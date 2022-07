Costo del Tren Maya se dispara 172% de su presupuesto original

José Luis Montañez

AMLO confirma que la obra oscilará entre 15 y 20 mil mdd

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Tren Maya ahora tendrá un costo de entre los 15 y 20 mil millones de dólares, que representan aproximadamente unos 409 mil millones de pesos y que significará un incremento a su presupuesto inicial de 172%, ya que originalmente estaba estimado en 150 mil millones de pesos.

El titular del Ejecutivo federal dijo que “nunca se había invertido tanto en obras públicas, como coquizadoras, refinerías y en plantas de fertilizantes”, es decir, que celebró que su gobierno este marcando pauta en ese tipo de acciones.

A esto añadió: “Tenemos mucha inversión pública. Se reinició la coquizadora de Tula, dos mil 500 millones de dólares. Se acaba de autorizar una nueva coquizadora en Salina Cruz, igual, dos mil, tres mil millones de dólares. Nada más esas dos. Estamos invirtiendo en la rehabilitación de las plantas de fertilizantes, son más de 500 millones de dólares en infraestructura carretera, muchísimo. Bueno, la refinería de Dos Bocas ya operando, alrededor de 12 mil millones de dólares. El Tren Maya, 15, 20 mil millones de dólares. Nunca se había invertido tanto”.

Hay que recordar que para 2020 ya había un costo adicional a lo presupuestado para el Tren Maya, en ese momento tendría un costo total de 321 mil 384.8 millones de pesos, casi 17 mil 500 millones más de lo originalmente previsto en enero del mismo año.

El proyecto ha sido modificado en trazo y uso de combustible para su funcionamiento, ya que ahora el 40% de la ruta será electrificada, lo que ha representado variaciones en los montos especificados.

López Obrador visitará Quintana Roo este fin de semana

Por otro lado, el Presidente reiteró que este fin de semana viajará a Quintana Roo, con motivo de revisión en los avances del Tren Maya, en este caso en Cancún y Tulum, no obstante, se le ha cuestionado si aprovecharía este viaje para tocar temas en materia de seguridad con las autoridades locales.

Y es que, se le hizo saber de la ola de violencia que se vive en el estado y particularmente de los dos hechos violentos que ocurrieron de forma consecutiva la semana pasada. El primero, el viernes 22 de julio trascendió que el ex colaborador de Roberto Borge recibió un disparo en la cabeza y un día después se registró una balacera en las inmediaciones de la 5a. Avenida, en Playa del Carmen, a plena luz del día.

A esto, el mandatario federal respondió que su gobierno está trabajando en Quintana Roo con los gobiernos estatal y municipales a fin de contener este tipo de actos violentos.

En otro tema, se le preguntó si mantiene sus intenciones de invitar al gobernador Carlos Joaquín a formar parte de su gabinete, una vez que deje el cargo como gobernador del estado y respondió que “para formar parte de este gobierno se requiere mínimo no dejar a su estado igual o peor de como lo recibiste” y reiteró que el gobernador quintanarroense, ha actuado bien. “Necesitamos fortalecer el gobierno con buenos ciudadanos, con buenos servicios, con gente que tenga vocación de servicios”, aseveró.

EU no está detrás de nosotros: ambientalistas

De regreso al tema del Tren Maya, el presidente López Obrador afirmó recientemente que detrás de los opositores al proyecto se encuentra el gobierno de Estados Unidos, a lo que el movimiento Sélvame del Tren ya respondió que esto no ocurre entre ambientalistas.

A través de un comunicado denunciaron que el sector hotelero sí fue escuchado y por ello “decidió el cambio de ruta, después de dos años de llegar a acuerdos entre los diversos sectores para que quedara en la carretera”.

Y cuestionaron al mandatario que, si es una obra prioritaria, “¿por qué su gobierno, en especial la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha hecho lo necesario para proteger y salvaguardar el medio ambiente?”.

Asimismo, dado que el Presidente dijo que el Tren Maya es un proyecto de seguridad nacional y argumentó varias razones, como el que le está costando a hacienda pública, los ambientalistas respondieron que “eso es consecuencia de la incompetencia de Fonatur, no siguieron los procesos que conforme a la ley se exigen”.

De tal manera que, aseguran “si hubieran llevado los procesos necesarios, mostrando un proyecto viable y realizado el manifiesto de impacto ambiental no serían necesarios los jueces”.

Sobre la acusación de que realizan prácticas dilatorias, Sélvame del Tren aclara que “desde hace cuatro meses le pedimos respetuosamente que venga a recorrer la zona y escuche a los expertos cuando ya estaban devastando la selva. Los amparos son los últimos recursos. Las prácticas dilatorias obedecen, una vez más, a la incompetencia de su gobierno”, concluyeron, negando una vez más que tengan apoyo de otros gobiernos para esta lucha en la que buscan frenar la construcción del proyecto, al menos hasta que se garantice el cuidado del medio ambiente por encima de los intereses económicos.

Afectaciones no sólo en Tramo 5

Por su parte, la abogada de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Antonella Vázquez, advierte que las obras del Tren Maya no tendrían que continuar, de acuerdo con lo que dicta la ley.

Y es que según sus investigaciones las afectaciones no sólo están en el polémico tramo 5, sino también en los tramos 1, 2 y 3 y 5, ya que las obras se iniciaron sin contar con manifestaciones de impacto ambiental y el daño realizado al medio ambiente es irreversible.

“Fonatur en su argumento dice ‘me pusiste la suspensión, pero ahora ya obtuve esta autorización de impacto ambiental, ahora quítamela’, y en efecto es un hecho posterior, es superveniente, pero no es suficiente para que se revoque una suspensión, porque ese peligro de un daño irreversible, sigue ahí” explicó según lo publicado por Aristegui Noticias.

De modo que en los términos que la ley indica, sostiene que “el proyecto no puede continuar, esa es la realidad, porque ya incumpliste, ya cometiste delitos ambientales y ahora se suma el delito de incumplir una suspensión”.

Al tratarse de un tren como vía de comunicación, señaló: “Si yo tengo un tramo con estas fallas y sabemos que no es el único, también habrá habido juicios y suspensiones en los tramos 1, 2 y 3. El proyecto debió ser evaluado de una forma conjunta y la ley de medio ambiente también lo establece, porque las afectaciones no se quedan solamente en un lugar, la contaminación del agua no se queda en un municipio afecta a toda la zona”, concluyó.

Por lo que hacen un llamado, una vez más a garantizar el cuidado para el medio ambiente, antes de seguir avanzando en lo que reitera, sería un daño irreversible.

