La reforma electoral y las zanahorias de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ebrard y Sheinbaum, nerviosos por destape de Adán Augusto López

Necio como suele ser, el presidente Andrés Manuel López Obrador no podía dejar pasar el fin del período ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, así que envió su iniciativa de reforma electoral con “zanahorias” y toda la cosa. De inmediato, la coalición legislativa “Va por México” en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República anunció su rechazo a esta nueva intentona del tabasqueño.

Esto va más allá, porque con dicha acción, los coordinadores en San Lázaro del PRI, Rubén Moreira; del PAN, Jorge Romero y del PRD, Luis Espinoza Cházaro, emprenden la defensa del Instituto Nacional Electoral, que por cierto, es visto en el mundo como uno de los institutos ciudadanos más fuertes y consolidados. López Obrador no debería olvidar que gracias a la democracia a la que mucho ha contribuido el INE, él llegó a la Presidencia de la República en el 2018.

Ahora, el Presidente quiere cambiar al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que no significa más que un gran salto, pero al pasado, al setentero, como tanto le gusta al inquilino de Palacio Nacional, en el que el gobierno se hacía cargo de las elecciones.

¿Será acaso que el tabasqueño nombraría al frente de dicho Instituto ni más ni menos que a Manuel Bartlett?, ya que el director de la CFE -al que no le pudo entregar el control de la electricidad- es tan habilidoso en eso de los fraudes electorales y las caídas del sistema.

En días recientes, los ataques del inquilino de Palacio Nacional a los consejeros del INE se habían reducido un poco pero ahora, con su Reforma Electoral, les hace más que evidente su aversión y por ello plantea aniquilar a dicho Instituto y sustituirlo por uno totalmente a modo.

Afortunadamente, también en el Senado hubo reacciones a favor de defender al INE. Ahí está lo dicho, entre otros muchos legisladores de oposición, por la senadora panista Kenia López Rabadán: “A López Obrador y a Morena no les gusta la autonomía, no toleran que alguien piense diferente a ellos, quieren sobrerrepresentación, aún mayor, de Morena en el Legislativo, quitando los lugares a la oposición; quieren cambiar el modelo de comunicación política para que puedan hacer campaña desde Palacio Nacional”. En suma, lo que el Presidente quiere es que si él ya no puede continuar en el poder, entonces dejar a alguna de sus “corcholatas”, como él les dice a los aspirantes de Morena al 2024.

Por otro lado, López Obrador supone que con sus “zanahorias” de la reforma electoral, va a poder convencer a la oposición para que voten a favor. Sin embargo, aunque muchos pudieran estar de acuerdo con la desaparición de los legisladores plurinominales; con la reducción de recursos; la posibilidad de desechar la boleta electoral de papel para que la ciudadanía pueda votar electrónicamente, la pregunta es: ¿a dónde van a parar todos esos recursos?, porque esta errada y llamada Cuarta Transformación todo se lo da a su líder y todo es todo.

De nueva cuenta, López Obrador se llevará un nuevo revés porque ni de lejos podría soñar con que se llevará a cabo un período extraordinario para aprobar su Reforma Electoral y menos aún, “sin cambiarle ni una coma” porque eso sería ofender la inteligencia de los legisladores de la oposición.

Un punto que contiene la tan llevada y traída Reforma Electoral, que, ojo, no les gusta ni siquiera a muchos morenistas, es la desaparición de los legisladores plurinominales porque eso implicaría que también el partido oficial perdería espacios y eso no les agrada tanto.

Se supone que lo que sigue con este tema, es que los morenistas prometieron que se llevará a cabo el famoso Parlamento Abierto, pero si va a estar como el que se realizó cuando la Reforma Electoral, donde ni caso les hicieron a los que pensaban diferente, ya estuvo que no servirá de nada.

Municiones

*** La gota gorda sudó el coordinador parlamentario de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, ayer que estuvo en Palacio Nacional, a donde tuvo que ir a anunciar su fracaso en la votación de la Reforma Eléctrica el pasado Domingo de Resurrección. Nada le gustó a López Obrador que la oposición le hubiera tumbado su controvertida reforma. De plano el diputado poblano no hallaba cómo justificar su derrota y si bien asumió estoico el regaño que le propinó su jefe en días pasados, dijo para tratar de quedar bien frente al tabasqueño, aquello de que: “esta reforma puso a prueba nuestras convicciones y para quién legislamos; 276 diputados de su coalición votaron a favor de la reforma eléctrica, pero tal y como lo pronosticó López Mateos, hubo malos mexicanos, fue verdaderamente una traición a México”. Muy pobre discurso el del diputado Mier, con razón desde la tribuna de San Lázaro tampoco le funciona y tal es el ardor del de Tepetitán, que no se aguantó y dijo que el rechazo a su reforma eléctrica había sido un triunfo pírrico. ¡Sí, cómo no!

*** Del modo más burdo, por las “ex benditas redes sociales”, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, circuló su foto caminando por el primer cuadro en un supuesto cumplimiento de su deber, así como antes las sacó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sonriendo y diciendo que así sale de las inútiles reuniones de Seguridad que para tomar café se llevan a cabo en Palacio Nacional. Pues bien, resulta que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo ayer exactamente lo mismo con la leyenda “todos los días acompaño al presidente López Obrador en su perseverante esfuerzo por la transformación de México. Gratitud a la vida por esta experiencia única de participación”. Con eso de que al presidente le dio por jugar con sus “corcholatas” y destapó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López para 2024, pues la dupla Ebrard-Sheinbaum se siente verdaderamente incómoda y nerviosa.

*** Luego de dos años de suspensión debido a la pandemia, Corporación Caliente retomará la celebración del Día del Niño. La novedad este año es que este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud de Baja California, se suman a la celebración en aras de cuidar a la población en general, pero de manera especial a los menores, por lo que en el Hipódromo Caliente, se colocarán módulos para la vacunación de niños; tanto para aquellos que necesitan completar la cartilla, como de Covid para los mayores de 12 años Asimismo, habrá módulos de atención para los adultos en los que se podrán realizar la prueba de glucosa, exámenes de la vista y lentes sin costo; servicios médicos para toda la familia, aplicación de flúor, medición de peso y talla, así como un módulo de lactancia para las señoras que necesiten amamantar a sus hijos.

morcora@gmail.com