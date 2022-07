Piden por la paz y la necesitamos

Humberto Mares N.

La jornada por la paz y en contra de la violencia realizada por la Iglesia mexicana el domingo 10 de julio en todos los templos e iglesias del país, que rezaron y clamaron paz porque el país ya llegó a un punto insostenible.

La jornada de la Iglesia católica, como en pocas ocasiones, fue bien recibida por los feligreses y no católicos, la sociedad en general estuvo de acuerdo.

Religiosos de todos los grados participaron en la jornada de oración por la paz y puntualizaron que México está herido por el miedo y la inseguridad. Obispos, arzobispos y curas católicos de prácticamente todo el país lanzaron un “¡ya basta!” por la violencia, pues está llegando a un punto insostenible.

El monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en días pasados respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que llamó “hipócrita” a la Iglesia católica en México y lo instó a cumplir su misión, algo que sí hacen los obispos mexicanos.

El monseñor apuntó: “Ustedes que tienen la fuerza del estado, para eso están, es su obligación. Es parte esencial de las autoridades proveer de paz y justicia al país”, dijo el también obispo de Cuernavaca el 9 de julio, dirigiéndose al presidente de México y en entrevista con el compañero Ciro Gómez Leyva. “Yo creo que eso es algo que debe reconsiderar el señor Presidente”, destacó el prelado, al referirse a las acusaciones del mandatario.

“Fuimos acusados de ser hipócritas y de no haber levantado la voz en sexenios anteriores. Entonces yo prometí que íbamos a hacer el elenco de los documentos principales en donde se habla de la paz y donde se acusa”, apuntó el Episcopado mexicano.

En efecto, desde 1968, la CEM ha publicado 116 documentos en los que ha manifestado su preocupación por la situación de México, entre ellos, hace solo unos días, cuando convocó a una jornada nacional de oración que se realizó este domingo pasado.

“Creo que ha sido un trabajo que es parte de nuestra misión. Un momento muy fuerte fue el asesinato del cardenal Posadas y ahí se levantó la Conferencia Episcopal, el problema de Acteal, y el problema también de la corrupción en el 2004, hechos vergonzosos para México, la corrupción de las autoridades, fue fortísimo”, señaló el monseñor.

El 30 de junio, en su conferencia de prensa matutina, el Presidente de México arremetió contra los sacerdotes, obispos y cardenales que han criticado su política de “abrazos, no balazos” contra el crimen organizado. “¿Por qué no actuaron, cuando Calderón, de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el ‘mátalos en caliente’, cuando se decía a los altos mandos del Ejército: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’? ¿Por qué esa hipocresía?”, cuestionó López Obrador, refiriéndose a mandatos anteriores como el del presidente Felipe Calderón.

Entre las distintas comunicaciones del Episcopado están las referidas a la ola de ejecuciones de 2005, la matanza de migrantes en San Fernando en 2010 y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, las pruebas están de que nunca hemos sido omisos, de que hemos cumplido nuestro trabajo de pastores, presentando la verdad y suplicando que se tenga conciencia de lo que pasa y se solucione”, resaltó el obispo de Cuernavaca.

La Iglesia mexicana entró de lleno a la lucha haciendo desde su púlpito, lo que puede hacer, llamar a cerrar filas para detener la violencia, y la 4T, tal vez no entiende la real fuerza de los católicos o cualquier otra iglesia. Si no lo entiende, va a jugar en su contra.

No a las simulaciones y farsas

El senador Ricardo Monreal, líder de los morenistas en la Cámara alta, aclara y anuncia que no se prestara a farsas de las encuestas, como lo hizo morena durante las pasadas elecciones y la prueba, reconocido por Morena, no se llevaron a cabo encuesta alguna cuando menos en Oaxaca.

Ricardo Monreal lo sabe y por ello señala que sí hay encuesta, él no se prestará “a ninguna farsa”. Lo digo desde ahora para que no haya duda, si se insiste en una encuesta elaborada, pactada y organizada por el partido (Morena), no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quiere que gane, como lo hizo en el proceso pasado. No va a ser democrático y allí no nos vamos a prestar a ninguna farsa”, advirtió el aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia, que por cierto, en principio, no fue considerado por AMLO, desde su púlpito de Palacio Nacional. Al tiempo AMLO lo tomó en cuenta, cuando el senador Monreal levantó la mano y pidió piso parejo, cosa que no ha sucedido, porque esto se resuelve en Palacio Nacional.

La maestra dice y lo dice bien

“Los partidos están en crisis”, dice Elba Esther Gordillo, que anota puntualmente que solo una alianza opositora le ganaría a Morena en 2024. “No hay de otra, así de simple” apunta la profesora Gordillo a reaparecer en el terreno de la política

Los partidos están en crisis” y la única opción de triunfo de la oposición en el 2024 es mantenerla alianza Va por México, pero consideró, que mantener viva la alianza, deben dejar los egos a un lado. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

