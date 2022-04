Teqroo declara improcedentes acusaciones contra José Luis Pech, Mara Lezama y Marybel Villegas

Que no hay faltas a la norma sobre actos anticipados de campaña

Luego de la denuncia interpuesta sobre actos anticipados de campaña, contra Marybel Villegas Canché, candidata al Congreso del estado; Mara Lezama, aspirante a la gubernatura, ambas de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, y contra José Luis Pech, aspirante de Movimiento Ciudadano (MC), el pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) declaró que las acusaciones son inviables y que ninguno de los tres importantes personajes políticos incurrió en una falta.

A través de un comunicado, el Teqroo, detalló: “En el caso del Procedimiento Especial Sancionador PES/013/2022, interpuesto por Edwin Javier Dzul Santos en contra de Freyda Marybel Villegas Canché y el partido político Morena, por la comisiones de posibles infracciones a la norma electoral consistentes en actos anticipados de campaña; así como por hechos consistentes en publicaciones en redes sociales de Facebook y Twitter, donde supuestamente Villegas Canché difundió mensajes con propuestas para posicionarse en el proceso electoral y también una presunta ilegal coacción al voto; el Pleno, por mayoría de votos, declaró la inexistencia de las infracciones denunciadas”.

Y es que, argumentaron que determinaron esa decisión “debido a que las expresiones atendidas en las publicaciones no revelan la intención de llamar a votar o pedir apoyo, a favor o en contra de cualquier persona o partido, o bien la finalidad de promover u obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular”.

Ninguna violación de Mara Lezama

Por otro lado, el Procedimiento Especial Sancionador PES/014/2022, fue presentado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de Mara Lezama y Movimiento Regeneración Nacional, por supuestos actos anticipados de precampaña y campaña, mediante el uso de redes sociales como Facebook y Twitter, que, acusaron, utilizó para posicionar su imagen, dirigirse a la ciudadanía en general y promover su candidatura.

En este caso, el Pleno del Teqroo, por unanimidad de votos, declaró inexistentes los denunciados actos anticipados de precampaña o campaña atribuidos a Lezama Espinosa, así como al partido Morena, “toda vez que de las publicaciones analizadas se observó que carecen del elemento subjetivo que pueda actualizar actos anticipados de campaña, ya que éstos fueron realizados a través de plataformas en redes sociales, los cuales gozan de los principios de espontaneidad y mínima restricción”.

Asimismo, afirman que dichos mensajes no vinculan a la denunciada con algún posicionamiento político o acto anticipado de precampaña o compaña, ni existen indicios que obren en el expediente donde se presuma que dichas publicaciones fueron pagadas o contratadas por la candidata de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, con el objeto de posicionar su imagen.

Acusaciones de Lezama no proceden contra Pech

Finalmente, en el Procedimiento Especial Sancionador PES/015/2022, promovido por Mara Lezama en contra de José Luis Pech Várguez y Movimiento Ciudadano, por posibles actos contrarios a las disposiciones legales en materia de propaganda electoral, consistentes en la publicación de un video en el que el denunciado realiza manifestaciones calumniosas, difamatorias y denigrantes en contra de la quejosa, el Pleno, por unanimidad de votos, también declaró la inexistencia de las conductas atribuidas a Pech Várguez.

“Dado que de las constancias que obran en el expediente no se pudo acreditar las irregularidades señaladas, toda vez que para actualizarse la calumnia, se requiere la coexistencia de tres elementos -objetivo, subjetivo y temporal-, y basta con que uno de estos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados los supuestos hechos irregulares, y para el caso concreto no pudo acreditarse el elemento objetivo de la calumnia, es decir, que estemos ante la comunicación de hechos y no de opiniones, pues la manifestación denunciada sólo implicó meras opiniones respecto del desempeño de la denunciante”, concluye el documento del Teqroo, de modo que los tres políticos quedarían exentos de tales acusaciones.

La abanderada morenista no afloja el paso

Una vez aclaradas las denuncias correspondientes en su contra, Mara Lezama continúa con paso firme y a la cabeza de cada encuesta realizada para determinar quiénes son los favoritos para quedarse con la gubernatura del estado en las próximas elecciones del 5 de junio.

Como es el caso del estudio realizado por la casa encuestadora Demoscopia Digital, que reveló una ventaja aplastante para Lezama, a poco más de un mes de que los ciudadanos salgan a las casillas a emitir su voto, pues la candidata de la alianza “Juntos Hacemos Historia” (Morena, PT y el PVEM), encabeza las preferencias con un 47.2%, es decir, 23.6 puntos porcentuales por encima de su más cercano rival.

Los encuestados respondieron la pregunta “¿Por cuál candidato, partido o coalición votaría para gobernador de Quintana Roo? Y de ésta, los resultados arrojaron en segundo lugar de las preferencias a Laura Fernández de la alianza “Va por Quintana Roo” (PAN-PRD), ya que las intenciones de voto a su favor fueron de 23.6%.

El representante de MC se mantiene tercero

Mientras tanto, sin sorpresa alguna, en tercera posición ya muy por debajo de Lezama, se encuentra José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano, con el 9.6% de las preferencias. Finalmente en el sótano de la encuesta, como ya es casi costumbre, está en cuarto lugar, la candidata del PRI, Leslie Hendricks, con el 6.8% de las intenciones de voto; y el otro 3.4% elegiría a algún otro candidato, entre ellos Nivardo Mena, mientras que el 9.4% declaró que aún no saben por quién van a votar.

Al preguntarles a qué partido preferían un 43.7% dijo que Morena, PT y el PVEM, mientras que un 20.3% al PAN y PRD; el 11.4% a Movimiento Ciudadano, y un 7.3% se inclinó por el PRI; mientras que el 6.4% a algún otro partido, y el 10.9% aun no lo deciden.

La encuesta fue enviada vía WhatsApp a 960 habitantes de Quintana Roo mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos entre el 23 y el 24 de abril de 2022 y cuenta con un margen de error del 3.8% y un nivel de confianza de 95%.

