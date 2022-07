El multimillonario negocio de la trata de personas

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La trata de personas sigue siendo el gran negocio de las bandas dedicadas a este ilícito, pues se tiene registro que 900 mil millones de dólares es actualmente la utilidad que les deja, “suficiente para corromper a medio mundo”.

Una de las conclusiones del segundo día del VII Congreso Latinoamericano y Caribeño Sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, que se desarrolla en la Cámara de Diputados, es que no hay una legislación nacional integral de abolición de la prostitución, además de que, también, hace falta impulsar una ley que castigue al prostituyente, delito que se realiza a la luz del fenómeno migratorio.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) explicó que la migración ha puesto en situación de vulnerabilidad especialmente a mujeres, niñas y adolescentes que abandonan sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida, pero que terminan siendo víctimas de trata y explotación.

Desde luego, consideró que hay condiciones en ambas Cámaras (Diputados y Senadores) para avanzar en garantizar los derechos en la materia, especialmente porque el problema de la prostitución ha empujado la trata de personas hacia la explotación sexual, por motivos esencialmente económicos.

En el panel “La responsabilidad de los hombres en la erradicación de la prostitución”, la presidenta de Testimonio Social de Ética Revolucionaria Asociación Civil, Angélica Rivadeneyra Villarreal, reflexionó sobre el tema y dijo que la trata y la prostitución son formas extremas de violencia, en donde la responsabilidad de los varones “es enorme porque se les educa para creer que las mujeres y sus cuerpos están a su disposición para entretenimiento, satisfacción sexual y beneficio”. La compra de sexo es violencia sexual y debería prohibirse, señaló tajante.

A su vez, Emilio Mauss Ratz, académico de la Universidad Panamericana, aseguró que factores socio-económicos, psicológicos, impunidad y tolerancia propician la prostitución. En 99% de los casos es el varón quien demanda servicios sexuales. “No se trata de un cliente con derechos; debemos exigir su responsabilidad pues son los causantes de este problema”, subrayó.

En otro panel: Los retos de la política pública frente a la trata de personas con fines de explotación sexual: caso Tlaxcala…Emilio Muñoz Berruecos, del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., puntualizó que la política pública tiene que contener programas educativos que desde el nivel preescolar cambie la forma de percibir la violencia masculina. “Queremos que el Estado asuma la desestructuración de esa mentalidad de los hombres”, dijo y agregó que “un reto es que el gobierno estatal reconozca la problemática en su justa dimensión, no minimice o privilegie, y que dentro del programa contra la trata se integren los aportes de la sociedad civil y la academia”.

La 4T se resiste a la transparencia

El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso capitalino, Gonzalo Espina Miranda, volvió a poner el “dedo sobre la llaga”, al señalar que el gobierno de la Ciudad de México no ha cumplido su palabra de agilizar y avanzar en los trabajos de la obra del Tren Interurbano México-Toluca, en lo que respecta a la CDMX, pese a la reasignación de recursos adicionales por 350 millones de pesos que la Federación le entregó a Claudia Sheinbaum.

El reciente fin de semana, el viernes para ser precisos, Espina dijo que “como sucede en la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, fijan una fecha y luego otra, pero de ahí no pasan, y es el mismo caso con el Interurbano: No hay fecha y el gobierno capitalino juega con los recursos o los guarda (¿para la campaña?), no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay dinero transferido, pero no conocemos el destino”, expresó el legislador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El asunto no es mejor, debido a la inconformidad de vecinos ante los cortes viales, bloqueo en algunas avenidas por las obras que, por cierto, están detenidas y se altera el derecho a la libre movilidad, de acuerdo a la Constitución local, aseguró Espina Miranda. Frente a esta situación, el diputado panista adelantó que buscará la comparecencia del secretario de Obras de la CDMX, Jesús Esteva, para que dé a conocer al Congreso local el destino de los 350 millones de pesos transferidos a la capital, así como de los avances en la construcción que abarca zonas de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, etcétera. “Además, necesitamos saber sobre las alternativas viales que el gobierno local le ofrece a los ciudadanos por la obra federal del Interurbano, pues son muchas las deficiencias que tiene la SEMOVI para este tema, por eso, intentamos confiar en otra dependencia”.

El panista aseguró que el gobierno de la 4T no debe resistirse más a los mecanismos de transparencia existentes y que, desde la Comisión de Transparencia, se le dará especial seguimiento porque es un tema que le ocupa a la gente que habita en la zona y, además, porque la Auditoría federal ha detectado muchas anomalías.

Por último, Espina señaló que pedirá a la jefa de Gobierno coordinarse con la Federación para establecer una fecha única aproximada no sólo para que concluya la obra, sino para que ya funcione al 100 por ciento.

