La comunidad LGBTQ+ abarca cerca de 2.7 millones

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

En México, 8.5 millones de mexicanos viven con asma

La comunidad LGBTQ+ —siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transexual y queer, con un signo de más añadido al final para englobar a los colectivos no incluidos en esas siglas— en México, abarca cerca de 2 millones 700 mil personas, un 3% de la población nacional. Tal es el número de individuos que, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, declararon no ser heterosexuales. Con el objetivo de generar mayor educación y conocimiento sobre la comunidad LGTBQ+ el12, 13 y 14 de octubre se llevará a cabo el Primer Encuentro de Salud Integral sobre dicha comunidad, donde se abordarán temas sobre la salud, pero también en el ámbito legal, laboral, reproducción asistida, vientre subrogado, además de que dictarán pláticas a padres de niños y adolescentes trans, sobre salud física y mental, afirma Astrid Carreño, presidenta de la Asociación Mexicana de Atención a Grupos Vulnerables- En el encuentro habrá charlas sobre opciones terapéuticas para el manejo del VIH, el cáncer, salud mental, emocional y social. “Nuestro propósito es compartir herramientas como información oportuna, capacitación y aprendizaje que permita a la comunidad tomar mejores decisiones en torno a sus mejores condiciones de vida”- dijo. Por su parte el doctor Carlos Maquita ginecólogo y especialista en biología de la reproducción asentó que la comunidad LGTBQ+ acuda a clínicas y especialistas certificados cuando decidan ser padres, pues afirma que hay una amplia variedad de soluciones accesibles para lograr tener un bebé. En el evento se hablará también sobre prevención y detección de cáncer cervicouterino, de mama de ovario y de endometrio, así como de seguimiento hormonal. Hugo Cornú, director de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans de la ciudad de México afirmó que se deben garantizar los derechos fundamentales para esta comunidad en todos los sentidos.

*****

En México, 8.5 millones de mexicanos viven con asma, enfermedad respiratoria crónica que hasta antes de Covid-19, se ubicaba como la primera causa de atención en el Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), debido a que no es diagnosticada ni tratada de forma oportuna y adecuada, afirmó la titular de la Clínica de Asma en este instituto, Érika del Carmen López Estrada. El asma es una enfermedad crónica e inflamatoria de los bronquios, caracterizada por problemas respiratorios recurrentes, que aparece como crisis o ataques de tos, dificultad para respirar y silbidos en el pecho. La mayoría de los casos es de tipo alérgico. De abril de 2022 a la fecha, periodo en que se reactivaron las consultas no Covid en el INER, se han atendido en la Clínica de Asma alrededor de 100 pacientes, de los cuales la mayoría se relaciona con alergias. En ocasiones y por desconocimiento, este padecimiento es tratado como gripe simple, por lo que se recurre a antibióticos o automedicación para contener el flujo nasal, los estornudos, la tos, los silbidos de pecho o la falta de aire, sin sospechar algo más grave que puede desencadenar una crisis o poner en riesgo la vida de quien la padece. De 2019 a febrero de 2020, 11 mil 550 personas con asma recibieron atención médica en el INER, de las cuales, tres mil 226 acudieron a urgencias, siete mil 976 a consulta externa y 348 fueron hospitalizadas y dadas de alta. De los cinco a los 14 años, los casos se presentan de manera indistinta en niñas y niños, pero conforme pasan los años hay prevalencia de dos a uno en mujeres, debido a la genética y a cambios hormonales, aseguró López Estrada. Con motivo del Día Mundial de la Alergia, recomendó favorecer las medidas de protección como los espacios libres de humo y de polvo, cuidar la exposición de polen en personas sensibles, vacunas, medicamentos, atención con especialistas en neumología, alergología y otorrinolaringología cuando es necesario. No todas las personas son alérgicas a las mismas sustancias, ya que, por ejemplo, hay quienes tienen síntomas en primavera por los pólenes de las jacarandas y otras, en cambio, presentan complicaciones en invierno cuando crecen las coníferas y los árboles de Navidad. Las alergias aparecen cuando el sistema inmune reacciona de manera anormal y exagerada, al entrar en contacto con sustancias como los ácaros, la caspa o pelo de las mascotas, los pólenes, algunos alimentos y, en su caso, medicamentos, los cuales comúnmente se conocen como alérgenos. La prevalencia es mayor en el sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en el norte es menor.

elros05.2000@gmail.com