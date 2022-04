Espanglish es “Transformar la tradición para perseverarla”

Originarios de la Ciudad de México

Llevan su música a Music Battles México por Azteca UNO

Arturo Arellano

Espanglish es un grupo originario de la Ciudad de México, su sonido es una mezcla de música tradicional, a tropical y a electrónica. Su estilo puede definirse como una poderosa mezcla de raíces latinoamericanas con la música negra del siglo XX y ahora nos sorprendieron con su participación en el Music Battles México que se transmite los sábados a las 20:00 horas por Azteca Uno.

El dueto es conformado por Alfredo y Liz, quienes en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos cuentan que sus letras están escritas en español e inglés con el mismo espíritu y con ello pretenden borrar las fronteras entre géneros musicales “nuestra intención es llevar por el mundo un mensaje de unidad, amor, tolerancia y empoderamiento femenino, a través de la música y el baile” dijo Alfredo.

A lo que Liz añade “un poco es la idea del proyecto retomar la música mexicana y fusionarla con otros ritmos, idiomas, estilos, para poderla llevar por el mundo. Lanzamos hace un par de meses un sencillo, pero lo más relevante que nos esta pasando es que nos invitaron al reality Music Battles, que busca nuevas figuras de la música regional mexicana y está muy interesante, porque no nos considerábamos música regional, pero esta fusión les interesó y ha sido toda una experiencia nueva, pero gratificante”.

En este reality han tenido la oportunidad de mostrar su trabajo, que empezó con una charla “En 2019, Alfredo llegó a mi casa, habíamos estado en otros proyectos juntos, pero decidimos armar algo nuevo, con una pista que me llevó; yo ya no quería hacer música, pero me convenció con un discurso de esparcir el amor, me dijo que el cambio de la humanidad se iba a dar en México y que vendría de la cultura mexicana. En un mes logramos 13 rolas”.

Recuerdan que su primer disco, fue coproducido con el apoyo económico del gobierno de Canadá, en Vancouver y producido por el nominado al Grammy y Grammy Latino Howard Redekopp “aplicamos para una beca del gobierno de Canadá y trabajamos con un nominado a los Grammys, se volvió a hacer el spanglish, es un disco bonito del que estamos orgullosos y nos ha abierto muchas puertas como la de Music Battles”.

Alfredo agrega que “para nosotros ha sido interesante porque de pronto, que te otorguen una beca un gobierno de otro país apoyando a tu cultura es muy bueno. Una de las cosas que les interesa apoyar es la música de raíz, proyectos que tuvieran que ver con la raíz cultural de cada país. En este caso, fue la primera vez que se abrió la beca a proyectos internacionales, estaban buscando ese tipo de representación de música indígena, porque lo veían de esa manera”.

Celebró que “Liz es una compositora con una voz muy interesante, con mucha fuerza y la música de raíz, podría decir que la traemos en la sangre, mi abuelo fue zapoteca, también me inculcó el orgullo indígena y de la cultura mexicana, con todo y que tuvo que esconder sus raíces para salir adelante, se convirtió en ingeniero, pero siempre orgulloso de sus raíces”.

Ahora refieren que se ven llevando la cultura indígena y musical mexicana a todas las fronteras “totalmente nos vemos en escenarios muy grandes, el objetivo es escenarios como el del festival de Glastonbury, queremos justo llegar a festivales internacionales, esos serían pasos muy importantes, pero nos vemos en latitudes más lejanas, porque se ha roto la barrera de los géneros y Espanglish quiere romper barreras”.

Mientras tanto, Alfredo y Liz invitan a la gente a darles seguimiento en sus redes sociales donde se encuentran como @Espanglish y asimismo, a su paso por Music Battles, en Azteca UNO, todos los sábados a las 20:00 horas.