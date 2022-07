Alito, ni rendido ni muerto políticamente

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ganaremos en 2023 y la Presidencia en 2024, afirma

Rodeado de todo su equipo en el PRI, los 70 diputados federales de su partido y al menos 4 senadores tricolores, Alejandro Moreno, Alito, desechó de nuevo siquiera pensar en dimitir. Ni el menor asomo de debilidad o dudas. Dijo ser un presidente partidario fuerte, reconocido, con decisión y carácter, “y aquí nos vamos a quedar”.

Su misión partidaria en este contexto, dijo, es ir a fortalecer su alianza con Marko Cortés, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, a fin de que la alianza Va por México gane no sólo en 2023, sino en 2024, procesos en los que él y sus aliados tendrán mano en la selección de candidatos.

Estos saldrán por su competitividad, penetración y reconocimiento social, y por su rentabilidad política, no necesariamente por su afiliación partidaria, subrayó Moreno.

En esos procesos se jugarán, recordó, las gubernaturas de Coahuila y Estado de México en 2023 y en 2024, otras 9 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 1,400 alcaldías (entre ellas las 16 de la CDMX y la jefatura de Gobierno) y, por supuesto, la Presidencia de la República.

Y Andrés Manuel López Obrador y Morena están espantados, agregó, porque saben que los porcentajes electorales y número de votos indican que vamos a derrotarlos en los siguientes comicios.

En conferencia de prensa en la sede del PRI, el campechano no sólo mostró el apoyo de la estructura del PRI, sino que pidió a reporteros que insistían en preguntar sobre su posible dimisión, ir al origen de la campaña de desprestigio.

Todo eso, señaló, se vino luego de que los diputados del PRI votamos en contra de la reforma eléctrica. Esa es la fecha en que inicia esta campaña de desprestigio con todo el poder del Estado, afirmó.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, y quien siempre estuvo a su lado, agregó:

“Si hubiéramos votado a favor ahorita seríamos los héroes de Morena y de AMLO y todos estarían aplaudiendo como focas”.

Respecto de la campaña de desprestigio en contra de Alejandro Moreno, cuyo eje son los audios revelados cada martes por la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, el dirigente dijo que son producto de ediciones y montajes.

Y destacó que no hay hasta hoy ninguna autoridad que actué ni detenga esa campaña, a pesar de las denuncias interpuestas.

Durante la larga conferencia se anunció que las diputadas del PRI interpondrían una denuncia ante la FGR por violencia política y de género, cosa que ocurrió una hora después, en contra de Layda Sansores.

¿Cárteles sitian la CDMX?

Las armas encontradas a los 14 detenidos, luego de una intensa balacera en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, por el rumbo de Topilejo, todavía alcaldía Tlalpan, es decir, dentro de la Ciudad de México, no es para reírse:

Fueron 10 fusiles de alto poder, entre ellos un Barret calibre 50 y una ametralladora de calibre 35 -como esas de las películas de guerra con que se derriba lo mismo helicópteros que se inutiliza tanques-, 3 pistolas, 74 cargadores, 12 granadas y chalecos blindados… y mucha, harta droga.

Todo indica que el sitio asaltado por las policías capitalinas al mando de Omar García Harfuch y que fueron reforzadas por Guardia Nacional y Ejército, era apenas una casa de seguridad de ¿quién? ¿qué cártel o grupo?

La cantidad de elementos que llegaron al operativo da idea de que García Harfuch creyó que grupos delincuenciales podrían presentarse al lugar a pretender rescatar a sus compañeros como ocurre con frecuencia en operativos similares en varios estados.

Entonces les mandó toda la caballería para disuadirlos.

Por los detenidos, llegaron tres enormes vehículos blindados en los que se los llevaron bajo la vigilancia de helicópteros a ser presentados ante la Agencia del Ministerio Público.

¿Qué sabrá García Harfuch que rodeó de tanta seguridad todo este operativo? ¿Será que ya hay cárteles que comienzan a actuar en la capital del país?

Recuento de hechos

Muy bien. Todo lo realizado durante el pasado fin de semana por Ricardo Monreal le da casi un 10 electoral.

Por redes sociales y medios comenzó a correr profusamente su “rap” y el domingo en lo que se promocionó como un encuentro de amigos, en el lienzo del restaurante que se hizo famoso por Chucho Arroyo, en Tlalpan, unos mil 600 simpatizantes le recibieron con el ya clásico grito de. ¡Presidente, presidente, presidente!

Él se dejó querer, ¿Porqué no?, Político en campaña, saludó con los brazos lanzados al cielo y una sonrisa de seguridad y gusto por su momento.

Para ser, dicen los que saben, se debe parecer.

Y Monreal que lleva muchos años en esto, que es como afirman por el norte de donde él es, una sábana muy usada, lanzó sus mensajes: si insisten en lo de encuestas en la selección del candidato presidencial yo no juego, y no juego porque entonces sería una farsa para sacar a quien el Presidente quiere, y yo no estoy dispuesto a declinar por nadie.

Así de sencillo y claro.

Andrés Manuel López Obrador ya no alcanzó a responderle. Iba rumbo a Washington. Seguro lo hará a su regreso.

Mientras Monreal sigue con un 10.

