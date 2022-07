Pedro de Tavira es Luis en el thriller corporativo “7 años”

Se presenta en el Foro Lucerna

Una puesta en escena que te pone de cara con la corrupción

Arturo Arellano

Cuatro amigos fundadores de una exitosa empresa de aplicaciones tecnológicas son descubiertos desviando fondos a un paraíso fiscal, por lo que un mediador tratará de ayudarles a decidir quién deberá echarse la culpa del fraude, es decir, que solo uno de ellos pagará por el delito. El tiempo de condena que le esperan son precisamente “7 años”.

Esa es la premisa de la puesta en escena ¿Quién sacrificará 7 años de libertad para salvar al resto? ¿Tú lo harías? Pues atrévete a descubrirlo en el Foro Lucerna, donde Alejandro Morales, Antonio Gaona, Cristian Magaloni, Jeannine Derbez, José Ramón Berganza, Pablo Perroni, Pedro De Tavira y Rocío Verdejo (en alternancia de personajes) te cuentan la historia.

Para ofrecer algunos detalles, Pedro de Tavira, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “7 años trata sobre cuatro amigos socios de una empresa, somos fundadores y llevamos un papel importante, uno es el jefe, otro jefe de cuentas, otra lleva la contabilidad y mi personaje que es Luis lleva la tecnología, todo lo que los demás deben hacer antes de hacer el producto. Pero se nos viene un embrollo con hacienda por deudas que se tienen, nos descubren y llegamos a un dilema, donde se salvan la mayoría y la empresa misma, si uno se sacrifica”.

Destaca que “buscamos la manera subjetiva de llegar a un acuerdo, aunque los cuatro son igual de culpables y corruptos, pero en el camino todos llevan la supervivencia al máximo.

Me gustaría que la gente pudiera darse cuenta de cómo esta desvalorizado el mundo en el que vivimos, todo se trata de tener cosas, del dinero, hemos vaciado nuestro valor hacia eso, de hecho, lo volvimos más importante que las amistades, más importante que ser honestos, hemos llegado a un mundo donde el oráculo es el cajero y eso te dice cuánto tienes y quién eres”.

Con esta reflexión destaca que hacer a este personaje “me hizo ver el mundo de forma tan cruda, ver cómo se manejan los negocios, eso te hace ver cuánto daño te hace la mentalidad del consumismo”. Y a esto se suma el aprendizaje que tuvieron a raíz de la pandemia “Creo que la pandemia sirvió para darnos cuenta de cual endeble es la red que soporta a quienes hacemos teatro, nos va hace reflexionar sobre la responsabilidad, al regresar después de dos años de paro”.

No obstante, se dice seguro de que “el teatro va a existir siempre, y siempre se ha hecho, aunque esté en crisis, porque la sociedad está en crisis siempre. Entonces no hay quien lo pare, mientras tengamos necesidad de comunicarnos desde la honestidad habrá teatro. Y está bien que haya muchas opciones, en este caso, la puesta tiene discurso, pero también es amigable con el espectador, es dinámica, con mucho humor y al mismo tiempo hablamos de los valores que hay hoy, no desde un punto denso, sino de uno muy ligero” concluyó.

Co elencos alternados, la puesta en escena se presenta los martes y miércoles a las 20:30 hora en el Foro Lucerna, donde permanecerán en temporada hasta el al 3 de agosto de 2022.