Arturo Arellano

Luego de una exitosísima temporada, en la que los elogios se han dado en cascada, el musical “Ghost, la sombra del amor”, se despide de la cartelera con ocho últimas funciones, desde este jueves 21 y hasta el lunes 25 de abril, cuando se verán obligados a bajar el telón.

Estrenada en 1990, “Ghost, la sombra del amor” fue sin duda la película que marcó toda la década, y hoy, 30 años después, es recordada como una de las cintas románticas favoritas de todos los tiempos, tanto así, que ha logrado evolucionar para convertirse en un musical teatral, que en su versión mexicana ha maravillado al público, aún cuando tuvo una intermitente temporada causada por la pandemia.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el actor Carlos Fonseca, quien da vida a “Sam” en este extraordinario musical, declaró “estoy muy agradecido porque me hayan permitido ser parte de este musical que arrancó a mediados de la pandemia, que es de los proyectos más complicados de levantar en la ciudad. Morris Gilbert quiso darle una segunda oportunidad, por eso nos reunimos nuevos integrantes a la obra, porque vale la pena, es hermosa, todo mundo conoce la historia en la película, pero no sabíamos cómo podía llegar al teatro y en un musical que nos sorprende con efectos viduales que no se suelen ver en este formato”.

Asegura que “Ghost, la sombra del amor” es una obra que enamora a las personas que la han visto, pero también reconoce que deben bajar el telón ante la complicada situación que vive el teatro después de la pandemia “lamentablemente ha sido complicado para la producción sobrevivir en estos tiempos y la temporada no da para más. Queremos invitar a toda la gente que no se ha dado la oportunidad de verla porque están ocupados o porque lo dejan para después, a que vayan al teatro, es la última oportunidad”.

Entrando en materia de su personaje, reveló que “vi la película muchas veces hace años, pasaba en la televisión una y otra vez, conozco perfecto la historia, pero para esta obra no la había visto recientemente, la vi hasta la semana pasada, y me di cuenta de que lo que sucede en el teatro es casi igual a la película, es muy fiel el texto, los efectos están muy bien logrados. Pero la verdad es que no me basé tanto en la cinta para hacer a “Sam”, simplemente me enfoqué en contar esta historia, en los sentimientos, es algo muy amoroso”.

“Sam” es ambicioso, le gustan los negocios, quiere salir adelante y ser una persona exitosa pero de buena manera, por lo que Carlos afirma que se sintió identificado en algunos tópicos del personaje “Ocurre que también a veces hago a ‘Carl’, el villano, entonces debí entender los diferentes caminos que tomamos a veces, las decisiones muy contrarias. Cómo una situación nos puede llevar por mal camino, es una historia linda de contar. Se van a enamorar de principio a fin de Sam porque es divertido, energético y además es difícil de contar porque todo el tiempo le pasan cosas en escena. Como actores siempre le prestamos al personaje algo de lo que somos, y nos encontramos con similitudes, por ejemplo, en este caso, no decir lo que siento muchas veces, el miedo a lo que va a pasar si te avientas a algo, o sentirte frágil, vulnerable, me he encontrado con eso y le he dado mi esencia al personaje, mi buen humor, mi estrés también, porque soy acelerado (risas)”.

Al tener ahora una carrera consolidada en el teatro musical nos refiere que “soy una persona que cree mucho en que los personajes te eligen a ti, entonces soy muy suertudo, no he dejado de trabajar desde que empecé a hacer teatro musical hace seis años, ha sido una tras otra, afortunadamente. En el teatro he encontrado lo que me hace muy feliz y entiendo que una cosa es el trabajo y otra la vida personal, pero para los actores, las dos cosas se mezclan. Paso más tiempo en el teatro, mis compañeros se vuelven mi familia, ahí están mis grandes amigos, y así conformas tus días y me hace muy feliz poder encontrarme con familias nuevas en cada proyecto cada que acaba una temporada”.

Carlos Fonseca invita a la gente a no perderse las últimas funciones de “Ghost, la sombra del amor”, pero también con palabras muy emotivas “es una obra que llegó para demostrar que el teatro tiene que hacerse a pesar de todo, que el teatro nos da vida, nos ama, nos enseña. Curiosamente cuenta la historia de un chico que muere y de cómo el amor traspasa fronteras, incluso, la de la muerte. Ahora mismo venimos de tiempos complicados, donde todos tuvimos experiencias cercanas a la muerte y algunos no hemos podido ganar esa batalla del todo, pero estas historias en el teatro nos van ayudando a encontrar paz, a entender el porqué pasan las cosas. Es una historia que la gente tiene que ver, es magia real, gente levitando, una historia maravillosa, es muy divertido y edificante de ver”, concluyó.

ÚLTIMAS FUNCIONES Jueves 21 de abril a las 20 horas; viernes 22 de abril a las 18 y 21 horas; sábado 23 de abril a las 17 y 20 horas; domingo 24 de abril a las 13:30 y 18:30 horas; y lunes 25 de abril, 20 horas. Es una producción de MejorTeatro y Morris Gilbert se presenta en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México. Venta de boletos en la taquilla del Teatro San Rafael y Ticketmaster.