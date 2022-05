Impulsa Edomex desarrollo en Valle de Bravo, con base en la legalidad y la transparencia

Firman convenio de colaboración

Valle de Bravo, Estado de México.— El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, firmó un convenio de colaboración en materia de verificación con la presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, con el fin de impulsar el desarrollo económico del municipio con base en la legalidad y la transparencia.

El convenio compromete al Estado de México y al Ayuntamiento a impulsar acciones coordinadas para brindar certeza jurídica a las visitas de verificación que se realizan a las unidades económicas del municipio, para garantizar que su operación se lleve a cabo en el marco de la ley.

Ante representantes de cámaras empresariales, así como miembros del sector turístico y de servicios del municipio, Rodrigo Espeleta destacó que la suma de esfuerzos se traduce en certidumbre para los propietarios de las unidades económicas, quienes tendrán la garantía de que las visitas se realizan con apego a la legalidad y con ello se previene cualquier posible acto de corrupción.

“Parte de lo que pretendemos con estos convenios es precisamente generarles a ustedes la certeza suficiente, para que el estado y el ejercicio de verificación sea un aliado, un impulsor del desarrollo económico y no un obstáculo para el desarrollo económico.

“A eso me refiero con este círculo virtuoso, la verificación administrativa tiene que ser una herramienta para que ustedes y sus los negocios puedan seguir funcionando de una manera óptima y también, hay que decirlo, hacer a un lado a quienes no se apeguen a la regla, no se vale competir deslealmente, de forma tal que lo que estamos haciendo el día de hoy, es formalizar este trabajo de coordinación”, precisó Rodrigo Espeleta.

En tanto, la presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, agradeció la colaboración del Inveamex para coordinar esfuerzos que permitan fomentar buenas prácticas para potenciar el desarrollo económico en el municipio y hacerlo más productivo.