Evita la extinción de guacamayas el Grupo Xcaret, donde se reproducen y luego son reinsertadas en su hábitat natural

De cinco estrellas

Victoria González Prado

El restaurante Alfredo Di Roma México, galardonado —por cuarto año consecutivo— con el Grand Award 2022

Es increíble; pero llegó a mi casa de sorpresa. No la esperaba. Su color rojo es intenso, sus alas amarillas con toques de azul y su plumaje muy suave. Sí, era una de las 16 guacamayas (Ara macao cyanoptera) que a finales de mayo de este año llevaron al “Aluxes ecoparque”, asociación civil sin fines de lucro, en Palenque, Chiapas.

Cuando llegó me dijo “Hola¨, no quiso decirme su nombre. pero sí que se dio “escapadita”. Parecía tímida y después de un rato mientras yo acariciaba su suave plumaje empezó a contarme: “Nací y crecí junto con mis padres –guacamayas, claro –y médico veterinario– “a quien voy a extrañar mucho”. De repente calló, y transcurridos algunos minutos me espetó estar lista, “me llevarán a mi hábitat natural, ¡qué emoción! Es hora de volar y vivir como me enseñaron”.

Me dejó como recuerdo orgullosa réplica de ella que decora una esquina de la sala a donde mira todo el que entra, y luego de observarla exclaman “¡qué bonita!”, y preguntan “¿cómo llegó ahí?” Por eso decidí contarles esta historia y todo lo que representa.

Les cuento: en 1993 Xcaret inició programa de reproducción de guacamayas. En 2012 continuó con acciones de reintroducción y a la fecha se cuenta con 197 ejemplares de la Reserva Ecológica de Nanciyaga y otros sitios en el estado de Veracruz, más 120 (considerando las últimas 16) en Aluxes Ecoparque, lo que da total de 317 aves, con 77 por ciento de sobrevivencia calculada.

Los ejemplares se ubican en resguardo temporal, para que se adapten en forma paulatina a su nuevo hogar. El siguiente paso –en algunos meses– será llevarlas a su hábitat natural, en selvas cercanas a Palenque.

Para reintegrar a las guacamayas a la vida silvestre en selvas mexicanas y contribuir a la protección y recuperación de sus poblaciones, se implementan acciones importantes.

Se monitorean sitios viables para reintroducción y se analizan las características climáticas, tipo de especies endémicas, posibles depredadores, disponibilidad de alimento y agua. Esto permite saber si los sitios son adecuados para dichas aves.

Los estudios para el caso se hacen con la colaboración con el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e incluyen mapeo genético y detección de la posibilidad de que las guacamayas criadas en el parque Xcaret sean reintroducidas en selvas mexicanas.

Para que un ejemplar desarrollado en cautiverio pueda sobrevivir en vida silvestre y desarrollar comportamientos naturales de su especie debe ser criado por sus padres o bajo cuidado humano, de manera no invasiva.

Parque Xcaret cuenta con programa de medicina preventiva que garantiza la salud de los ejemplares mediante revisiones médicas, desparasitación interna y externa, revisión de peso y talla y la evaluación del estado general de nutrición y se revisa constantemente su estado de salud, todo lo cual permite asegurar que las guacamayas cuentan con las condiciones necesarias para sobrevivir. Previo al traslado se les hace examen médico exhaustivo.

Tras varios meses de adaptación en el parque Xcaret y ya que son aptas para su reintroducción, se trasladan al sitio apropiado y, quedan incorporados a su hábitat natural..

Parte fundamental de este proyecto es el monitoreo de ubicación y vuelo de los ejemplares desarrollados en cautiverio, con el fin de evaluar, de manera indirecta, su estado de salud e identificar si tienen parejas y detectar nacimientos en vida silvestre.

Iliana Rodríguez, directora corporativa de Xostenibilidad y Relaciones Institucionales de Grupo Xcaret, comentó: “Cuando iniciamos nuestro programa de reintroducción había en México sólo 240 guacamayas en vida silvestre y estaban por extinguirse. Se evitó gracias a la Dirección Corporativa de Conservación a cargo de Rodolfo Raigoza, pues hemos duplicado la población en vida silvestre de guacamayas en dos zonas de reserva en Chiapas y Veracruz. ßßHoy nos enorgullece ver reflejado en cientos de guacamayas reinsertadas en su hábitat natural, los más de 30 años de investigación y trabajo para conservar esta bella especie”. Si viajas a Xcaret seguramente podrás verlas, no te lo pierdas.

✰✰✰✰✰ El restaurante Alfredo Di Roma México fue galardonado –por cuarto año consecutivo– con el Grand Award 2022 otorgado por Wine Spectator, publicación con más de 30 años de trayectoria considerada la más importante e influyente dentro de la industria del vino a nivel mundial.

Los Wine Spectator Awards reconocen a los restaurantes cuyas listas de vinos ofrecen interesantes selecciones de etiquetas, adecuadas para su cocina y atractivas para amplia gama de amantes del vino. Para ser candidato a alguna de las tres categorías de premios, el restaurante interesado debe presentar lista de vinos con información actualizada, completa y precisa, incluyendo las añadas y las denominaciones de todas las selecciones.

Las listas que cumplen con dichos requisitos se evalúan para hacerse acreedoras a uno de los tres premios: Award of Excellence, Best of Award of Excellence y el muy codiciado Grand Award, este último, es el reconocimiento más importante y se otorga a los restaurantes que muestran incuestionable dedicación y gran pasión por la calidad y variedad de sus programas de vinos. Los restaurantes aspirantes a este galardón presentan mil o más selecciones y cuentan con gran variedad de productores, minuciosa selección de añadas maduras, botellas de gran formato y exquisita armonía con su menú, además del más alto nivel de servicio.

Alfredo Di Roma México refrenda –por cuarto año consecutivo– dicha distinción y fue el primer restaurante en México y Latinoamérica en recibirlo, uniéndose al selecto grupo de galardonados, pues actualmente alrededor de 100 restaurantes de entre más de 3 mil 700 candidatos evaluados cuentan con este importante reconocimiento.

La obtención de las Tres Copas, como también se le conoce a este premio, es resultado del trabajo y esfuerzo del equipo de sommeliers de Alfredo Di Roma México y de Grupo Presidente, liderados por el director de vinos y sommelier corporativo, Luis Morones cuyo compromiso, entrega y dedicación se ve cristalizada con tan importante galardón.

Es así como el robusto programa de vinos de la empresa, que además posee la cava de vinos más grande de México y Latinoamérica, ubicada dentro del hotel Presidente InterContinental Polanco, se consolida como una de los mejores del mundo. La familia de Grupo Presidente se engalana con la obtención de este afamado reconocimiento y seguirá trabajando para ofrecer a clientes y comensales selección de vinos de clase mundial.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado