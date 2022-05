Defiende López Obrador avance de Tren Maya sin aval ambiental

Afirma el Presidente que “es legal”

Pese a la polémica y los amparos interpuestos por la sociedad civil, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el decreto que permite que se siga construyendo el Tren Maya sin que haya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pues dijo que es legal y está validado por la autoridad judicial.

“Es que el acuerdo lo suscribí porque tenemos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada, no me estoy chupando el dedo, si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo, eso es lo que ellos quieren, a ellos no les importa que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo, yo tengo que cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses de pueblo”, justificó el mandatario.

“Además dicen, es que no hay permiso, la famosa MIA lo que es el impacto ambiental, parte del acuerdo fue para que se tuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas porque nadie quiere destruir el medio ambiente, a lo mejor ellos sí, pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal”, dijo.

López Obrador reiteró en su conferencia mañanera que los amparos están en el tramo de Cancún a Tulum, “donde está el dinero”.

“Y es muy evidente, repito, ¿dónde está el conflicto, dónde están los amparos? Donde está el dinero, pon otra vez el plano, si son mil 550 kilómetros de vías férreas, es como de aquí a Cancún o por allá, mil 500, está aquí, nada más, de todo, a ver, reto a los expertos, economistas, ambientalistas, ¿dónde hay más dinero, de toda la ruta, dónde está el dinero? Aquí, (señala Cancún), ahhh, pero ahí está Calica, y ya vamos a hablar de Calica y ahí está Xcaret y ya vamos a hablar de Xcaret”, afirmó.

Cuestionado sobre el plazo de la obra, el Jefe del Ejecutivo indicó: “Tenemos tiempo, porque afortunadamente se decidió que se dividiera el tramo, este tramo, o todos, son más de 200 kilómetros, este otro 200, también más, hasta aquí, hasta Calkiní, 200, de Calkiní hasta Izamal son como 160, ese otro tramo este es el más grande, este es como de casi 300, hasta Cancún, pero de Cancún a Tulum son 100, 120, y lo dividimos, aquí está el grupo México y aquí están los ingenieros militares porque ya sabíamos, había mucho tiburón por acá, este hasta Chetumal 200, y este a Escárcega de nuevo, 200, o sea, sabemos y no vamos a dar un paso atrás”, aseguró.

Grupo Carso e ICA cumplen con rehabilitación de la Línea 12: AMLO

A un año del colapso de la Línea 12 del Metro, el titular del Ejecutivo federal aseguró este martes que las empresas responsables del tramo, Grupo Carso, de Carlos Slim, e ICA, están trabajando y cumpliendo con la rehabilitación de la infraestructura para que en cuanto antes sea puesta en servicio nuevamente.

El mandatario federal agradeció que el empresario Carlos Slim haya decidido hacerse responsable, independientemente de los peritajes de responsabilidad, de reparar el tramo fracturado de la Línea sin ningún costo para el gobierno capitalino.

El mandatario agradeció que Slim atienda personalmente este compromiso para con los habitantes del suroriente de la capital.

“Se hizo el compromiso de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la Ciudad de México. En este caso, las empresas decidieron ayudar sin cobrar por el tramo que se afectó, el tramo de la tragedia correspondía a una empresa de Carlos Slim, él asumió la responsabilidad, se hizo un dictamen para la reparación de todo el tramo de la obra.

“Sin necesidad de ningún juicio cuando se le planteó, independiente de las investigaciones para deslindar responsabilidades, debía iniciar las obras para tenerla lista en un año, tengo información que ha estado personalmente pendiente de que se cumpla con la construcción de la obra. Carso e ICA están participando y están cumpliendo”, afirmó el tabasqueño.

“Se tiene que cumplir con responsabilidad, reparación del daño, seguir escuchando como lo merecen los familiares de las víctimas y tengo confianza porque la jefa de gobierno es una mujer sensible y está haciendo su trabajo”, sostuvo López Obrador.

Hay un fallecido diario por Covid-19, reporta López Obrador

Sobre la pandemia, el presidente López Obrador informó que al día de ayer sólo se registra un muerto diario mientras que en el pico más alto de la pandemia había más de mil fallecidos.

No obstante, el mandatario federal manifestó que pese a que la pandemia ha bajado “no hay que confiarnos”, por lo que indicó que su gabinete de salud se reúne dos veces por semana.

Al presentar el informe del Pulso de la Salud, el titular del Ejecutivo federal señaló que ante la baja de la pandemia, el gobierno federal retomará su plan de fortalecer todo el sistema de salud para la población que no cuenta con seguridad social, pues señaló que éste se detuvo cuando “nos cayó” la pandemia.

Indicó que a la par del plan de fortalecer el sistema de salud se seguirá con la aplicación de la vacuna contra coronavirus a menores de edad.

“Estamos en un proceso de transición, pasando de dar todo el tiempo, de dar toda la atención, toda la información a la pandemia −porque así lo ameritaba− a informar y darle todo el tiempo al plan para consolidar los servicios de salud, sobre todo, para garantizar el derecho a salud a todos los mexicanos que tengamos un sistema de salud de primer orden para quienes no tienen seguridad social.

“Esto lo íbamos a hacer desde el principio del gobierno. Si ustedes recuerdan comencé el gobierno recorriendo los hospitales del IMSS-Bienestar, visité 80 hospitales, y el propósito era fortalecer todo el sistema de salud pública. Sin embargo, nos cayó la pandemia y tuvimos que actuar de emergencia para salvar vidas y eso detuvo el plan inicial, pero ahora estamos retomando el plan original y todos lo que trabajamos en la pandemia todo el equipo, todo el sector de salud que ayudó de manera conjunta, integral, teníamos como objetivo el levantar, consolidar el sistema de salud pública para más de la mitad de la población de nuestro país que no tiene seguridad social.

“Ya no es lo mismo, afortunadamente ya no es el dolor, el sufrimiento de los momentos más difíciles de la pandemia. Ahora tenemos solo un fallecido diario por la pandemia en promedio cuando lamentablemente llegamos a tener más de mil diarios”, dijo.

El presidente López Obrador aseguró que permanentemente estará agradecido con los trabajadores de salud que “se aplicaron a fondo” para combatir la pandemia de Covid-19.

López-Gatell niega que haya habido desperdicio de dosis

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que al concluir el operativo de vacunación contra Covid-19 durante abril, se consiguió que no hubiera desperdicio del biológico por la gran dedicación del personal involucrado.

Señaló que durante el operativo se aplicaron más 13 millones 390 mil dosis donde se logró vacunar a más de 330 mil personas que no tenían una sola dosis, 397 mil dosis para completar el esquema y más de 12 millones 661 mil dosis de refuerzo.

“Todo se realizó de manera coordinada, donde se acabó la vacuna desplazamos vacunas de otras entidades, no hubo desperdicio de vacunas por la gran dedicación de todas las personas involucradas”.

El funcionario de Salud señaló que hasta el momento se han aplicado 205.5 millones de dosis contra el virus del SARS-CoV-2.

Destacó la participación de autoridades civiles y militares que llevaron a buen puerto la aplicación del operativo abril, en especial de las Fuerzas Armadas que rebasaron sus metas de vacunación con mayor cobertura en zonas apartadas, con personas que viven en postración y en recorridos casa por casa.