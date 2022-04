México, en una posición geográfica vulnerable

Segunda vuelta

Luis Muñoz

México está en una posición geográfica vulnerable y es un área de presiones geopolíticas y por ello la cuestión parlamentaria no debe dirigirse a mantener una postura de defensa de las presiones externas, pues de ser así no avanzaremos como país”, sostuvo el diputado Jaime Martínez López, de Morena.

En su calidad de presidente de la Comisión de Marina, Martínez López puntualizó que la geopolítica debe dar a los parlamentarios una guía para implementar teorías en la materia, ciencia que abarca las áreas económica, social, política, y su base es la geografía.

Según el legislador, en la rama de la Oceanopolítica (una alternativa para el desarrollo) hay un vacío total por la falta de atención en los intereses marítimos de México porque todos apuntan al exterior.

Juan Carlos Cervantes Gómez, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, reconoce que el Estado está inmerso en un entorno de retos que suponen problemas internos e internacionales que deben ser resueltos y en los cuales el Poder Legislativo tiene un papel fundamental.

Ahora, agregó, el Congreso mexicano actúa como un centro de toma de decisiones que impactan en la vida de todos y suponen un alto nivel de complejidad.

Durante la realización de la mesa redonda “El papel de la geopolítica en el ámbito parlamentario”, afirmó que estos procesos implican que los legisladores y legisladoras cuenten con información técnica, pormenorizada, confiable, accesible y oportuna que derive de reflexiones técnicas y académicas.

“Es así que la mesa redonda se enfoca en una materia hasta ahora poco analizada en el ámbito legislativo y su objetivo es reflexionar sobre los escenarios interestatales, su desarrollo en el tiempo, espacio y en la ponderación de estrategias que le otorgan los diferentes tomadores de decisiones”.

Cárcel a traficantes

de datos personales

La diputada del PVEM, Valeria Santiago Barrientos, impulsa una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar y tipificar la utilización ilícita de datos personales o información confidencial, con la intención de realizar transacciones, operaciones financieras o actos de comercio para obtener un beneficio personal.

Para ello, plantea adicionar el Capítulo III Quáter, artículo 391 Bis 1, a fin de establecer que comete el delito de “uso indebido de datos personales o información confidencial” quien, sin consentimiento, mediante engaño, amenaza o violencia, sustraiga, utilice o transmita datos personales o información confidencial, contenidos en dispositivos electrónicos personales móviles u ordenadores personales fijos, con la intención de obtener un lucro indebido.

Explicó la legisladora que dicha sustracción y transmisión ilegal de datos personales o información confidencial, se castigaría con pena de tres a cinco años de prisión y de 200 a 500 días multa.

En la utilización ilícita de información confidencial para obtener un beneficio personal, se aplicarán las penas y multas establecidas en el artículo 386 del Código Penal Federal.

La diputada Barrientos dijo que la propuesta, remitida a la Comisión de Justicia para análisis y dictamen, “tiene como finalidad integrar al Código Penal Federal tipos penales específicos y sanciones para quienes vulneren el ámbito privado de las personas”.

“La reforma es necesaria en razón de que el avance y expansión de las nuevas tecnologías de la información ha impactado de manera significativa cada uno de los ámbitos de la vida de las personas, particularmente en el entorno de quienes tienen acceso a dispositivos digitales con los cuales interactúan de manera constante con la gente”, explicó.

Respeto a periodistas en el Congreso: Ana Villagrán

Debido a las extra limitaciones del personal de resguardo, aunado a actos de prepotencia de algunos, la presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas, Ana Villagrán llamó a Morena, a los órganos de gobierno y a los grupos parlamentarios de todos los partidos políticos respetar a los comunicadores que cubren las actividades del Congreso capitalino, garantizándoles el libre acceso al pleno de sesiones.

En las últimos días los reporteros de la “fuente” han denunciado que personal de Resguardo y el enlace de la Mesa Directiva nos les permiten entrar al pleno de sesiones, dijo la legisladora, quien pidió al presidente del Poder Legislativo local, Héctor Díaz Polanco, convocar a una reunión donde el personal del recinto conozca a los compañeros de la prensa para que puedan entrar al recinto a realizar su trabajo.

Es conveniente que haya unificación de criterio porque la Coordinación de Comunicación Social señala que no hace falta ningún tipo de gafete para ingresar al Pleno, los de resguardo dicen lo contrario: “Si no porta gafete, no entra”.

Por esa razón, la diputada Villagrán sostiene que no es correcto impedir el acceso a los medios de comunicación y por ello insiste en solicitar al Jefe de Resguardo, Oscar Valencia, a reconsiderar la manera en la que está brindando o no el acceso, ya que estamos en semáforo verde y no podemos estar impidiendo el acceso a las y los periodistas.

