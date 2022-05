“Dicen que nada es para siempre”: Yett

Lanzará su nuevo disco

El cantautor puertorriqueño enamora en cada canción

Con una pasión enorme por la música, el cantautor puertorriqueño Yett, cumplió el sueño de lanzarse como solista, tras años de formar parte de algunas bandas y agrupaciones en su natal Puerto Rico y ahora lanza en México “Dicen que nada es para siempre” el primer sencillo de lo que será un trabajo discográfico que presentará posteriormente con una gira por todo Latinoamérica.

Jorge Enrique Torres Morales, Yett nos contó en entrevista para DIARIOIMAGEN “la creación fue súper cool, trabajé con productores en Puerto Rico, los temas son de mi autoría y bueno el tema trata de eso, viene de los vínculos, de las conexiones con gente que amas fuera de la pareja, como la familia, las mascotas, tu guitarra. Elegí este tema como primer sencillo porque creo en el amor y trae muchísimas otras emociones, la empatía, por ejemplo, que es necesario en los tiempos que vivimos ahora, de ahí viene la inspiración”.

El video de “Dicen que Nada es Para Siempre” se grabó en la ciudad de Necochea en la Provincia de Buenos Aires, Argentina y refiere que “En el mismo, se refleja la travesía de dos personas que desean llegar a estar con un amor eterno hasta envejecer juntos y disfrutar cada aspecto de su vida. Realmente he recibido muchos comentarios en Youtube principalmente buenos, me dicen ‘gracias por la canción, necesitaba escuchar esto’. Lo agradezco muchísimo sus palabras lindas, cada que leo me da esa cosquilla de felicidad y me llena el alma”.

No obstante, el disco, adelanta que será bien variado “el primer sencillo es pop rock, digital moderno, indie, con ritmos caribeños, pero lo demás será diferente porque experimento y fusiono con muchas cosas, siempre ha sido así, es una fusión personal con todas las influencias que tengo desde pequeño, por ejemplo el próximo sencillo ‘Dime que si’, será más reggae, pero igual siempre tiene mi característica de la guitarra y la voz, es mi manera de hacerlo, siempre sueno así, con mi guitarra como elemento principal. Tiene esa esencia, todas se conectan así. Con mi estilo, pero en diferentes ritmos”.

Reconoce que en su carrera musical ha tenido varias influencias “Coldplay es mi influencia en cantar y tocar a la vez, al igual que Juanes, Mon Laferte, Ed Maverick y hasta Siddharta es una influencia actual y estoy enamorado de su música; son tantos aristas, e incluso, la ola del reggaetón viejo, como Daddy Yankee. Escucho mucha música incluso salsa, blues BB King es de mis guitarrista favoritos, me gusta Led Zeppelín, Guns & Roses, mis influencias son demasiado variadas”.

Adelantó que planea hacer una gira de conciertos por Latinoamérica “Serán conciertos de mucha energía en el escenario, me encanta meterme en el momento y desconectarme de mi, para conectar con la música, con la gente, con lo que sucede en el momento, ahora mismo esto en Monterrey, he ido a Guadalajara dos veces, me encanta estar en México y ya quiero que sea para tocar”.

Concluyó que “Toda la música que estaré lanzando este año se hizo en pandemia, seguí creando, retomé mi sueño de ser artista solista, pude hacer la música que quería con las fusiones que se me antojaban. Cuando empezó la pandemia no estaba tocando con nadie, no tenia banda, entonces me enfoque en mi proyecto, tuve tiempo y el tiempo es oro, lo use para crear, componer y grabar, fue un despertar. Escribí muchas canciones y de ahí se escogen las que vendrán en el disco”,

Yett se encuentra en redes sociales como Instagram: yettpr, YouTube: yettmusic, Facebook: yettpr, Twitter: yettpr y Tik Tok: yettpr

