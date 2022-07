El INE por igualdad, es cuestión de eficiencia e inteligencia

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y no Discriminación y Prerrogativas y Partidos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron el proyecto que ordena a los partidos políticos postular al menos a una mujer para las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, pero sin la exigencia de que deba ser en la entidad donde tienen más posibilidades de ganar ante el riesgo de descartar en automático a los aspirantes hombres.

Esta decisión levantó inconformidades entre los partidos y los llevarán al Consejo General del INE para su discusión. Este asunto se deriva de los recursos interpuestos por la senadora Oaxaqueña de Morena, Susana Harp, que el tribunal federal le concedió la razón, pero Morena no hizo nada y ahora lo quieren imponer a chaleco para todos.

Estamos conscientes de que se ha logrado mucho para ganar terreno en la igualdad entre hombres y mujeres. Siempre he sostenido que la participación de las damas es valiosísima y que existen mujeres extraordinarias en todos los ámbitos de nuestro país. También he sostenido en este espacio, que las candidaturas o los puestos de administración en cualquier lugar, son cuestión de profesionalismo, inteligencia y aptitudes. No se debe dar o quitar un lugar, tanto a mujeres como varones, solo porque es cuestión de género. Nooo, es cuestión de inteligencia, eficiencia y profesionalismo.

Bueno hoy el INE prácticamente está obligando a los partidos políticos que en las elecciones para gobernador del año que entra en Estados de México y Coahuila, por lo menos deberán postular una mujer.

El proyecto establece que a más tardar el 31 de octubre de este año, los partidos políticos deben modificar sus documentos básicos con el propósito de que definan como llevaran a cabo este nuevo requerimiento absurdo.

Las cuotas de género es un concepto que se estableció en nuestro país a principios de 1996 con el objetivo de abrir espacios para la participación equitativa de las mujeres y lograr un equilibrio de su participación con respecto de los hombres. Es cierto que en algún momento fue necesario abrir por fuerza los espacios para que las damas tuviesen mayor participación.

Hoy en día, la participación de las mujeres es un hecho y ya no es necesario aplicar la parte de género porque ya es cuestión de habilidades y preparación profesional. Espero y las damas no tomen mal el comentario de su servidor. Las damas son tan importantes como los varones. La constitución nos da igualdad.

Ken, el amigo

Ken Salazar, el polémico embajador de Estados Unidos en México y amigo de AMLO nuevamente está en las primeras planas con motivo de la captura de Rafael Caro Quintero, al declarar que fue un trabajo exclusivo de la Marina de México, lo que se contrapone con las declaraciones de la administración de Control de Drogas (DEA), quien afirmó inmediatamente que había un trabajo conjunto con el gobierno de México.

Lo cierto es la DEA durante décadas ha estado tras Caro Quintero y sobre todo con la intención de llevarlo a los Estados Unidos para juzgarlo allá, en los Ángeles, California, donde se ha juzgado el caso del asesinato de agente Enrique Camarena. Es lamentable que el país perdiera un gran grupo de elementos con el accidente del helicóptero caído que participó en el operativo. Nuestro más sincero pésame a familiares y compañeros de este grupo de marinos caído en accidente, que deberá ser aclarado los motivos.

Lo cierto, estimado lector, es que la captura de este señor Caro Quintero será una carta para el gobierno de AMLO con respecto de negociaciones con el gobierno de Joe Biden, luego de la espantosa visita que le hizo.

La inflación avanza y se come los ahorros

No sólo en nuestro país, sino en el mundo la inflación ha consumido los ahorros de las familias, que han tenido que recurrir a utilizar sus ahorros para hacer frente al aumento en los precios, sobre todo en la canasta básica.

Los sistemas de ahorros han registrado importantes bajas, debido al retiro de recursos por parte de los cuentahabientes, por lo menos en las afores en México ha sido de cerca del 5%, que representan cerca de 360 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras publicadas por Consar. Aunque tenemos la promesa de que los precios se mantendrán, esto no se ve reflejado en la realidad, ya que cada semana vemos los aumentos tanto en el supermercado como en los tianguis, en donde los productos aumentan en una semana hasta el cien por ciento o más.

Monreal

El líder de Morena en el senado, Ricardo Monreal, ve de cerca lo que venimos apuntando en este espacio. Pide dejar a un lado los tiempos de ser un partido hegemónico y absoluto y caer en procesos antidemocráticos. El senador lo dice, porque lo vivió en el PRI que fue precisamente el motivo de salir e irse al PRD, en donde con sus siglas ganó la gubernatura de Zacatecas.

Hoy Monreal, con una oposición dentro de su bancada de cerca de 20 senadores, sabe lo que dice y pide evitar que se genere un nuevo desequilibrio en el sistema de partidos y que se intenten regresiones a los tiempos del partido único y hegemónico. Más claro no puede ser. Así las cosas, use cubrebocas, hasta pronto.

