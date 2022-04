Urge decisión de AMLO sobre fiscal, el país no puede esperar

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La permanencia del Fiscal General de la República en su puesto le cuesta caro al gobierno de la 4T en materia de imagen mundial. El enfrentamiento entre uno de los principales funcionarios y un ex asesor del presidente AMLO está dejando malos dividendos al jefe del Ejecutivo y el costo social y político es importante.

Por alguna causa que no sabemos hasta ahora, el Presidente no ha tomado la decisión necesaria, para pedir al senado su sustitución. A lo mejor porque no ha encontrado al relevo o lo está preparando. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al parecer es el elegido porque ha iniciado su campaña para buscar el puesto. Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque la ley le impide al ministro convertirse en Fiscal General, no cumple los requisitos constitucionales y legales.

Nuestra Carta Magna en su artículo 101 dice: “Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación” y agrega puntualmente: “Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte no podrán dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”.

La Constitución es clara, pero por si hiciera falta, la Ley de Amparo en su artículo 5, dice que es “parte” en el juicio de amparo el Ministerio Público. ¿Cómo podría ser un ex ministro parte y representante, en ese juicio, sin violar la ley? Y además sin atentar contra el “sentido común” porque tendría la ventaja de haber colocado a jueces y promovido a magistrados.

El fiscal es el “representante” judicial y social en la persecución de los presuntos delincuentes, el jefe de todos los ministerios públicos federales, un ex ministro, en ese lugar, rompería el equilibrio procesal en un juzgado ante cualquier acusado. Zaldívar sólo puede ser Fiscal General de la República burlando la Constitución, pidiendo licencia o renunciar al cargo y ser nombrado por el presidente AMLO como encargado de despacho. Veremos qué se decide en Palacio Nacional.

La violencia se desborda y pereza Institucional

Repuntan homicidios en lo que va del año y marzo se convirtió en el mes más violento, al registrar 2 mil 730 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país, un promedio de 88 al día, de acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora son los estados que con mayores casos.

Llegamos ya a los 118 mil homicidios dolosos durante este gobierno, cosa que no es menor y mucho menos nada de que enorgullecerse, mientras los que se encargan de impartir la justicia, están en otra cosa.

24 mil mujeres desaparecidas en la “gravísima” situación de violencia, traducida en 24 mil 600 niñas y mujeres desaparecidas en México, ante ello, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, denunció que hay “celos” y “pereza institucional” de los gobiernos para trabajar de manera conjunta y atacar la crisis.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, cuya directora general Nadine Gasman ha desaparecido, porque en este periodo de asesinatos de mujeres en nuestro país, la institución no ha aparecido por ningún lado, no ha levantado la voz, para rechazar y pedir justicia ante los asesinatos o apoyar a las familias de la mujeres asesinadas y sobre todo los hijos que quedan huérfanos de madre. La funcionaria no ha levantado la voz cuando es precisamente el momento.

Campaña de Morena en seis estados con elecciones

Los responsables de la campaña de linchamiento y descrédito a como dé lugar tienen nombre y apellido. Mario Delgado, Presidente Nacional de Morena, y la senadora Citlalli Hernández, Secretaria General. Delgado, una vez desechada la reforma eléctrica en San Lázaro, invitó a los legisladores de Morena a “informar” en los seis estados donde habrá elecciones de gobernador en dos meses, lo que puntualmente hicieron los diputados calificando “vendepatrias” a los 223 legisladores que votaron en contra, para que el próximo cinco de junio, la gente lo considere a la hora de votar.

El senador Emilio Álvarez Icaza describe puntualmente al partido y su dirigente: “Morena tiene que aprender a procesar sus derrotas en código democrático. No se puede procesar una derrota en la violencia y el odio. Apelar a la traición a la patria es una práctica fascista”, señaló el senador del Grupo Plural. “Esa campaña de Morena es apología del odio. Es bordar, ya no en la polarización, sino en la construcción de la violencia. La traición a la patria es un delito”, destacó. El diputado panista Santiago Creel, uno de los que votó en contra de la reforma eléctrica, también habló del tema: “La violencia empieza con la palabra y luego, irremediablemente, se sigue con los actos”. Abundo en que campañas como la orquestada por la dirigencia de Morena pueden poner en riesgo la integridad física de una persona, de una familia. La senadora priista Beatriz Paredes dio una radiografía del pensamiento de los morenistas: ¡Son priistas! ¡Fueron priistas! Entonces les sale su naturaleza priista. Sí, efectivamente, estamos viendo un partido Morena calca de lo que fue el PRI de los años setentas.

Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas. El virus de la Covid está presente, no se confíe.

mares21@gmail.com