Víctimas de ciberacoso

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Con cifras relativamente recientes (2020) se comprobó que el 21% de la población de 12 años y más, usuaria de internet, fue víctima de ciberacoso en el país, con prevalencia en Colima, Tabasco y Tlaxcala.

De acuerdo con el Inegi, de 17.7 millones de personas que utilizaron internet en 2019, 53.1% fueron mujeres y 46.9% hombres.

El acoso o ciberbullying es la acción de un menor a otro usando las tecnologías: redes sociales, videojuegos online, grupos de whatsapp; cuando un o una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otros menores usando estos medios.

Durante el levantamiento del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2020, que se agregó a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, fue con la finalidad de investigar sobre la temática. Se generaron estimaciones sobre la condición de la población usuaria de internet, medidas de seguridad y cuáles de ellas se realizan al utilizar plataformas basadas en internet; saber si recibieron correo basura o virus por email; si fueron víctimas de acoso a través de medios electrónicos, e identificar los tipos de ciberacoso que han vivido. La información generada a partir de ello se considera relevante para las políticas públicas relacionadas con seguridad pública. De igual forma, se indagó sobre la identidad y sexo de la persona acosadora, la frecuencia del ciberacoso, los efectos en la víctima, y si toman medidas al experimentar esas situaciones, así como el nivel de importancia que el informante le otorga a la protección de datos en internet y su percepción sobre cuánto protege sus datos.

Entre octubre de 2019 y noviembre de 2020 las mujeres representaron el mayor porcentaje de ciberacoso (22.5%), los hombres (19.3%). Los adolescentes y jóvenes son los más expuestos: 23.3% de los hombres de 20 a 29 años y 29.2% de las mujeres de 12 a 19 años (ellos señalaron haber vivido algún tipo de ciberacoso).

Por entidad federativa, la mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Colima, seguido de Tabasco y Tlaxcala, con 27.4%, 26.9% y 26.4%, respectivamente, en tanto que las entidades con la menor prevalencia de ciberacoso fueron Ciudad de México, Tamaulipas y Coahuila con 16.2%, 17.8% y 17.8%, respectivamente.

Tanto hombres como mujeres que vivieron alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses utilizaron internet en promedio más de una hora adicional en relación con aquellos que no lo experimentaron.

Las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por parte de la población de mujeres que ha vivido ciberacoso fueron: recibir insinuaciones o propuestas sexuales (35.9%), contacto mediante identidades falsas (33.4%) y recibir mensajes ofensivos (32.8%); mientras que para la población de hombres que han vivido ciberacoso fueron: contacto mediante identidades falsas (37.1%), recibir mensajes ofensivos (36.9%) y recibir llamadas ofensivas (23.7%). En 57.8% de los casos de ciberacoso no se identificó a las personas acosadoras, en 24.5% se logró detectar solo a personas conocidas, mientras que en 17.8% se identificó tanto a personas conocidas como a desconocidas.

Cuando se logró identificar al menos a un acosador, se identificó a personas con las cuales no existía una relación cercana, es decir, conocidas de poco trato o solo de vista (19.3%); personas cercanas o en quien se pudiera confiar, tales como amigos(as) (12.6%), compañeros(as) de clase o trabajo (9.7%), ex novio(a) o ex pareja (6.4%) y, finalmente, familiares (4.6%).

De las víctimas que lograron identificar el sexo del agresor, 59.4% de los hombres y 53.2% de las mujeres señaló que se trataba de un hombre. El efecto principal que ocasionan las situaciones de ciberacoso tanto a mujeres como a hombres es el enojo con 68% y 58.8%, respectivamente; seguido de la sensación de desconfianza, con 38.4% y 32.3% para mujeres y hombres, respectivamente. De acuerdo con los resultados, se identifica que la acción tomada con mayor frecuencia ante el ciberacoso es bloquear a la persona, cuenta o página (70.1% en el caso de las mujeres, 52.9% en el caso de los hombres), seguida de ignorar o no contestar (25% en el caso de las mujeres, 35.4% en el caso de los hombres).

Uso indebido de recursos

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, a que se conduzca bajo los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad con el fin de evitar el uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, luego de que en un espacio público de la alcaldía se llevó a cabo un evento de los partidos de la alianza Va X México (PAN, PRI y PRD), el cual también fue publicitado en las redes oficiales de la demarcación territorial.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del órgano legislativo, el diputado, Martín Padilla Sánchez, y la diputada Nancy Núñez Reséndiz, denunciaron que el pasado 7 de julio se llevó a cabo el evento denominado Reunión por el fortalecimiento de la Unidad en Azcapotzalco en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples José Pages Llergo, ubicado en la colonia El Recreo, el cual es administrado en la modalidad de autogenerados por la Alcaldía Azcapotzalco.

