AMLO presenta proyecto de rescate arqueológico en ruta del Tren Maya

Para contrarrestar “desinformación”

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un programa de rescate y conservación de las zonas arqueológicas de Palenque, Edzna, Chichén Itzá y Tulum donde actualmente se construye el Tren Maya.

“Acabo de estar allá y consideré conveniente que se informe más, porque eso es lo que usan nuestros adversarios, la desinformación y hacen dudar a muchos”, expresó el mandatario desde Palacio Nacional.

Por ello, dijo que lo mejor es “hablar claro” y dar toda la información para que los ciudadanos tengan elementos para opinar y formar un criterio acerca de la importancia de este plan que tiene el propósito de preservar vestigios culturales.

Explicó que de forma paralela al rescate de piezas arqueológicas en la ruta del Tren Maya, se lleva a cabo un programa de rescate y conservación del patrimonio localizado en ciudades de la cultura Maya.

“Se está trabajando en Palenque, Edzna, Chichén Itzá y Tulum, en el programa de rescate, de mejora de sitios arqueólogos es parte del plan del Tren Maya”, señaló el mandatario.

El mandatario dio el mensaje acompañado por el titular de Fonatur, Javier May; de Medio Ambiente, María Luisa Albores; el INAH, Diego Prieto y el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, encargado de dos tramos del Tren Maya. Señaló que los funcionarios presentarán un informe sobre los trabajos que las dependencias a su cargo llevan a cabo en el Tren Maya.

Se han hallado más de 3 mil vestigios arqueológicos durante obras

En su intervención, el director del INAH, Diego Prieto, dijo que durante las obras del Tren Maya, el INAH ha localizado más de 3 mil vestigios arqueológicos, así como más de 23 mil estructuras de diferente tamaño, mil 292 bienes muebles y más de medio millón de tepalcates, los cuales serán identificados, estudiados y registrados, incluso algunos de ellos podrían llegar a museos,

Agregó que también se detectaron 129 enterramientos humanos con ofrendas y 835 elementos naturales asociados a contextos arqueológicos fundamentales como cuevas y cenotes.

Mientras tanto, el director de Fonatur y coordinador responsable del Tren Maya, Javier May, aseguró que la gente ha dado su apoyo al proyecto desde antes al dar el paso de vía para la obra, la cual se inaugurará en diciembre de 2023.

Destacó que la obra llevará a los habitantes salud, vivienda, infraestructura, conectividad y desarrollo económico y detalló que los trenes serán híbridos, ya que podrán usar diésel y energía eléctrica con lo que se reducirán las emisiones contaminantes.

Agregó que 700 kilómetros de vía de Mérida a Chetumal serán electrificados, pero se planea que posteriormente se generen las condiciones para que en su totalidad la vía sea electrificada.

También dio a conocer que el Presidente visitará la planta en la que se construyen los vagones del Tren Maya. Además, destacó que el proyecto ha generado más de 109 mil empleos, cifra que aumentará con el resto de las obras.

“Hoy acompañaremos al Presidente a visitar la planta a hacer un recorrido, en este encuentro refrendaremos los lazos en la construcción de los trenes. Estos serán híbridos, con diésel y que podrán usar energía eléctrica”, dijo May este lunes.

AMLO reconoce que le “está costando” conectar a internet a todo el país

En otro tema, el presidente López Obrador reconoció que le “está costando” cumplir su compromiso de conectar todo el país a internet debido a los pocos avances tecnológicos para llegar a zonas apartadas; sin embargo, reiteró que lo logrará y para ello ya están hablando con algunas empresas que están dedicadas a la fabricación de pequeños satélites.

“Aunque parezca increíble no hay satélites para lograr esta comunicación con internet. Todavía no hay un desarrollo tecnológico que permita por satélites alumbrar todo el territorio nacional y que se aporte toda la comunicación por internet”, dijo y agregó que no se trata de un problema sólo en México, sino también en Estados Unidos.

“En asesinato de estudiante en Guanajuato no habrá impunidad”

Sobre el asesinato del estudiante de Guanajuato, el titular del Ejecutivo federal señaló que otro elemento de la Guardia Nacional se encuentra detenido como presunto responsable del homicidio de Ángel Yael en Irapuato, mientras que el agente que fue liberado se debió a que se comprobó que su arma no fue de la que salió la bala que mató al joven,

“Es un caso lamentable y enviar nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad”, aseguró y dijo que la instrucción es que “todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos y que se lleve a cabo un trabajo a fondo”.

“Me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, Defensa, Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, no hay impunidad y no hay encubriendo, no es como antes que se protegía a quienes cometían homicidios”.

El presidente López Obrador dijo que instruyó a que todos los elementos que participaron en ese hecho estén a disposición para que sean investigados y se lleve a cabo una indagatoria a fondo para dar con el responsable.

Señaló que incluso el elemento de la Guardia Nacional que fue liberado tiene que estar sujeto a proceso porque se comprobó que también disparó su arma.

El mandatario dijo que su gobierno también brindará todo su apoyo a la estudiante Edith Alejandra Carrillo Franco, quien también resultó herida.

Ebrard y titulares de Sedena y Marina acompañarán a AMLO a gira por CA

El Presidente anunció que el canciller Marcelo Ebrard y los titulares de la Sedena y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, respectivamente, lo acompañarán a su gira por Centroamérica y el Caribe, la cual arrancará el próximo 5 de mayo.

López Obrador detalló que el primer punto de su gira será Guatemala, a donde descansará ese día y el 6 de mayo continuará a El Salvador y después a Honduras, países en los que se reunirá con sus homólogos. Después continuará por Belice con la reunión con el primer ministro y al final estará en La Habana, Cuba.