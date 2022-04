López Obrador invita a dialogar a opositores de obra del Tren Maya

Ante polémica por Tramo 5 sur

Reitera el Presidente que las críticas a su proyecto son por desconocimiento

Ciudad de México.- Luego de haberse dado a conocer la suspensión provisional del tramo 5 sur del Tren Maya, por parte de un juez en Yucatán y ante la negativa del gobierno federal para detener la construcción del proyecto; el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un llamado a sus opositores para sentarse a dialogar, pues asegura que las críticas sobre esta obra de infraestructura son por mero desconocimiento y no por mala fe.

Cabe destacar que durante su conferencia mañanera de ayer, López Obrador, no sólo invitó a los opositores al Tren Maya, sino también a los famosos que fueron partícipes de una campaña mediática contra la obra. “Los voy a invitar a ver si platicamos; me estás dando una buena idea, o sea, los voy a invitar a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro, a ver si aceptan que platiquemos, porque es desconocimiento, no es mala fe, y no creo que es que les hayan pagado, o sea, yo creo que se creyeron lo de la destrucción”, aseguró.

Y reconoció que incluso esas dudas han saltado en su círculo familiar “A mí me pasa, ya lo he dicho aquí, de repente Jesús Ernesto (su hijo), en la casa me cuestionó: ‘¿Oye, cómo están destruyendo la selva?’. A ver, a ver, chamaco, le tuve que explicar, porque en su escuela, pues hay el amor, que es algo muy bueno, a la naturaleza, los niños ya están formados, mejor formados en eso, en la conciencia ecológica, ellos están más avanzados que nosotros generacionalmente hablando”.

De tal manera, que asegura que le explicó y entendió “pero hay que empezar por todo lo que fue la entrega de las grandes extensiones de terrenos durante el porfiriato, la explotación de las maderas, la tala de las caobas, que es la reina de las maderas, la madera preciosa de más valor, todas las puertas de los edificios, las mesas, los escritorios de Europa, de Nueva York es caoba de la lacandona y del sureste y todos los procesos que se han vivido en esa región. Por ejemplo, lo del tren que inicia a proyectar el general Cárdenas, cuando el general Mújica era secretario de Comunicaciones y luego lo inicia Ávila Camacho y lo termina e inaugura Miguel Alemán”.

Que hay que recuperar tren de pasajeros

En ese sentido, el Presidente aseveró: “Ahora lo que estamos haciendo, es recuperar el ferrocarril de pasajeros, tengo como meta que en dos años cinco meses tengamos 2 mil 600 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, eso va a ser importantísimo, es la recuperación de los trenes de pasajeros, que no debieron de desaparecer”.

Insistió en que buscará a manera de reunirse con los opositores del proyecto para dejarles claro que la intención no es devastar la selva, sino estimular el desarrollo del sureste de forma responsable “Todo ello hay que platicarlo, que ellos sepan, ya le pedí a Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología, que explique lo que significa el rescate arqueológico que se está llevando a cabo con la construcción del Tren Maya, que no haya dudas de que no habrá afectación al medio ambiente”.

Añadió que para tales tareas, “tenemos como 100 arqueólogos, si no es que más; tenemos biólogos, un equipo multidisciplinario para el cuidado del medio ambiente, de los sitios arqueológicos. Conviene que se informe más de esto, y que también vengan de medio ambiente para explicar lo de cenotes, ríos submarinos, cuidado de flora y fauna nativa, todo lo que se está haciendo, porque no nada más es el tren para comunicar a las ciudades actuales, es comunicar también a las antiguas ciudades mayas”, aseguró.

Y reiteró que es un plan de desarrollo para el sureste de forma sustentable “Todo eso significa rescate, cuidado, conservación. O sea, no es construir un tren nada más, es un plan integral de desarrollo sustentable”.