“Solo en el desierto” retrata el paso de Manuel Rodríguez Lozano por Lecumberri

Se estrenará el 5 de mayo próximo

Una dramaturgia de Vicente Ferrer bajo su propia dirección

La puesta en escena “Solo en el desierto” retrata el paso de Manuel Rodríguez Lozano por la cárcel de Lecumberri, donde fue recluido y donde va reconstruyendo el rompecabezas de su vida y su permanente soledad por ser diferente.

Bajo esa premisa, la obra será estrenada el próximo 5 de mayo en La Teatrería, donde Leonardo Mackey, da vida a este extraordinario artista, asimismo, participa el actor Andrei Caballero, quien en un apoteósico trabajo histriónico se encarga de personificar a varios de los personajes que pasaron por la vida de Manuel Rodríguez Lozano.

Caballero, en entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “Estaremos todo mayo y junio en La Teatrería, por fin, porque este montaje ha sido todo un reto, lo empezamos desde 2019 y lo teníamos planeado para ser estrenado en 2020 en el mismo lugar, pero con la pandemia no se logró, de modo que lo hacemos hasta este año con el mismo elenco y más ganas de llegar alescenario”.

Recordó que el proyecto estaba en pausa “no sabíamos cuando se iba a retomar, pero ya como bajaron las restricciones y abrieron los teatros, Vicente Ferrer nos contacta y retomamos. Ahora estamos a full, más que un solo mensaje queremos visibilizar varios, no quiero dar spoilers, pero hay varias circunstancias que pasan por la vida de Manuel Lozano, este pintor contemporáneo que enfrentó tanas vicisitudes”.

La obra es un monologo que hace Leonardo Mackey, pero Andrei tiene una participación bastante importante creando atmosferas y personajes “es una cosa muy biográfica, muy bien estudiada por el dramaturgo y yo vengo a representar a varios personajes que estuvieron presentes en a lo largo de la vida de Manuel, a lo largo de las tragedias ente ellos Abraham Ángel, otro pintor que falleció muy joven y de quien no hay mucha información, no hay fotos, este personaje es de los mas importante en su vida”.

Por lo que reconoce como un reto enriquecedor, “esa parte de experimentar en la corporalidad, hubiera sido bueno tener videos o conocer a estos grandes artistas, pero no es así, de modo que construí los personajes con base en la investigación. He asumido el rol de cada una de estas personas y me he enfocando a la parte corporal eso me ayudó”.

Este monologo es algo didáctico y rompe la cuarta pared que existe en el teatro, es decir, que el público se puede involucrar en la vida y tragedias de Manuel, “el habla a corazón abierto. En la misma celda llevamos momentos de transición al pasado, nos cuenta su vida y nosotros la vemos. Nos dice como se sentía atrapado y traicionado por algunas personas que fueron causantes y participes de que llegara a Lecumberri, es muy interesante recrear cada momento” afirma Andrei.

Y celebra que en la obra “Ha sido un equipo maravilloso, yo tengo 24 años, voy empezando mi carrera y mis compañeros han estado en muchos proyectos, pero el equipo ha sido súper lindo, noble conmigo, cero pesado trabajar con ellos y agradezco aprender, soy el niño y constantemente veo lo que hacen, lo que platican y de eso aprendo”.

Finalmente, refiere que “Aunque en su mayoría el texto esta basado en la realidad, hay algo bien padre en el teatro, y es que, a través de la historia nos podemos ver como sociedad en un espejo. En este caso, aunque haya sido en otra época y a mediados del siglo pasado, aun hay similitudes con la actualidad, hay problemáticas que siguen existiendo, quizá de diferente manera, una de ellas es que la orientación sexual en aquel entonces era súper castigada, te podían hasta matar por ser homosexual, desafortunadamente hoy eso no va alejado de la realidad, aunque hay leyes que protegen a la comunidad, aun siguen siendo agredidos”.

De modo que con “Solo en el desierto” el público va a aprender mucho, se van a encontrar, conocerán hechos históricos de México y también los chismes dentro de los grupos de artistas inalcanzables de aquella época, asimismo, se llevarán un gran mensaje.

Andrei Caballero, es actor, bailarín, modelo, productor de teatro y locutor de radio. Ha participado en distintos proyectos como “Tu dulce mirada” y “Elisa” en Microteatro México, cortometrajes como “No lo necesitabas”, “Desconectado amor” y “Siete en silencio”. Como bailarín ha colaborado en distintas puestas, entre las más destacadas “Desfile de día de muertos de la Ciudad de México” y “Festival Calpulli”.