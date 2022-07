Happy Birhday Paul: Un agasajo de Jazz en el Teatro de la Ciudad

Este 14 de julio con amor

Edgar Ibarra y Elena Durán ofrecerán un recital inédito

A propósito del cumpleaños numero ochenta de Paul McCartney que fue el pasado 18 de junio, se prepara una celebración inédita como homenaje al Beatle, pues el maestro Edgar Ibarra en complicidad con Elena Durán, han montado un concierto de jazz, con los mejores temas del compositor tanto en su etapa con la banda como en solitario.

Edgar Ibarra, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, para hablar los detalles “es un homenaje a Paul y a su legado, vamos a escuchar las canciones icónicas de The Beatles que todos amamos, pero también de su trayectoria como solista, No es un tipo concierto de covers, sino con arreglos nuevos y originales que mezclan varios géneros como el jazz, la música clásica y otros, creemos que la gente se va a llevar muy buen sabor de boca con lo que hemos construido”.

Agrega que hay canciones que no hay manera de hacer a un lado “es que la gente las pide y quieren escucharlas, no es posible que no estén ‘Yesterday’ o ‘Hey Jude’, pero también nos adentramos a otras canciones que igual son conocidas, pero no son tan tocadas como ‘Evony & Ivory’, y también una canción ‘We All Stand Togheter’ de la que incuso se hizo una caricatura ‘Rupert & The Frog’. La maestra Elena grabó las flautas de esa canción y colaboro con Paul de forma directa, entonces es muy especial”.

Adelantó también que van a estrenar “una versión de ‘All my loving’, también nuestra versión de ‘Eleanor Rigby’, es difícil elegir una sola canción favorita porque todas tienen nuestro sello, tratamos de que suenen diferente, pero bien. Este concierto como tal es la primera vez que lo vamos a presentar, pero hemos hecho cosas similares con música de The Beatles y Queen, siempre al final dejamos ‘Hey Jude’ y la gente canta, aplaude, les gusta, creemos que siempre el público reacciona bien”.

Los arreglos de los temas fueron hechos entre la maestra Elena, Edgar Ibarra y Salvador Merchant “todos aportamos ideas, aunque la interpretación esta muy basada en improvisación también, nunca va a sonar igual. La verdad es que siempre el público es de todas las edades desde niños, adolescentes hasta adultos y gente muy mayor, y la respuesta siempre es buena, porque todos conectan, se sorprenden”.

No obstante, reconoce que no ha sido un trabajo fácil “En cualquier genero se ha hecho un arreglo de las canciones de The Beatles, en salsa, rock, clásico, metal, pero nosotros no nos limitamos a un solo genero, estanos ofreciendo arreglos en jazz, música clásica, académica, algunas cosas mas operísticas, otras más pop, en verdad tratamos de que cada canción, nos lleve a un puerto distinto, por eso el concierto es muy variado”.

Sobre Paul McCartney como artista, señala que “le tenemos gran admiración, el cumple 80 años de edad y sigue dando conciertos por todo el mundo, sigue colaborando, no se ha estancado, siempre ha estado buscando cosas nuevas, sin olvidar los grandes éxitos que lo catapultaron, eso es un gran ejemplo”.

Terminó diciendo “Invitamos a todos a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad, después de dos años de pandemia, en que el negocio del entretenimiento se vio tan afectado, ahora es momento de llenar los teatros, este es un lugar seguro, siéntanse con la confianza de ir a disfrutar” concluyó.