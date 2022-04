No somos traidores ni lacayos del Presidente, dicen diputados federales de Acción Nacional

“La reforma eléctrica era una ocurrencia más”

Naucalpan, Estado de México.— No somos traidores ni lacayos del señor que vive en un palacio, expresaron las y los diputados federales del PAN, quienes expresaron que su voto en contra de la reforma eléctrica fue porque es una reforma tóxica, contaminante, que dañaría la economía de las familias mexicanas, el medio ambiente, la salud de las y los mexicanos y porque se ignoró las voces de expertos en la materia al ser una ocurrencia más del gobierno federal y de Morena.

En conferencia de prensa, las y los diputados federales mexiquenses de Acción Nacional señalaron que la Cámara de Diputados federal se ha convertido en una oficialía de partes del gobierno con sus lacayos de Morena, y la legisladora y coordinadora del GPPAN, Leticia Zepeda señaló que hacen responsable al gobierno federal sí se encarece la energía eléctrica para favorecer a sus intereses políticos y culpar a la oposición.

Mientras que calificaron de absurda la reforma a la Ley Minera, pues la Constitución es clara al señalar que los minerales son de la nación y sólo se trató de un simulacro y una cortina de humo para ocultar la situación tan grave que vive el país con tanta violencia, feminicidios y que ocultan el gran robo de cobre, zinc y hierro que sale por el Puerto de Lázaro Cárdenas.

Carlos Madrazo Limón expresó, por su parte, que el PAN interpondrá una denuncia penal, de acuerdo al artículo 123, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por “doblar la cabecita” ante Donald Trump al enviar 27 mil guardias nacionales a la frontera sur, lo que esa sí es una traición a la patria.

Finalmente la diputada Teresa Castell señaló que el mensaje de odio, violencia de Morena, de sus líderes Mario Delgado y Citlalli Hernández Mora de llamar traidoras a las mujeres diputadas que votaron contra la reforma eléctrica, sólo por disentir, las expone no sólo a ellas sino a millones de mujeres que no están de acuerdo con ellos, cuando el gobierno no hace nada por detener la violencia, la inseguridad y los feminicidios en el país.

A la conferencia asistieron las diputadas Leticia Zepeda, Teresa Castell, Krishna Romero, Gaby Olvera y los legisladores: Carlos Madrazo, Antonio García, Javier González Zepeda e Iván Rodríguez Rivera.

Al inicio de la conferencia se guardó un minuto de silencio en memoria de la periodista Rosa María Coyotécatl Rosas, Directora del Sol de Toluca. Descanse en paz.