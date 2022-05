El programa contra la inflación

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Con el apoyo de la iniciativa privada y las grandes cadenas de supermercados el gobierno presentó su programa con la finalidad de detener la galopante inflación, al dispararse los precios de la canasta básica, así como del gas. El gobierno busca detener el encarecimiento, y sin fijar precios, de por lo menos 24 productos, cuyo precio aumentó en un 14.54 por ciento durante el mes de abril. Estos 24 productos, de los cuales 22 son alimentos y dos insumos de limpieza personal, jabón de tocador y papel higiénico, representan 21.07% del total de la canasta de consumo mínimo. Se busca mejorar la oferta, es decir dar mejores precios para provocar consumo. Esta es una fórmula ciento por ciento del mercado, propia de las políticas neoliberales.

En días pasados Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, aseguró que las empresas a las cuales invitó el gobierno a participar han aceptado participar al ciento por ciento y lo harán “de manera voluntaria”, aseguró “, así como de las cadenas de supermercados, aunque en el Encuentro de Industriales 2022, en Acapulco, Guerrero, representantes de la iniciativa privada dijeron desconocer en qué consiste la estrategia. Sin embargo, ante el planteamiento del gobierno y la voluntad de la IP en participar y la falta de información clara, los especialistas y autoridades hacen lo suyo y advierten.

La International Chamber of Commerce México advirtió que las medidas que se tomen para mantener estables los precios de alimentos deben ser en el marco de la Ley Federal de Competencia Económica, ya que de no hacerlo, las empresas podrían ser sancionadas. Por su parte, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, recordó que el organismo sólo puede opinar y asesorar sobre el control de precios, más no fijarlos.

La Coparmex manifestó estar abierta al diálogo para alcanzar acuerdos con el gobierno y en la medida de lo posible contener el aumento de precios, pero no está en disposición de aceptar un control de precios, advirtió José Medina Mora, presidente nacional del organismo. “Desde Coparmex y los organismos empresariales nos manifestamos en contra del control de precios. Cuando un gobierno pone un precio límite, es decir, mete el control de precios, esto distorsiona los mercados y finalmente quien paga las consecuencias es el consumidor”, señaló en conferencia. La propuesta dio resultado.

El producto más importante, el precio de la tortilla alcanzará un máximo de 30 pesos por kilo al cierre de 2022 debido al encarecimiento de 22% en el costo del maíz y de 12% del gas. La Secretaría de Economía reportó que el kilogramo del básico registró un incremento nacional promedio de 8%, entre enero y mayo pasados, con un encarecimiento de 18.72 a 20.19 pesos y un alza anual de 21.40%, por lo que se proyecta si sigue así, el precio a final de año sea cercano a los 30 pesos.

Todo parece ser que el programa se fundamenta en la oferta, más que en los precios. No entran ni todos los productos ni todos los comercios. Por ejemplo las panaderías de barrio no entran, que es donde la mayoría de los ciudadanos compran su pan de caja o bolillo.

Esperemos que la economía y los factores, productores, comerciantes y consumidores, reaccionen positivamente al programa propuesto para detener la galopante inflación.

Todos convencidos

Cada vez estamos más convencido de que son unos farsantes, dice AMLO y cada vez estamos más convencidos de que el presidente AMLO sólo gobierna para quien lo apoya en sus ocurrencias y no para todos los mexicanos, como mandata la constitución.

La siguiente batalla se dará en el legislativo en el escenario de las próximas elecciones. Las dirigencias de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional cuestionaron que a un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro no hay responsables en la cárcel. Asimismo, las bancadas de la alianza Va por México, en la Cámara de Diputados, anunciaron que esta semana presentarán nuevas denuncias contra el dirigente de Morena, Mario Delgado, “por presuntos actos de corrupción” cuando fue secretario de Finanzas en la gestión de Marcelo Ebrard. Veremos hasta dónde llegarán.

Estamos cada vez más ciegos ante el avance de la Covid: OMS

Pese a celebrar que los casos de Covid-19 están bajando en todo el mundo al igual que las muertes, el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a todos los países a seguir realizando pruebas para tener información sobre la transmisibilidad y la secuenciación, datos que han ido en decremento, por lo que esto hace que estemos “más ciegos” a los patrones de evolución de nuevas cepas.

En México, se anunció el pasado día 26 de abril que ya dejamos atrás la etapa de pandemia. “Estamos cerrando el ciclo epidémico”, declaró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell que México está pasando a un estado endémico. El funcionario dijo que el cubrebocas ya no es una medida imprescindible ante la baja de contagios de Covid-19 en el país y anunció nuevos lineamientos para quitar otras medidas sanitarias, entre ellas que los comercios ya no tienen la obligación de aplicar a sus usuarios los desinfectantes al entrar.

Estimado lector, se siguen dando nuevas cepas del virus, no baje la guardia, acuérdese que el señor López-Gatell nunca nos ha recomendado nada científicamente sustentado. Use cubrebocas y el gel desinfectante. Así las cosas, hasta pronto.

