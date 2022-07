Monreal se radicaliza: por encuesta, no juego, dice, y acelera su campaña

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Dentro de un activismo electoral como si los comicios presidenciales fuesen el próximo mes, Ricardo Monreal no sólo lanzó este fin de semana un “rap” en que él mismo canta y narra su vida, sino que encabezó un evento con unos 1 mil 600 simpatizantes en el lienzo del restaurante Arroyo en Tlalpan, desde donde le advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Mario Delgado:

“Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático, y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia… simplemente no estoy dispuesto a declinar por nadie”, afirmó.

E insistió:

“Participaré dentro de Morena hasta el límite de mi dignidad, siempre y cuando haya respeto, piso parejo, reglas equitativas, reglas que permitan el acceso a la competencia en igualdad de circunstancias”, subrayó.

Indicó que no reclama nada extraordinario y que no esconde su aspiración de ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador.

Morena, agregó, “no es propiedad de grupos ni de sectas. Morena es de todos y Morena debe ser un instrumento al servicio de la sociedad”.

Y como entre políticos no se leen las cartas, le recordó indubitablemente a AMLO que en 1997 el presidente Ernesto Zedillo lo excluyó de la contienda del PRI para la gubernatura de Zacatecas y “obviamente no tenía nada que hacer en ese partido y renuncié a ese partido”.

En un mensaje evidente a AMLO y a Delgado señaló que:

“La elección de consejeros y de dirigentes (de Morena), que se realizará en este mes de julio, se abrió no sólo (al voto de) a la militancia y simpatizantes, sino se abrió a quienes, sin ser militantes y simpatizantes, puedan ir a las distritales a votar. Así como estos mecanismos de selección de dirigentes, debería también utilizarse este método para la selección del candidato a la Presidencia de la República.

“¿Por qué no aceptar que así de esa manera, también se haga la elección presidencial? ¿Por qué no permiten que se haga en distritos la elección presidencial de todos los que quieran participar? ¿No es más democrático?”, reflexionó.

Horas después, el lunes por la mañana, y ante la percepción de que su reclamo esconde su idea de irse a la presidencial por fuera de Morena, reiteró que no tiene plan B y que su intención es luchar dentro de Morena.

¿A qué le tira Mier?

El poblano Ignacio Mier ya sabe que no va a ser el próximo gobernador de Puebla.

Y anda buscando quién le pague su frustración.

En ese intento, trascendió que en mayo pasado denunció ante la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Gestapo de Hacienda y AMLO, a Santiago Nieto; al gobernador de Puebla, Miguel Barbos, a Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, y al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera.

¿Por qué tal cosa?

Bueno porque hace un año alguno de ellos filtró a medios una investigación de la UIF en contra de Arturo Rueda, de quien Mier es socio en la empresa editora del diario poblano Cambio.

Resulta que Rueda fue exhibido en un video durante la campaña electoral de 2021 por el entonces candidato priísta a diputado local Jorge Estefan Chdiac en un intento de extorsión por 10 millones de pesos.

Rueda expone en el video que esos 10 millones de pesos podían ser deducidos en la declaración fiscal si Rueda le daba a Estefan Chidiac una factura por ese monto de una constructora bajo su control.

La extorsión se convertía así además en evasión fiscal y lavado de dinero.

La UIF, a cargo de Nieto, abrió la indagatoria y encontró que la empresa periodística de Rueda también es de Mier.

Nieto encontró todo un entramado de manipulación y lavado de recursos operado por Rueda en el que además podrían estar involucrados no sólo Mier como socio del periodista, sino Florentino Daniel Tavera Ramos, Francisco José Romero Serrano y las empresas involucradas son: Multisistema de Noticias Cambio SA de CV, CESA Ingeniería y Consultoría Integral SA de CV, Sindicato José Vasconcelos de Trabajadores de Empresas de México y Comercio y Servicios Edubi SA de CV.

Por ahí se desviaban con facturas de empresas fantasmas y asignaciones directas por publicidad que nunca se publicaba, como 400 millones de pesos de presupuestos de municipios poblanos.

Parte de ese dinero iba a transferencias de cuentas en el exterior y otras nacionales para luego ser repartido entre los cómplices.

Hasta hoy, Mier sólo aparece como un socio sin mayor actividad de Rueda, periodista detenido a mediados de este año en la CDMX por extorsión.

Ahora, el líder de los diputados de Morena en San Lázaro y aspirante frustradísimo a la gubernatura de Puebla, ya hizo grande el escándalo que lo va a hundir más por su pleito en contra del gobernador, del ex titular de la UIF y contra el senador Alejandro Armenta (uno de los más cercanos a Ricardo Monreal), quien apunta a ser precisamente el candidato a gobernador de Morena a la gubernatura en Puebla.

Ignacio Mier tiene en su haber político ser un ex priista muy reciente, haber sido colaborador del góber precioso, Mario Marín, y a quien la oposición le asestó una dura derrota en la votación de la reforma eléctrica que era la más preciada de AMLO.

O sea…

