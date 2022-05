¿No que los pobres primero?

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Ya lo advertía el Coneval al inicio de la pandemia. La contingencia sanitaria internacional provocada por la enfermedad Covid-19 amenaza la vida de millones de personas en el mundo y aunque es una crisis sanitaria, la pandemia también tendrá un inevitable impacto en la economía, el comercio, los empleos, el bienestar y las condiciones de vida de la población. Para México, esto representa un reto de enorme complejidad por las múltiples implicaciones de la crisis y las fragilidades estructurales con las que se enfrenta, anticipaba.

Ahora, es evidente que esa advertencia o alerta es una realidad porque no se le dio la debida importancia y el resultado salta a la vista: En tres años del gobierno de la 4-T, 4.5 millones de mexicanos han caído en pobreza y pobreza extrema.

El portal Agencia de Prensa clarifica que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ocupa la mayor parte de su tiempo en dictar discursos sobre democracia, deshacer estructuras administrativas; ensalzar posibles candidatos a sucederlo; criticar y amenazar al INE y a periodistas neoliberales; buscar acomodo a amigos y ex gobernadores que no pertenecen a su partido —“aunque sea en el servicio exterior” (léase embajadas o consulados)— la economía mexicana “entra en un estatus de estancamiento y recesión”.

¿Por qué?

Por lo que señalábamos: Ausencia de inversiones públicas y privadas; la falta de orden en procesos de planeación económica y de infraestructura; ejercicio del gasto público a discreción; una inflación que sube en promedio 7.5% en el primer trimestre de 2022; el desempleo y subempleo que se cuantifica en 28.8 millones de población económicamente activa, y la incorporación de más de 4.5 millones de mexicanos en tres años, a las filas de la pobreza. Pero aún hay más…

La inflación en México ha alcanzado un nivel de 7.72 en el mes de abril y es considerada como la más alta en los últimos 20 años. Esto equivale a más del doble del objetivo del Banco de México, que fue estimada en 3 por ciento.

Para completar el cuadro, medios informativos dan fe de que México cae en el ranking mundial de las economías. En opinión del Fondo Monetario Internacional (FMI), México pasó del lugar 15 al 17. En 2021 fue desplazado por Irán y se espera que Indonesia lo supere también en 2023.

En su momento, el Coneval precisaba que en este contexto, buscaba contribuir a los esfuerzos del Estado mexicano para enfrentar esta difícil coyuntura, aportando elementos para la discusión pública y la toma de decisiones, especialmente en materia de desarrollo social.

El Coneval exponía que en materia de pobreza e ingreso, la evidencia disponible generada por ejercicios rigurosos de evaluación y los aprendizajes acumulados en materia de desarrollo social, permiten a la institución aportar elementos para dimensionar el problema que enfrenta el país, identificar alternativas e instrumentos para priorizar la protección social de los más vulnerables y sopesar algunas implicaciones fiscales, normativas y operativas de los cursos de acción que se presentan. De acuerdo con el Coneval, una primera aproximación a los efectos potenciales de la coyuntura permitía anticipar aumentos preocupantes en la pobreza por ingresos, la pobreza laboral y el riesgo de que, en ausencia de políticas públicas orientadas a esta población, grupos de ingreso medio enfrentasen condiciones de pobreza. Justo lo que ahora sucede.

Omisiones criminales

Hoy se cumple un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro. Esa noche, del 3 de mayo, se desplomó una estructura del tramo elevado dejando como saldo 26 personas fallecidas y casi un centenar de heridos. Pues bien. Después de 12 meses las cosas siguen igual. Sin culpables y sin indemnizar a los familiares de las víctimas.

Una vez más, legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, sostienen que las omisiones criminales de Morena han propiciado que nuestro transporte público se convierta en una trampa mortal diaria.

“La tragedia en Tláhuac no se debe olvidar, no se perdona y no debe quedar impune”. Para Acción Nacional su objetivo es no dejar de pugnar por la justicia para las víctimas mortales de la Línea 12, así como el castigo administrativo y penal en contra de los funcionarios de Morena, responsables por esta tragedia que hoy cumple un año.

El coordinador Christian Von Roehrich y el presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, sostuvieron que no descansarán hasta que verdaderamente se atiendan a las víctimas como marca la ley, haya una real reparación del daño y un respeto para los familiares de las personas que murieron en el desplome.

Además, exigen que se dé a conocer la verdad de la tragedia, pues “no vamos a permitir que gane la impunidad. Por ello demanda que se conforme en el Congreso local una comisión investigadora a fin de tener los elementos suficientes para juzgar a quienes construyeron mal y con corrupción toda la Línea (12), y de quienes no le dieron mantenimiento”.

Desde Tláhuac, en el punto donde se cayó la estructura, los diputados Von Roehrich y Atayde Rubiolo insistieron en que no descansarán hasta que verdaderamente se atiendan a las víctimas.

lm0007tri@yahoo.com.mx