Monreal se define: no soy del club de las corcholatas

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ni reniega ni le preocupa a Ricardo Monreal las muestras de apoyo y menciones que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y de Marcelo Ebrard no es más que un ejemplo de que no forma parte de ese club.

“No… no soy parte del club… pero tampoco soy corcholata”.

A diferencia de ellos, dijo:

“Soy un hombre libre, soy un hombre con autonomía en mis opiniones. Soy un hombre consciente de lo que está pasando en el país y soy un hombre que sueña con la unidad de los mexicanos.

“Mi compromiso principal es que los mexicanos estemos unidos en lo fundamental y no estoy preocupado, porque, aun con la exclusión, es un honor estar con Obrador”, subraya.

Interrogado sobre si de ser resultado excluido durante el proceso de selección interna del candidato de Morena a la Presidencia en 2024, él pensaría ir como abanderado de Movimiento Ciudadano, el zacatecano respondió:

“No, no estoy pensando ahora… Movimiento Ciudadano tiene sus propios candidatos y están muy bien.

“El PAN tiene buenos candidatos, el PRI tiene buenos candidatos, el PRD tiene buenos candidatos y seguramente no les hace falta de fuera nadie. Van a tener su proceso interno y vamos a esperar”.

A inicios de esta semana el zacatecano invitó a los 3 destapados por AMLO a llegar a acuerdos dentro del proceso de sucesión adelantada en Morena a fin de evitar rupturas y alejar así el riesgo de una derrota en 2024.

Está de acuerdo con la reforma electoral de AMLO

Por lo demás se dijo de acuerdo con la iniciativa de reforma electoral enviada por el presidente López Obrador.

De entrada consideró que, de ser aprobada, lo cual deberá ser el resultado de una gran negociación interna con la oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado, dijo, donde seguro habrá de introducirse cambios y otras propuestas, esta reforma no alterará el proceso presidencial de 2024.

“Ahora, yo sí estoy de acuerdo en la elección directa y universal de los integrantes de órganos electorales y del tribunal. Y estoy de acuerdo en la filosofía de la reforma de disminuir costos y de generar ahorros en las elecciones que son las más caras en el mundo, y estoy de acuerdo en que pudiéramos…

“Ahora se abandona el principio mixto con preponderante mayoritario de 300 distritos y 200 pluris, para establecer una sola lista nacional o circunscripción plurinominal, para elegir a los diputados y senadores en razón de su fuerza política.

“Es interesante el planteamiento, es prácticamente desaparecer la mayoría relativa y dar paso a la representación proporcional. Pero lo que todos tenemos que hacer es un ejercicio de debate abierto, de debate serio, de debate inteligente”, indicó.

-Senador, hay quienes señalan que se trata de un intento por controlar y restarle o eliminar la autonomía del hoy Instituto Nacional Electoral, y cambiar las reglas del juego cuando viene una elección presidencial, porque normalmente se presentan en elecciones intermedias estas propuesta, “qué responde?

“Yo les diría que no es así…. he participado en muchas reformas electorales y todas ellas han tenido una repercusión importante, desde 1989-90, cuando se creó por vez primera el órgano electoral independiente y autónomo; y es para mí una evolución de lo que han sido los institutos electorales que organizan las elecciones.

-¿No es un control?

“No me parece que sea un control, es una exageración afirmar eso. No habría forma de controlar a quienes surgen de un proceso legitimado por la sociedad, por elección popular. No habría tal cosa, desde mi punto de vista”.

—Pero los nuevos consejeros saldrían de propuestas de autoridades y partidos donde Morena es dominante o mayoría…

“Las propuestas son a petición o a intervención de los órganos de los Poderes de la Unión, órganos del Estado convertidos en Poderes de la Unión.

“No hay posibilidades, es muy complicado, es muy difícil. Yo creo que eso garantiza que sean imparciales, probos y honestos, el que sean por elección popular…

“Sí quiero ser muy franco, en el caso de la eliminación del financiamiento ordinario sí afecta a los partidos porque no tendrán recursos para sus actividades ordinarias; ahí sí.

“Pero en el caso de la plurinominal, no desaparece, al contrario, se convierte en un sistema de proporcionalidad puro, se abandona el de mayoría relativa y ahora serán por listas, como se elijan, de acuerdo con la votación que se emita a favor de un partido político. Esa es la diferencia.

“Yo no le veo dificultad, creo que puede transitar y está madura la sociedad para que los partidos políticos puedan tener la representación que la sociedad quiere”.

-O Sea, ¿el partido que funcione, que prevalezca, el que no, que desaparezca?.

Monreal: Así es.

Fue oportuno, es positivo

En cuanto al acuerdo entre empresarios y gobierno para combatir la carestía y la inflación, Monreal subrayó:

“Primero, no existe control de precios, por tanto, no hay distorsión en el mercado.

“Segundo, me pareció muy importante que sea un plan, un acuerdo que estimula la producción; pues se enfoca en aumentar la oferta y con ello disminuir los precios de los bienes señalados.

“Tercero, genera incentivos para que el consumo de los bienes se garantice para las familias, sin que esto impacte en un aumento de precios.

“Y cuarto, mediante la liberación de aranceles, se disminuyen precios de tales bienes, facilitando el intercambio comercial y haciendo más atractivo el entorno económico internacional”.

Destacó igualmente que se haya puesto como plazo 6 meses y de que se acuerde estabilizar, mediante subsidios, el precio de gasolina y el diesel al tiempo que se propone aumentar la producción de maíz, arroz y frijol.

Al eliminarse los aranceles en maíz, arroz, frijol y leche, indicó, va a ser benéfico y aumenta también la distribución en los fertilizantes.

“Una cosa importante que yo podría destacar, es que se elimina la cuota compensatoria para la importación de sulfato de amonio y se fortalece la seguridad en carreteras para evitar el robo de mercancías. Se garantiza no aumentar los peajes en carreteras, a cargo de Capufe…. a mí me parece una medida correcta, oportuna e indispensable, orientada hacia las familias más vulnerables del país. Esperamos que tenga resultados positivos de inmediato.

