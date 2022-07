Oriflame celebrará su 55 aniversario con Reik y Matisse en Arena Ciudad de México

El 13 de julio con espectacular concierto

Santiago Salazar vicepresidente de Beauty by Sweden nos da los detalles

Oriflame es una compañía líder en venta directa de cosméticos con presencia en más de 60 países y de ese total pueden presumir el liderazgo del mercado en al menos la mitad. Tras 55 años de existencia se preparan para celebrar su aniversario con un concierto en la Arena Ciudad de México el próximo 13 de julio cuando contarán con las actuaciones Reik y de Matisse en una noche inolvidable.

Oriflame tiene su origen en Suecia y sus oficinas corporativas en Suiza, no obstante, también ya tienen 55 años en México, donde Santiago Salazar es el vicepresidente de Beauty by Sweden, Oriflame y quien en entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó “Es una hazaña llegar a tantos años, no todas las compañías llegan a 55 y se dice fácil, pero al llegar a un nicho tan importante como el de la belleza realmente son muy pocos”.

Asegura que se siente satisfecho “estuve presente en los 40 años, 45, 50 y ahora en estos 55. Todas las celebraciones han tenido su toque especial, ésta en particular es muy importante por las cosas nuevas que están pasando, por las categorías nuevas en que incursionamos y por la cantidad de oportunidades que nos abrió la pandemia”.

En los últimos 14 o 15 años “Oriflame incursionó en nutrición y bienestar, al principio con pocos productos, tratando de entender la respuesta del consumidor, sin embargo, cuando explota la pandemia en marzo del 2020, de la noche a la mañana todos nos sentimos más interesados en nuestro sistema inmune y todo se dispara. Teníamos en el portafolio productos que te ayudan a alcanzar una salud integral buena para enfrentar mejor una amenaza externa, se volvió muy popular el producto que ofrecimos, con ello tuvimos un crecimiento inusitado en la categoría de nutrición”.

De tal manera que, cuando Oriflame era conocida por el maquillaje y tratamientos de belleza, ahora “hemos visto que en México la categoría de nutrición y bienestar ha crecido mucho con niveles de más de 30%. Los productos ‘Héroes’ son los más destacados, en este caso de nutrición para suplementar, complementar o reemplazar las comidas, pero también los que te van a ayudar con algunos problemas en sistema digestivo, a lograr el balance que necesitas de bacterias buenas, hay muchos productos en esa categoría, sin olvidar el omega 3 que ha sido tan querido por nuestros distribuidores”.

Sobre el concierto, dijo “estamos emocionadísimos, nunca hemos hecho un evento donde el foco fuera el consumidor final, solo habíamos hecho para nuestros distribuidores. Estamos muy contentos de tener una capacidad tan grande como la Arena Ciudad de México, entendemos que el mensaje es entretener al consumidor, pero también agradecerles. Tendremos a dos grupos súper reconocidos en México de acuerdo con los rankings de Spotify, tenemos lo mejor de lo mejor para que los consumidores que se presenten pasen una velada memorable”.

Obtener un boleto, que cabe mencionar son gratuitos, destacó “hay varias formas, estamos haciendo mucha difusión por los medios masivos, va a haber concursos en emisoras de radio, así la gente podrá reclamar boletos, también hemos puesto algunos en manos de nuestros distribuidores, es una celebración tan bonita y no siempre se cumplen 55 años por eso les dimos a nuestros empleados, quienes van con un acompañante, pero queremos que la mayoría de la gente en el recinto sean los consumidores finales”.

Oriflame es una compañía que coloca productos de primera calidad de origen sueco, pero lo que el consumidor no ve, es que está en en una inmensa campaña de cambiarle la vida a la gente, “Amas de casa o personas menos privilegiadas con menos estudios son productivas y pueden llegar a nuestra compañía para hacer trabajo en el tiempo que les permite su rutina diaria. Y si tiene el don de la perseverancia y constancia, transforman sus vidas, terminan con grandes emprendimientos de Oriflame. Descubren a alguien que no sabían que llevaban dentro. He visto el crecimiento de muchos que hoy son gigantes y no sabían que lo eran, porque les damos la oportunidad de llevar pan a la mesa de una forma tan positiva”.

Finalmente, Santiago Salazar dijo que su nuevo objetivo a 55 años de existencia “es ser la empresa número uno de este tipo, nos ha llevado mucho tiempo colocarnos, pero queremos serlo en México, tarde o temprano la gente entenderá que no solo los productos deben ser buenos, sino los precios deben ser justos y representar valores positivos”.

Trivia Tenemos para nuestros lectores de la edición de DIARIO IMAGEN (indispensable ser seguidores de la página de Facebook de DIARIO IMAGEN y/o de Twitter) 25 pases dobles para este miércoles 13 de julio a las 201:00 horas, disfrutar del 55 aniversario de Oriflame en la Arena Ciudad de México con Reik y Matisse. Envía tus respuestas a edicion@diarioimagen.net con tu nombre completo y teléfonos. Los 25 primeros ganadores recibirán dos boletos y serán notificados a través de una llamada telefónica para informarles, cómo, cuándo y dónde recoger sus boletos. *** ¿Cuáles son los productos que más te gustan de Oriflame? *** ¿Por qué deseas asistir al concierto del 55 aniversario de Oriflame en la Arena CDMX? *** ¿Cuál es la sección que más te gusta de DIARIO IMAGEN?