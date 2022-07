Amanda Miguel y Ana Victoria le dan vida a los proyectos que dejó Diego Verdaguer

Con el legado de Diego Verdaguer

El próximo 30 de julio inicia su gira “Siempre te amaré”, en Las Vegas

Isabel Violeta

A los primeros 6 meses de la partida del queridísimo maestro Diego Verdaguer, Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer, anunciaron que comenzaran con su Tour 2022 “Siempre te amaré” con más de 30 conciertos confirmados en Estados Unidos y la intención de disfrutar el gran legado musical que nos regaló Diego Verdaguer .

En reunión con los medios de comunicación, llena de emociones y a punto de las lágrimas, Amanda expresó “se cumplen 6 meses que nos dejó mi querido esposo, este es un día muy especial para nosotras y decidimos empezar anunciando esta gira con ustedes agradeciendo todo el respeto y cariño con el que siempre nos han acobijado entre lágrimas”.

Ana Victoria Verdaguer externó “No habíamos podido hablar con nadie así que quisimos hacerlo de la mejor manera. El próximo 30 de julio empieza en Las Vegas la gira y es algo que viene a fortalecer todo lo que hizo mi padre, siento que papá sigue aquí y que la gira lo engrandece”.

Así como esta gira es una forma de recordar y sentir la presencia de un grande de la música, esta conferencia no fue la excepción, pues Amanda Miguel habló de los proyectos inconclusos del cantante “siento a mi esposo todo el tiempo, dejó la casa con una estela de paz como antes se había sentido, mi marido nunca me dio miedo al partir como con otras personas que se fueron, siento su energía, su protección, muchas veces le consulto y lo que siempre me dice es: no estés triste, todo va a salir bien; siempre nos cuidó, lo extraño muchísimo, pero lo tengo en mi corazón todo el tiempo, me dejó muchas enseñanzas.

A Diego lo conocí cuando tenía 18 años de edad, él es mi maestro, mi amigo, mi confidente, lloro sola porque no quiero que nadie me vea triste, ni me tenga lástima, quiero que la gente me vea cantando sus canciones, como en este show que deja muchas sensaciones de vida bonitas, estamos haciendo todo lo que él dejó, terminando muchos proyectos”.

Ana Victoria adelantó que tienen mucho material inédito que estaba produciendo Diego, y también estamos preparando sorpresas que le gustaran al público, como un proyecto de grandes duetos que empezó con Los Auténticos Decadentes, y la canción Ladrona, se irán enterando poco a poco con la clase y respeto que manejó su carrera, y lo alcanzarán a oír y ver próximamente”.

En el show ambas estarán cantando canciones de Diego, Amanda, y Ana Victoria, todo esto con una duración de 2 horas y cuarto, como la canción “Usted qué haría”, que será renovada en una versión con Amanda y Ana Victoria. “Carcajada” será la canción con la que abrirán el show, todo con el propósito de quedarse con el mensaje de vida; Amanda expresó que lee cada comentario que les dejan los fans y busca complacerlos, también comentó que tal vez haya algunos invitados, pero no hay nada confirmado.

Por otra parte, Héctor Almada, el productor de sus eventos en México se acercó a adelantarnos que a finales de febrero del próximo año pretenden iniciar en el Auditorio Nacional la gira por México y posteriormente confirmarán las fechas.

Aparte del amor inmenso que las motiva a seguir luchando cada día también reconocieron que el pequeño Lucca, primogénito de Ana les dio mucha fortaleza “El bebé Lucca nos trajo mucha felicidad, ni modo que nos quedáramos llorando enfrente de él, el bebé no tiene la culpa, y nos forzó a jugar, a vestir de colores, tenemos que agradecer y aprovechar la vida” comentó Ana.

Sobre la canción “El sol ya salió” y los rumores en lo que se envolvió, Amanda compartió que “es una canción que compusimos, Juan Gabriel, mi esposo y yo éramos muy amigos desde pequeños, esperamos poder resolver el asunto legal y poder lanzar la canción como se merece”.

Sin dejar de lado la nostalgia, y casi al terminar, un compañero fotógrafo les obsequió algunas fotografías impresas a Amanda y Ana, de algunos años atrás, provocando lágrimas y lindos recuerdos pues aparecen Diego, Amanda y Ana muy amorosos, por lo que entre lágrimas no dudaron en enseñarnos dichas imágenes.

Las Vegas, California, Chicago, San Diego, Miami, Atlanta, Texas, Phoenix, son algunos de los lugares que pisarán con esta gira, que esperaremos con ansias en México.

Terminaron agradeciendo una vez más y asegurando ambas que “México siempre ha sido nuestra plataforma”.