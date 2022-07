“Chavela y sus Mujeres” listas para enamorarse en el Teatro de la Ciudad

Los días 29 y 30 de septiembre

Ely Guerra, Ofelia Medina, Eugenia León, La Marisoul, Ximena Sariñana y Los Macorinos completan el extraordinario combo musical

Isabel Violeta

El espectáculo musical denominado “Chavela y sus mujeres” se encuentra de manteles largos, pues están celebrando su regreso a los escenarios y que mejor, que, con la inclusión de un nuevo miembro, nada más y nada menos que la hermosa Ely Guerra, quien se viene a sumar con su talento a Ofelia Medina, Eugenia León, La Marisoul, Ximena Sariñana y Los Macorinos, para hacer juntas un recorrido a través de las mejores canciones de Chavela y de su legado.

Juan Carlos Allende, miembro de Los Macorinos inició destacando que Chavela Vargas era un extraordinario ser humano, además de una gran artista que lograba transmitir cuantiosa cantidad de sentimientos a través de su arte “algo que me llamó la atención cuando empezamos con Chavelita fue la canción ‘Las simples cosas’, me hizo trabajar en pensar en el texto, en el círculo melódico y en conjunto en lo que decía la canción. Me di cuenta de que el título no estaba sobrando, ella quería resaltar que la vida era mucho más simple, y que le apenaba que una cantidad de gente tomara las cosas con más rigor cuando la vida realmente es sencilla”.

Por su lado Ely Guerra, se dijo emocionada de haber sido tomada en cuenta y resalto su gran admiración hacia Vargas “No se trata de venir a compararnos con ella, porque de antemano terminaría perdiendo, se trata de hacerle un homenaje, de resaltar su legado, mantenerlo vivo. Creo que es un maravilloso momento para hacerlo después de que nos tuvieron encerrados a los artistas un ratito. Es importante asumirlo con mucha humildad y gran honor y haciendo el trabajo desde lo más profundo”.

Ofelia Medina por su parte, expresó que “Es un privilegio en estos tiempos estar en el escenario, con maestros maravillosos, y recordando a Chavela, que seguro pasó muchas horas en este lugar, y ya nos están solicitando en otros lugares y seguro nos vamos porque de eso se trata de llevar este legado a donde se pueda. El Repertorio se vale en la figura de Chavela, son los temas más icónicos y que han marcado la vida musical de todos, Estamos preparando, además, algo más que será una sorpresa que me reservo para 5 min antes de empezar el show”.

Ely añadió que para llegar a buen puerto con este proyecto “Siempre se trata de escuchar al director, en este caso Rosino Serrano, siempre nos recuerda el orgullo que ella sentía por México, y la recordaremos siempre como mexicana, aunque no lo era; abrazando nuestra música y llevándola a muchísimos lugares. Llegó de Costa Rica a los 14 años de edad y adoptó nuestra música y tradiciones, ella se sentía muy mexicana y lo fue, lo sigue siendo. Decía que las mexicanas nacemos donde se nos dé la gana”.

Ofelia, en ese sentido agregó que “Chavela rompió barreras, después de vencer el alcohol que destruye tantas vidas y carreras, eso es muy importante de decirlo. Después de todo eso, Chavela nos dio amor, nos dio arte y autenticidad, venciendo los horrores de la vida”.

A lo que Ely completó “Por eso es importante que las nuevas generaciones se acerquen a la música, vean y sepan de la cultura, es nuestro trabajo como compositores”, y adelantó que va a presentar una versión nueva de “La Llorona”, “Decidí hacer una versión en 5 cuartos, sentía que tenía que hundirla más, hacerla más profunda, es la canción que me lleva y es así cómo la pude cantar”.

Chavela y sus Mujeres, se realizará los días 29 y 30 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con boletos que van desde los 300 y hasta los 1750 pesos.