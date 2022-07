AMLO padeció cierre de una pista del aeropuerto de la CDMX por bache

Se queja de campaña de desinformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador padeció el cierre de una pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por un bache, el cual provocó retrasos de vuelos durante la noche y madrugada.

En su mañanera de Palacio Nacional, el mandatario narró que su vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México se desvió debido a que, de acuerdo con el piloto, había un “cráter” en la pista de aterrizaje 05R/23L, en el AICM.

“Veníamos llegando, ya el avión estaba por tomar la pista y de repente se desvía y se va a dar una vuelta; bajamos, pero antes dice el piloto por el sonido: ‘ofrecemos disculpas, pero nada más hay una pista, está cerrada la otra pista porque nos informan que encontraron un cráter’, textual”, contó el mandatario.

¡Sí me preocupó por lo del “cráter”, porque una cosa es un bache, otra cosa un socavón, pero ya un cráter!… ahora sí que como dicen mis paisanos veracruzanos: ¡les zumba! Este es el cráter”, expresó al mostrar una fotografía del desperfecto.

Aclaró que se presentará un informe acerca de cuál es el estatus del AICM, donde, dijo, que a pesar de que la Terminal 2 se construyó en el gobierno de Vicente Fox aún con “fraude” y en un “terreno que no es el más adecuado”, ha habido inversiones para dar seguridad a los usuarios.

López Obrador acusó que hay una campaña de desinformación por parte de quienes, dijo, aún no superan el cierre del Aeropuerto en Texcoco y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Reiteró que el AIFA, que inició operaciones en marzo pasado, es un buen centro aeroportuario, el cual está listo para continuar recibiendo usuarios.

“Hay toda una campaña contra los que no pudieron atracar con lo del Aeropuerto de Texcoco, no se les pasan los corajes y muchos no aceptan que se haya cancelado y se haya construido el AIFA. No queremos forzar nada, porque sabemos que el AIFA es un gran aeropuerto y se tiene que ir usando, de manera natural”, comentó.

Cabe mencionar que luego de los trabajos nocturnos para reparar el bache en el AICM, las operaciones en la pista 05R/23L ya fueron reanudados a pesar de las dificultades que hubo por la lluvia.

Balconean en la mañanera a funcionarios

que ganan más de 280 mil pesos al mes

En la conferencia matutina, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, reveló que hay funcionarios que violan la ley y ganan más que López Obrador.

Al comparar el sueldo mensual del primer mandatario con el de otros funcionarios, Sheffield Padilla acusa que “los angelitos” consejeros de la Judicatura, magistrados de la Sala Superior, ministros de la Corte, la gobernadora del Banco de México, el consejero del INE y el Fiscal General de la República ganan más que el titular del Ejecutivo federal.

Sheffield Padilla informó que el consejero de la Judicatura Federal percibe 286 mil 600 pesos.

Además, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, tiene un salario de 286 mil 500 pesos; mientras que el ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, 284 mil 500 pesos.

El titular de la Profeco explicó que de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, “ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente”.

Agregó que en la lista de quienes incumplen la ley, están la comisionada presidenta del INAI, con un salario de 151 mil 300; el fiscal General de la República, 146 mil 600 pesos; y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 141 mil 100 pesos.

Pero no sólo eso, si no que resaltó que hay quienes ganan más que López Obrador y para no ajustarse a lo que dice la ley se han amparado.

Quienes se han amparado para ganar más que el presidente son los siguientes:

Gobernadora del Banco de México (248 mil 500 pesos)

Consejero presidente del INE (240 mil 500 pesos)

Comisionado presidente de la Cofece (206 mil 400 pesos)

Comisionado presidente del IFT (197 mil 700 pesos)

Presidenta del Inegi (149 mil 700 pesos)

“Vamos a continuar indagando más a fondo para presentar las actualizaciones y ojalá algunas compañeros y compañeros del gobierno ya se hayan ajustado a cumplir con la ley”, agregó Sheffield Padilla.

Defiende contratación de médicos cubanos

Sobre la contratación de médicos cubanos, López Obrador destacó los trabajos en su gobierno para atender a quienes no tienen seguridad social. Agradece al gobierno de Cuba, “al pueblo hermano”, por enviar médicos de ese país a México: “¿Ustedes creen que me va a desmoralizar? ¡Claro que no!”.

No me molesta, es mi trabajo y entiendo el enojo de los adversarios por el proceso de transformación; no es cualquier cosa y lo estamos haciendo de manera pacífica, dice López Obrador por las críticas a su gobierno. “Ahí vamos avanzando y estoy optimista”, expresa al acusar que a sus adversarios no les gustó la contratación de médicos cubanos. Otra vez acusa que por el periodo neoliberal no hay especialistas. Señala que no está en contra de la educación privada.

“Para los jóvenes”, acusa que en la UNAM querían cobrar cuotas “cuando estaba en su apogeo la política privatizadora”.