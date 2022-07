“La vaca Lola”, el show en vivo, por primera vez en México

Espectáculo familiar lleno de magia, canciones y valores

Invita a todos los niños este 16 y 17 de julio en el Teatro del Parque Interlomas

Arturo Arellano

Lola, la vaca mas famosa del mundo está por llegar a México, donde ofrecerá por primera vez su espectáculo familiar lleno de magia, canciones y en la compañía de sus mejores amigos, por lo que invita a todos los niños a darse cita los días 16 y 17 de julio en el Teatro del Parque Interlomas, donde se vivirán funciones llenas de color, ritmo y muchos valores.

“La vaca Lola”, en entrevista con DIARIO IMAGEN nos compartió su emoción de llegar a nuestro país. “Estoy muy ansiosa de verlos a todos, es un show musical que solo se ha presentado durante una temporada en Colombia, por lo que será mi segunda vez en el escenario y la primera en México. Es el sueño mas grande de mi vida, había querido venir a este país a cantar, bailar y por fin lo haremos, vamos a jugar juntos, a divertirnos mucho y sobre todo, va a tener un mensaje especial para niños y grandes”.

Afirma que al ser una niña “todavía no me acostumbro a tanta fama, estoy muy emocionada porque se está cumpliendo el sueño más grande de mi vida y quiero estar siempre con los niños. De hecho, ese es un mensaje para ellos, que pueden cumplir sus sueños, si lo sueñan y luchas por ello todos los días, un día lo vas a lograr”:

Mientras que su parte favorita de este show dice “es ver las caritas de los niños y jugar con ellos, sonreír es mi parte favorita, lo más importante y divertido, aprender a amarnos y a cuidar el planeta donde vivimos, el valor de la amistad, estar siempre juntos y cuidarnos”.

De su paso por nuestro país destaca “llevo poco tiempo, he comido mango con chile, estoy obsesionada con ese sabor, estoy disfrutando y ensayando mucho para dar el mejor show. Muy poco he podido salir, pero fui a las Pirámides de Teotihuacán, a Coyoacán, al Museo de Frida Kahlo, México me ha parecido increíble y la gente es espectacular”.

Habiendo probado ya el escenario en Colombia y de cara a hacerlo en México, asegura “Quiero ir a todas partes del mundo, de México, que todos mis amigos mexicanos me conozcan, hay planes de ir a otros estados, pero no hay confirmación aún. Mi productora musical que viene de Colombia se va a encargar de todo eso, mientras tanto los invito a todos para que me sigan en mis redes donde les daré todas las fechas”.

Al estar siempre pendiente de redes sociales, asegura que “si los niños me escriben o me dicen algo, tengan por seguro que ahí les voy a responder, tenemos contenido para toda la familia, porque es muy importante que todos recordemos los valores, hablar sobre el cuidado del medio ambiente, de reciclar, como querernos, eso es para todos no solo para los niños”.

Retomando el tema del show, señaló “mi canción favorita es la mía, la de ‘La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace muuu’, pero también vamos a cantar otras conocidas por todos, incluso, por los adultos, ‘Asereje’, ‘La Macarena’ y para los más chiquitos ‘Baby Shark’, hay muchas cosas, pero no quiero dar más spoilers, quiero que lleguen y se sorprendan”.

Adelantó que vendrá acompañada de todos sus amigos “les van a caer muy bien, son mis mejores amigos, mi familia, viene La Gallina, ‘Rico’ el burro que es el más inteligente del mundo mundial, también ‘York’ el cerdito más cool que vas a encontrar en la vida, tenemos a ‘Hank’ el gallo, que es el más famoso. También viene un personaje muy especial, se trata del villano, el señor Melo, ustedes van a descubrir a través de la historia si logramos hacerlo recapacitar de lo maloso que es”.

Por ultimo, destacó que lo más importante, es volver a reencontramos “después de pasar tanto tiempo encerrados con el celular, por la situación que paso en el mundo, ahora hay que aprovechar para salir y vernos las caras, ir al teatro a divertirnos. Por eso simplemente quiero invitarlos a todos, quiero que vengan a conocerme”.

El próximo sábado 16 de julio “La vaca Lola y compañía ofrecerán 2 funciones y el domingo 17 del mismo mes serán 3 funciones, todas en el Teatro del Parque Interlomas, el más seguro de México, bajo las medidas de prevención sanitaria para poder disfrutar de un espectáculo en tranquilidad.