T-MECy la autosuficiencia

Desde el portal

Ángel Soriano

El T-MEC tiene como principal objetivo el libre comercio entre México-Canadá-EU, pero en condiciones de desigualdad, puesto que los adelantos tecnológicos y las condiciones laborales no son las mismas entre los países participantes, las desigualdades hacen que el piso no sea parejo y la competencia favorable para unos y desfavorable para otros.

De esa manera, los conflictos derivados de una relación desigual y obtención de ventajas de unos sobre las ventajas de otros lleven a conflictos legales que están en puerta: esto como bien puede resolverse en los tribunales creados exprofeso, como llevar a la ruptura de los acuerdos por la desigualdad y las ventajas que se quiere obtener del otro.

Y tras esas diferencias se entrometen los intereses políticos y económicos de empresarios y dirigentes, funcionarios y ex funcionarios de alto nivel que se han especializado en este tipo de acuerdo que al final resultaron los que obtengan mayor tipo de utilidades. Y en consecuencia esto llevará al traste con cualquier posibilidad de hacer de la región un amplio mercado.

Las poderosas empresas trasnacionales, las que dominan la tecnología y los mercados a través de vías legales y otras no tanto, son las que ponen en juego todos sus recursos y sus argucias para pretender seguir dominando el mercado. Es la lucha de la soberanía de los países por encima de los intereses mercantiles. Veremos quién gana: si la utilidad o la soberanía.

Turbulencias

En plena campaña política para el 2024

El canciller Marcelo Ebrard presume en las redes sociales las muestras de simpatías que recibe de sus seguidores dentro y fuera del país, como ocurrió este sábado en Ecatepec, donde hubo una fuerte concentración de apoyo, en tanto se recuerda el dicho desafortunado del tabasqueño Adán Augusto López señalando que no hará caso a los requerimientos de los consejeros electorales porque estos ya van de salida y sus llamados al orden carecen de validez. En tanto la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, pone por delante sus obras y sus aportaciones en materia de transporte capitalino y sale los fines de semana a provincia en busca de reflectores y de ampliar su base social a lo largo y ancho del territorio, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador suma seguidores hasta en los más apartados lugares de la geografía nacional, en donde se obtienen apoyos de diferente tipo que han alcanzado a los grupos vulnerables que constituyen la principal fuerza del movimiento transformador… El gobernador Alejandro Murat encabezó el desfile de 22 delegaciones de las 8 regiones de la entidad que este lunes inician las fiestas de Los Lunes del Cerro, y mostrando a propios y extraños que, pese a contar con un amplio número de críticos a su gestión, tiene popularidad y aceptación entre el respetable al presidir la máxima fiesta que reúne multitudes dentro y fuera del estado… En el Estado de México la maestra Delfina Gómez toma con tranquilidad el proceso de renovación de la gubernatura, pues sabe que cuenta con el visto bueno de quien decide la política nacional. Como alcaldesa y legisladora, y ex candidata a la gubernatura, tiene las tablas y los merecimientos necesarios para obtener la candidatura de Morena para suceder al gobernador Alfredo del Mazo. Hay también dos cercanos más a AMLO: el director del ISSSTE, Pedro Zenteno, y Horacio Duarte, de Aduanas, aunque con menos posibilidades… En Nuevo León hace crisis el problema del agua, pues si bien se encuentran soluciones de corto plazo, no resuelven el problema, en definitiva; el crecimiento industrial mal planificado finalmente trajo consecuencias sociales lamentables: Dejó sin agua a los más pobres. Ahora hay que encontrar una solución definitiva.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista