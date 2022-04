AMLO les cierra la puerta de Palacio Nacional en la cara a “Sélvame del Tren”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Con inconstitucionalidad del PANAUT, nuevo revés al Presidente

¿Que en qué quedó la reunión que iba a sostener el presidente Andrés Manuel López Obrador con los integrantes del colectivo “Sélvame del Tren”, para hablar del Tren Maya?, pues en nada; como siempre, el presidente López Obrador no cumplió y se valió de mentiras y madruguetes para no reunirse con los ecologistas y especialistas que se han pronunciado en contra del Tramo 5 sur del trazo de la “magna” obra -más bien obsesión- del de Tepetitán y que ayer fueron objeto de evidente maltrato por parte del Presidente.

Madruguete en domingo, fue del que se valió el inquilino de Palacio Nacional para que su siempre eficaz vocero, Jesús Ramírez Cuevas, anunciara por las “ex benditas redes” que siempre no se llevaría a cabo el encuentro, no obstante que algunos de los especialistas ya volaban de Quintana Roo a la Ciudad de México.

Como pudo apreciarse, ya en el gustadísimo “stand up” mañanero de ayer, el tabasqueño dijo que como no habían confirmado todos “los que salieron en la tele”, pues entonces no había reunión. Quizás lo que quería López Obrador era su momento de fama; tomarse la foto y aprovechar la plataforma que le brindarían los llamados “famosos”, quienes llegaron a la conclusión de que lo que ocurre es que el Presidente evade este importante tema que en términos lisos y llanos, puede dejar sin agua potable a Quintana Roo, porque no cuenta ni con los estudios de impacto ambiental y menos con los permisos en orden.

Y desafortunadamente, volvió a la carga en contra ahora de quienes en múltiples ocasiones le han reiterado al Ejecutivo que no son sus enemigos, ni adversarios ni pretenden serlo; incluso aseguran que no están en contra del Tren Maya, pero éste se debe llevar a cabo en base a estudios especializados y no por ocurrencias.

Es más, cuánta razón tiene Arturo Islas, miembro del colectivo “Sélvame del Tren”, cuando señala que el mensaje que les mandó el Presidente es muy violento porque se cierra al diálogo, entonces, ¿dónde quedó aquello del abrazos, no balazos?

Otro aspecto que llama poderosamente la atención, es que algunos de los integrantes de este colectivo “han confesado que en 2018, votaron por López Obrador y hasta le ayudaron en su campaña, pero ahora, la decepción ha sido muy grande, lo que nos habla de una situación que se había quedado de lado: que poco a poco y de manera consistente, el voto del desencanto avanza, así como antes se manifestó en la tan llevada y traída consulta para la Revocación de Mandato, en la que por cierto, los seguidores del lopezobradorismo, siguen tirando a la basura el dinero, seguramente por instrucciones del inquilino de Palacio Nacional, pues por las diferentes alcaldías, especialmente en las que no gobierna Morena, en cada casa y edificio se pegan volantes con el agradecimiento y la foto ni más ni menos que de López Obrador porque una “mayoría abrumadora” votó el pasado 10 de abril porque se quedara en la Presidencia de la República.

Está claro que sobre una pila enorme de mentiras, el Ejecutivo se sostiene o, ¿se le habrá olvidado que alrededor del 80 por ciento no asistió a ese aberrante ejercicio?

En fin, el Presidente sabe con quién se mete y con quién no, pues mientras les cerró la puerta de Palacio Nacional en la cara a los ambientalistas y les mandó a sus huestes -a las de más baja calaña- a agredirlos en la improvisada conferencia de prensa que dieron en la calle de Corregidora y por el otro, evadió responder las declaraciones que hiciera el fin de semana ni más ni menos que su muy querido amigo, el ex presidente Donald Trump.

Lo anterior fue una muestra de que independientemente de la dependencia preferente económica que tenemos con los vecinos del norte, Trump sabe perfectamente bien que puede hacer lo que quiera con el tabasqueño, incluso, ya no estando en la Casa Blanca.

Vale la pena recordar que cuando era candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia”, López Obrador vociferó cuantas veces pudo, que pondría a Donald Trump en su lugar, así como ahora dice desde Palacio Nacional que le dejará claro a Estados Unidos que México no es su “piñata”. Pues que alguien le avise al Presidente que hasta a él le va a tocar que le venden los ojos y le pasen el palo para pegarle a la piñata, es más, ya lo ha hecho.

Municiones

*** Hecho bolas anda el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado. Primero, anunció la denuncia por traición a la Patria, pero primero había dicho que habría una consulta para preguntar si se denunciaba penalmente a los 223 diputados de la oposición que votaron en contra de la muerta reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo, pero ahora resulta que siempre no. Ya montado en la polarización el dirigente morenista dijo que habían consultado a sus abogados -que de seguro son muy buenos-, para ver si de una vez por todas podían interponer dicha denuncia. Bueno, pero qué nivel tienen los morenistas; ahí está también como muestra que el flamante coordinador de la bancada del partido oficial en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó el fin de semana a “fusilar de manera pacífica” a los diputados de la oposición y hasta le dio las gracias a su querido y añorado partido por haber puesto “ese paredón pacífico”. ¿De dónde habrá sacado tamaña aberración el diputado poblano? Eso sí, cuando le preguntan qué quiso decir con eso, Mier Velazco ya no halla ni qué contestar. Y por cierto, ¿de dónde habrán salido los dineros para pagar a los grupos musicales y variedad en el “Festival de la soberanía”?

*** Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por senadoras y senadores del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural contra el Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que estableció la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), una base de datos que almacenaría información personal e íntima de los titulares de cada línea de telefonía móvil, que le permitiría al gobierno la identificación y ubicación de los usuarios Senadoras y Senadores del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural manifestaron su beneplácito por esta importante resolución, la cual evita que el PANAUT genere una afectación a los derechos humanos, y se haga mal uso de la información privada y los datos personales de las y los usuarios de telefonía móvil en nuestro país. Con este nuevo triunfo de la oposición, nuevo revés recibe el Presidente.

