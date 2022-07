“Papás por encargo”, la nueva serie musical de Disney+

Grabada en México

Se estrena este 13 de julio

Protagonizada por Eduardo Brito, Jorge Blanco, Michael Ronda y Farah Justiniani

Isabel Violeta

“Papás por encargo” es la nueva serie musical de Disney, grabada en México, entre el drama y la comedia, que relata la historia de “California” ( interpretada por Farah Justiniani), una niña de que por una misteriosa razón es encargada por su madre a tres jóvenes que tienen una banda de covers; Jorge Blanco como “Miguel”, Michael Ronda como “Morgan”, Lalo Brito como “Diego”, empiezan cuidando a “California” por 2 horas que terminan siendo 9 años hasta que su mamá biológica quiere rencontrarse con “California”, en Zacatecas, por lo que en una van de helados, los tres papás adoptivos y “California” emprenden una aventura para el esperado encuentro.

Este miércoles 13 de julio será estrenada la primera temporada con 10 capítulos en la plataforma de Disney Plus, durante la presentación a los medios de comunicación de esa serie, parte del elenco externó la felicidad de por fin ver realizado este proyecto que en 2019 inició con el casting y cuando se empezaron grabaciones, se vieron interrumpidos por la pandemia.

A pregunta expresa de DIARIO IMAGEN ¿Que tanto aprendieron del proyecto y si les quedan ganas de ser papás después de este proyecto, Lolo Brito dijo “en la pandemia adopté un perrito, sé que no se compara con un humano, pero sí me ayudó a valorar los cuidados necesarios que conlleva un ser, cuidarlo y educarlo, después este proyecto me ayudo a enfatizar ese tema, fue un gran aprendizaje y una mentalidad que me hizo abrir los ojos, no tenía la idea de ser papá, pero ahora ya me abrió la posibilidad”.

Entre risas, Michael Ronda expresó “a mí ni me vean; me encantaría ser papá, pero no ahora”. Jorge Blanco dijo “es algo muy bonito, pero sí es verdad que tu vida cambia completamente, los personajes lo viven, tu panorama, tus prioridades cambian, pero es muy bonito, y por mi parte siempre he querido formar una familia y esto me lo confirma”.

Farah Justiniani, joven actriz declaró su emoción con el proyecto “estoy muy contenta, me llevo el proyecto en el corazón, sé que será muy importante para mi carrera, fue muy bonito”.

Originalmente como parte del elenco. iba a participar Sebastián Athie, quien lamentablemente falleció repentinamente a causa de un infarto, pero sus compañeros y amigos no dejaron de recordarlo y mencionarlo en este evento pues con un nudo en la garganta Michael expresó “esta serie fue escrita para tres papás, pero en realidad somos 4, Sebastián Atie nos quiso acompañar en esta serie desde otro lugar, y sé que esta aquí con nosotros, yo me llevo la amistad de todos y la de Sebas”.

Lalo Brito continuó recordando a su amigo “estoy seguro que Sebas me eligió a mí para este personaje. no estaría aquí sentado, pero este trabajo es un homenaje para él, con todo el amor, me llevo mucho agradecimiento y humildad”.

Cabe mencionar que la canción original de la serie “Vivo” fue escrita por el talentoso cantautor Ale Sergi, del grupo Miranda. Y sobre ello los chicos tuvieron la oportunidad de agradecerle por darle vida y magia a la canción.

Para terminar con broche de oro, después de disfrutar del primer, los protagonistas nos sorprendieron cantando un par canciones, así como el tema de la serie junto a Farah, haciendo de la presentación una fiesta mexicana.

Disney+ sigue rompiendo con estereotipos, representando un tipo de familia diferente en esta serie musical, abriendo la mentalidad de las personas.